https://ukraina.ru/20231028/1050557328.html

Военный политолог объяснил, станет ли битва за Авдеевку "вторым Артемовском" или "новым Мариуполем"

Военный политолог объяснил, станет ли битва за Авдеевку "вторым Артемовском" или "новым Мариуполем" - 28.10.2023 Украина.ру

Военный политолог объяснил, станет ли битва за Авдеевку "вторым Артемовском" или "новым Мариуполем"

В Авдеевке ВС РФ нужно минимизировать свои потери и нанести врагу как можно больший урон. Это мощный укрепрайон и его тяжело сравнивать в Мариуполем или Артемовском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-10-28T06:00

2023-10-28T06:00

2023-10-28T06:00

новости

авдеевка

мариуполь

артемовск

потери

сво

днр

наступление

бои

всу

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Российские войска должны разрушить мощнейший укрепрайон в Авдеевке и выбить оттуда ВСУ. Кроме того, нельзя позволить закрепиться на промежуточных рубежах в сторону Днепра, которые сейчас готовит противник, рассказал эксперт.Сложно сравнивать битву за Мариуполь с Авдеевкой. Конечно, в Мариуполе тоже были крупные промышленные предприятия. Но там был выход к морю и ВСУ его относительно быстро сдали. Из Авдеевки им тоже придется отходить, отметил политолог.В Авдеевке ВС РФ нужно минимизировать свои потери и нанести врагу как можно больший урон. Потому что в таких укрепрайонах ВСУ могут сидеть долго. Опыт Артемовска и Мариуполя это показал, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231027/1050538620.html

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новости, авдеевка, мариуполь, артемовск, потери, сво, днр, наступление, бои, всу, вс рф