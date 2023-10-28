Военный политолог объяснил, станет ли битва за Авдеевку "вторым Артемовском" или "новым Мариуполем"
В Авдеевке ВС РФ нужно минимизировать свои потери и нанести врагу как можно больший урон. Это мощный укрепрайон и его тяжело сравнивать в Мариуполем или Артемовском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Российские войска должны разрушить мощнейший укрепрайон в Авдеевке и выбить оттуда ВСУ. Кроме того, нельзя позволить закрепиться на промежуточных рубежах в сторону Днепра, которые сейчас готовит противник, рассказал эксперт.
Сложно сравнивать битву за Мариуполь с Авдеевкой. Конечно, в Мариуполе тоже были крупные промышленные предприятия. Но там был выход к морю и ВСУ его относительно быстро сдали. Из Авдеевки им тоже придется отходить, отметил политолог.
"Я думаю, мы заранее разработали планы по уничтожению отходящего противника из Авдеевки. ВСУ мы оттуда выбьем. А насчет Артемовск-2 или Мариуполь-2, то называйте это как хотите. Сути это не меняет", - указал Самойлов.
В Авдеевке ВС РФ нужно минимизировать свои потери и нанести врагу как можно больший урон. Потому что в таких укрепрайонах ВСУ могут сидеть долго. Опыт Артемовска и Мариуполя это показал, заключил собеседник Украина.ру.
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