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Мощные взрывы прогремели в центре Херсона

Мощные взрывы прогремели в центре Херсона - 27.10.2023 Украина.ру

Мощные взрывы прогремели в центре Херсона

Российская армия атаковала центр Херсона. Мощные взрывы продолжают греметь весь вечер 27 октября, сообщает глава местной военной администрации Романа Мрочка

2023-10-27T19:58

2023-10-27T19:58

2023-10-27T19:58

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Позже Мрочка дополнил информацию, уточнив что по состоянию на 19:15 обстрел продолжается. Взрывы прогремели в Днепровском районе города. Утверждается, что повреждены "более десяти жилых домов". Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что в период с 21 по 27 октября ВС России нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов. Кроме того, поражались пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все назначенные объекты поражены.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сво, вкс, вс рф, всу, спецоперация, херсон