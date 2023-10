https://ukraina.ru/20231028/1050554022.html

Устали от Украины. В Европе нет единства в вопросе дальнейшей помощи Киеву

На двухдневном саммите лидеров ЕС, который прошел в Брюсселе 26-27 октября, чиновники Старого Света пытались продемонстрировать, что их ресурсов, сил и внимания хватит сразу на два крупных вооружённых конфликта: и на Ближнем Востоке, и на Украине

2023-10-28T05:49

Зеленский – о своёмВ первый же день перед европейскими политиками выступил президент Украины Владимир Зеленский. В бельгийскую столицу, где был совсем недавно, неожиданно прибыв на саммит НАТО, на этот раз он предпочёл не ехать, а подключился по видеосвязи.В первом же предложении Зеленский отчитался, что подписал закон о пожизненных проверках доходов чиновников, который необходим для запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС. Добрая половина его речи была посвящена этой теме."Либо выиграет вся наша с вами Европа вместе с Украиной, вместе с Молдовой, а в перспективе – вместе с Грузией и Беларусью, либо выиграет прошлое [в котором миллионы жизней были уничтожены из-за того, что не хватало единства]. Я уверен, вы все – на стороне современной Европы. Мы должны победить", – заявил Зеленский.Вторая половина речи касалась военной помощи, что абсолютно ожидаемо. Однако риторика Зеленского значительно изменилась по сравнению с его выступлениями несколькими месяцами ранее: он не требовал, а пытался убедить лидеров стран ЕС, почему им нужно поддерживать Киев и дальше. Судя по всему, урок саммита НАТО со звучавшими упрёками в неблагодарности за уже оказанную колоссальную помощь, усвоен на отлично. Слово "благодарю" и производные от него прозвучали в речи Зеленского 11 раз."Постоянство поставок оружия для Украины означает постоянство защищённости всей Европы – каждого нашего соседа", - сказал он.Зеленский уже не требовал как можно скорее поставить средства для защиты воздушного пространства, он тонко намекнул об этом фразой "ПВО – это жизнь".Отдельно поблагодарил за развитие военной промышленности на Украине и вместе с Украиной, попутно пригласив все оборонные компании Европы приходить на Украину. Однако несколькими днями ранее газета Financial Times писала, что некоторые западные страны опасаются подписывать с Украиной соглашения о совместном производстве в сфере обороны, поскольку в случае удара по объекту могут погибнуть их граждане.О финансовых вливаниях в течение длительного периода, в которых Киев так остро нуждается, тоже говорил аккуратно: "в таких противостояниях, как развязанное Россией, побеждает тот, кто обеспечивает длинную стратегию", поэтому и нужны программы именно долгосрочной поддержки Украины – "это чёткий сигнал России, что её агрессия бесполезна, и что сколько бы ресурсов Путин ни сжёг в войне, он всё равно не победит".Только на Западе всё сильнее укореняется совсем другой мнение, даже США – главный союзник Киева – ожидают, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы, заявили в то же время, когда в Брюсселе шёл саммит, представители Белого дома.Кроме того, благодарил Зеленский и за санкции против России, но надо бы сделать их жёстче, чтобы не было возможности обойти установленные ограничения, снизить нынешний уровень ценового потолка для российской нефти, чтобы он работал эффективнее, как бы дал наставления европейцам украинский президент.Однако Европа уже изрядно пострадала от своих же санкций. По пути на саммит Роберт Фицо, только-только вернувшийся в кресло премьер-министра Словакии, объявил, что не будет поддерживать инициативы по антироссийским санкциям, если они будут наносить ущерб экономике республики.Бунтарей в ЕС всё больше –деньги Украине получит всё труднееПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ехала на встречу с твёрдым намерением добиться выделения средств на поддержку Украины. Ещё 20 июня её ведомство призвало государства-члены ЕС сделать дополнительные взносы в бюджет сообщества на 2024-2027 годы, чтобы необходимо для дальнейшей поддержки Украины.Однако 26 октября договориться об увеличении бюджета не удалось. Для внесения поправок необходим консенсус, т.е. согласие всех 27 стран, против выступили Венгрия, Словакия и Бельгия.Перед началом саммита премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал руководство ЕС не требовать с государств-членов средства на финансирование Украины, а изыскать на это собственные средства. Тем более, как рассказал Financial Times один из европейских дипломатов, группа стран обнаружила до €16 млрд нераспределённого финансирования ЕС, которое Брюссель, похоже, не учёл, когда делал запрос на выделение дополнительных €100 млрд на следующие 4 года – и такое недобросовестное исполнение Еврокомиссией своих обязанностей многим не нравится.Фицо и его венгерский коллега Виктор Орбан, который не боится идти наперекор всему европейскому сообществу, выступили против выделения Украине пакета помощи на сумму €50 млрд, сообщает издание Politico.Глава словакского правительства, как и обещал, прекратил оказание военной помощи Украине из-за отсутствия ресурсов и необходимости сохранить обороноспособность, но от гуманитарной помощи Киеву не отказывается.Выступая перед депутатами своей страны 26-го числа, Фицо заявил, что выступает за завершение конфликта на Украине, но договариваться должны Россия и США, поскольку украинцы здесь не играют никакой роли. Он подчеркнул, что не поддерживает никакие планы Зеленского, потому что они абсолютно нереалистичны с точки зрения условий, которые выдвигаются. Премьер-министр Словакии считает, что Европейский союз должен превратиться из поставщика оружия, коим выступает сейчас, в миротворца.Свой отказ поддержать выделение €50 млрд Фицо мотивировал проблемами с коррупцией на Украине, уточняет дипломатический источник Politico.В этом контексте Орбан написал в Facebook*: "Мы даже не говорили о том, каков наш опыт в связи с манерой использования Украиной выделенных ей ранее средств. К сожалению, за предыдущий период выяснилось, что часть отправленных Украине денег была направлена не в надлежащее место, а в коррупционные каналы. Какова гарантия, что с последующей поддержкой не случится то же самое?".Фицо с ним полностью солидарен."Украина относится к самым коррумпированным странам, и мы обуславливаем её финансовую поддержку гарантиями о том, что европейские деньги (в том числе словацкие) не будут растрачены и часть этих ресурсов будет использована на восстановление словацкой инфраструктуры в приграничных регионах и на поддержку фирм Словакии при восстановлении Украины", - написал политик на своей странице в соцсети 27 октября, подводя итоги первого дня саммита ЕС.Орбан пригрозил и дальше блокировать выделение средств Украине из бюджета ЕС до тех пор, пока ни прозвучит внятное обоснование этой меры вместо нынешних одних лишь призывов "дать больше денег".Почти месяц назад Национальное агентство по противодействию коррупции исключило венгерский банк OTP из "списка спонсоров войны" в надежде, что Будапешт перестанет блокировать транш из Европейского фонда мира для закупок оружия для ВСУ на сумму €500 млн. Однако теперь Орбан озвучил новое условие для одобрения этой меры – переговоры с представителями агентства в Будапеште.Венгерская сторона горазда не только критиковать, но и выступать с предложениями, как выйти из сложившегося тупика. Советник премьер-министра страны по политическим вопросам, его однофамилец Балаж Орбан заявил о необходимости пересмотра концепция Запада по украинскому вопросу: раньше она заключалась в том, чтобы ВСУ вели бои, а зарубежные страны оказывали им поддержку, а нужно, наоборот, сначала план, а потом уже его финансирование. Какой будет новая концепция, предлагается решить в ходе стратегической дискуссии о том, но Будапешт настаивает, чтобы она строилась на мирном урегулировании конфликта.Венгрия попала в европейскую изоляциюВиктор Орбан, который всегда рубит правду-матку, сказал в эфире радио Kossuth 27 октября, что считает военную победу ВСУ сейчас недостижимой."Совершенно очевидно, что так не выйдет, украинцы на фронте не победят. Это уже все военные эксперты говорят и пишут, только политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию. Ясно, что украинцы не победят, а русские не потерпят поражения на фронте. И нет никаких сомнений, что российский президент не допустит неудачи", - заявил он.Такая откровенность венгерского лидера в Европе по душе далеко не всем, как пишут западные СМИ, из-за такого поведения Орбан становится всё более изолированным в европейском политикуме, ему не доверяют."В личных беседах дипломаты задаются вопросом, почему западные державы должны продолжать делиться важной информацией с Венгрией, если лояльность её лидера прежде всего принадлежит России", - пишет Politico.В условиях приверженности ЕС антироссийскому курсу переговоры Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине 17 октября на полях форума "Один пояс — один путь" выглядели как вызов всему Западу, желающему нанести стратегическое поражение Москве.В преддверии второго дня саммита лидеров ЕС премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил журналистам: "То, что он сделал с Путиным – это средний палец для всех солдат, которые ежедневно умирают на Украине и страдают от российского нападения".Однако Орбана критика со стороны коллег ничуть не смущает, он продолжает следовать так, как считает нужным, исходя из национальных интересов своей страны."У вас военная стратегия, у нас мирная, мы хотим делать всё, чтобы достичь мира, поэтому мы сохраняем открытыми все каналы связи с Россией, иначе шансов на мир не будет. Это наша стратегия, мы ей гордимся", - говорил он перед началом саммита.А дальше может быть хуже - во второй половине 2024 года председательство в Совете ЕС переходит к Венгрии, что британская газета The Guardian называет козырем Орбана, и европейские дипломаты на условиях анонимности выражают опасения, что разногласия сообщества с Будапештом только усилятся и возникнут проблемы с принятием решений по стратегически важным вопросам.Как бы ни пытались чиновники делать вид, что Украина им по-прежнему так же важна и ЕС сохраняет единство по этому вопросу, действительность говорит об обратном: бунт против бездумного выделения денег и оружия Киеву теперь устраивает не только Орбан, у него появились соратники, которые не боятся озвучивать то, что другие боятся произнести вслух. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами из стран ЕС сказал, что почти все министры говорили об усталости от Украины; а Де Кроо признал, что "конфликт на Ближнем Востоке бросает некоторую тень на ситуацию на Украине".А Зеленский тем временем продолжает мечтать о приёме в ЕС, когда страны сообщества не могут договориться об общем подходе к Украине в нынешней геополитической ситуации.* признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ

