Военный политолог объяснил, станет ли битва за Авдеевку "вторым Артемовском" или "новым Мариуполем" - 28.10.2023 Украина.ру
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Военный политолог объяснил, станет ли битва за Авдеевку "вторым Артемовском" или "новым Мариуполем"
Военный политолог объяснил, станет ли битва за Авдеевку "вторым Артемовском" или "новым Мариуполем" - 28.10.2023 Украина.ру
Военный политолог объяснил, станет ли битва за Авдеевку "вторым Артемовском" или "новым Мариуполем"
В Авдеевке ВС РФ нужно минимизировать свои потери и нанести врагу как можно больший урон. Это мощный укрепрайон и его тяжело сравнивать в Мариуполем или Артемовском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-10-28T06:00
2023-10-28T06:00
новости
авдеевка
мариуполь
артемовск
потери
сво
днр
наступление
бои
всу
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Российские войска должны разрушить мощнейший укрепрайон в Авдеевке и выбить оттуда ВСУ. Кроме того, нельзя позволить закрепиться на промежуточных рубежах в сторону Днепра, которые сейчас готовит противник, рассказал эксперт.Сложно сравнивать битву за Мариуполь с Авдеевкой. Конечно, в Мариуполе тоже были крупные промышленные предприятия. Но там был выход к морю и ВСУ его относительно быстро сдали. Из Авдеевки им тоже придется отходить, отметил политолог.В Авдеевке ВС РФ нужно минимизировать свои потери и нанести врагу как можно больший урон. Потому что в таких укрепрайонах ВСУ могут сидеть долго. Опыт Артемовска и Мариуполя это показал, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, авдеевка, мариуполь, артемовск, потери, сво, днр, наступление, бои, всу, вс рф
Новости, Авдеевка, Мариуполь, Артемовск, потери, СВО, ДНР, наступление, бои, ВСУ, ВС РФ

Военный политолог объяснил, станет ли битва за Авдеевку "вторым Артемовском" или "новым Мариуполем"

06:00 28.10.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродолжаются бои за Мариуполь
Продолжаются бои за Мариуполь - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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В Авдеевке ВС РФ нужно минимизировать свои потери и нанести врагу как можно больший урон. Это мощный укрепрайон и его тяжело сравнивать в Мариуполем или Артемовском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Российские войска должны разрушить мощнейший укрепрайон в Авдеевке и выбить оттуда ВСУ. Кроме того, нельзя позволить закрепиться на промежуточных рубежах в сторону Днепра, которые сейчас готовит противник, рассказал эксперт.
Сложно сравнивать битву за Мариуполь с Авдеевкой. Конечно, в Мариуполе тоже были крупные промышленные предприятия. Но там был выход к морю и ВСУ его относительно быстро сдали. Из Авдеевки им тоже придется отходить, отметил политолог.
"Я думаю, мы заранее разработали планы по уничтожению отходящего противника из Авдеевки. ВСУ мы оттуда выбьем. А насчет Артемовск-2 или Мариуполь-2, то называйте это как хотите. Сути это не меняет", - указал Самойлов.
В Авдеевке ВС РФ нужно минимизировать свои потери и нанести врагу как можно больший урон. Потому что в таких укрепрайонах ВСУ могут сидеть долго. Опыт Артемовска и Мариуполя это показал, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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