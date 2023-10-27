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Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
Мощные взрывы прогремели в центре Херсона - 27.10.2023 Украина.ру
Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
Российская армия атаковала центр Херсона. Мощные взрывы продолжают греметь весь вечер 27 октября, сообщает глава местной военной администрации Романа Мрочка
2023-10-27T19:58
2023-10-27T19:58
2023-10-27T19:58
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Позже Мрочка дополнил информацию, уточнив что по состоянию на 19:15 обстрел продолжается. Взрывы прогремели в Днепровском районе города. Утверждается, что повреждены "более десяти жилых домов". Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что в период с 21 по 27 октября ВС России нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов. Кроме того, поражались пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все назначенные объекты поражены.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, вкс, вс рф, всу, спецоперация, херсон
Новости, Украина, СВО, ВКС, ВС РФ, ВСУ, Спецоперация, Херсон
Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
Российская армия атаковала центр Херсона. Мощные взрывы продолжают греметь весь вечер 27 октября, сообщает глава местной военной администрации Романа Мрочка
"В настоящее время под массированным обстрелом, в частности, центральная часть города. Отправляйтесь в более безопасные места! Держитесь подальше от окон", - написал он в телеграм-канале.
Позже Мрочка дополнил информацию, уточнив что по состоянию на 19:15 обстрел продолжается. Взрывы прогремели в Днепровском районе города. Утверждается, что повреждены "более десяти жилых домов".
Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что в период с 21 по 27 октября ВС России нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов.
Кроме того, поражались пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все назначенные объекты поражены.