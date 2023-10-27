В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА - 27.10.2023 Украина.ру
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В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА - 27.10.2023 Украина.ру
В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) всё чаще стали работать не только вдоль линии боевого соприкосновения, но и в тылу Украины с разведывательной целью. Об этом заявила спикер обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передаёт "Страна.ua"
2023-10-27T18:40
2023-10-27T18:40
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Гуменюк опасается, что российские БПЛА в том числе могут находится на борту кораблей Черноморского флота. Таким образом РФ контролирует обстановку надводную обстановку. В Вооружённых силах Украины также отмечают, что в последнее время российская армия изменила тактику работы дронов и теперь запускает их малыми группами. По словам официального представителя воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, российская сторона тщательно собирает информацию о работе украинских средств противовоздушной обороны. При помощи малых групп БПЛА, ВС России имеют возможность получить данные о количестве систем противовоздушной обороны, так как силы ПВО ВСУ начинают реагировать на появляющиеся в небе&nbsp;беспилотники. С учётом полученных данных, российская армия готовит новые удары по территории Украины, считает Игнат. Ранее журналисты сообщали, что учёные в России разработали способ полного уничтожения беспилотника в случае, если он попал к противнику, в состав пластиков корпуса предлагается ввести воспламеняемые наночастицы металла.
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новости, украина, сво, спецоперация, всу, вс рф, бпла
Новости, Украина, СВО, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ, БПЛА

В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА

18:40 27.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военные нашли украинские БПЛА с емкостями для жидкости и распылителями
Российские военные нашли украинские БПЛА с емкостями для жидкости и распылителями - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) всё чаще стали работать не только вдоль линии боевого соприкосновения, но и в тылу Украины с разведывательной целью. Об этом заявила спикер обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передаёт "Страна.ua"
"Мы фиксируем работу беспилотных разведывательных аппаратов, которые на данном этапе, можем констатировать, собирают информацию не только вдоль линии фронта, а пытаются заходить с моря и отслеживать ситуацию в более глубоких регионах", – сказала она.
Гуменюк опасается, что российские БПЛА в том числе могут находится на борту кораблей Черноморского флота. Таким образом РФ контролирует обстановку надводную обстановку.
В Вооружённых силах Украины также отмечают, что в последнее время российская армия изменила тактику работы дронов и теперь запускает их малыми группами. По словам официального представителя воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, российская сторона тщательно собирает информацию о работе украинских средств противовоздушной обороны.
При помощи малых групп БПЛА, ВС России имеют возможность получить данные о количестве систем противовоздушной обороны, так как силы ПВО ВСУ начинают реагировать на появляющиеся в небе беспилотники.
С учётом полученных данных, российская армия готовит новые удары по территории Украины, считает Игнат.
Ранее журналисты сообщали, что учёные в России разработали способ полного уничтожения беспилотника в случае, если он попал к противнику, в состав пластиков корпуса предлагается ввести воспламеняемые наночастицы металла.
 
НовостиУкраинаСВОСпецоперацияВСУВС РФБПЛА
 
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