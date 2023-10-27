https://ukraina.ru/20231027/1050558557.html

Скандал с "азовцами"*, Коломойский, покушение на Царёва. Итоги 27 октября на Украина

Скандал с "азовцами"*, Коломойский, покушение на Царёва. Итоги 27 октября на Украина - 27.10.2023 Украина.ру

Скандал с "азовцами"*, Коломойский, покушение на Царёва. Итоги 27 октября на Украина

Украинские бизнесмены обидели главу патронатной службы "Азова"* и вынуждены были извиниться. Суд продлил арест олигарха Игоря Коломойского. Стали известны новые подробности по делу о покушении на Олега Царёва

2023-10-27T18:00

2023-10-27T18:00

2023-10-27T19:41

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102575/71/1025757175_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_c5ab2db9294048fe3514200cf359860e.jpg

Глава патронатной службы "Ангелы "Азова"* Елена Толкачёва рассказала, что организация Young Business Club пригласила их на мероприятие, чтобы рассказать, чем занимается служба и познакомиться с бизнесменами, которые, возможно, помогли бы в их деятельности."К нам подошла одна из представителей организаторов и попросила спрятаться где-то в углу, потому что мужчин на мероприятии пугает военная форма", - заявила Толкачёва.Она назвала ситуацию "шокирующей" и "дикой"."В центре Киева в 2023 году, когда идёт война, когда наши парни гибнут в страшных боях каждый день, к нам подошёл человек и попросил покинуть мероприятие из-за того, что гостей пугает военная форма. По факту просто неуважение. Не знаю, как передать эмоции, который мы до сих пор испытываем. Извините, но это мерзко", - подчеркнула Толкачёва.При этом во время речи она от возмущения один раз перешла на русский язык.В итоге основатель Young Business Club Андрей Остапчук в соцсетях принёс извинения боевикам "Азова"* лично и "всем, чьи чувства задела эта ситуация". Он отметил, что позиция одного человека не отражает позицию клуба."Мнение и позиция человека, работавшего в нашей команде, не является позицией клуба и его участников. В клубе более 70 сотрудников. Мы постоянно работаем над тем, чтобы быть одним организмом и исповедовать единые ценности. К сожалению, это получается не всегда. Мы ежедневно благодарим военных, защищающих нашу страну, и делаем все возможное для их поддержки", - заявил Остапчук.Примечательно, что на некоторых новостных сайтах бизнесменов комментаторы оправдали."Как вижу, за последний совсем незначительный промежуток времени сотрудники ТЦК (аналог военкомата — Ред.) и некоторые отдельные командиры, которые превышали и систематически нарушали именно по отношению в первую очередь к гражданским и во втором к военнослужащим сделали для пиара "пикселей" (формы — Ред.) гораздо больше, чем телемарафон. За какие-то полтора года превратить восприятие формы мужским населением Украины из защиты в угрозу, это нужно было приложить усилия. СНБО и Генштаб - спасибо", - гласил комментарий на сайте авторитетного онлайн-издания "Украинская правда".Другие комментаторы также указали на произвол военкомов, из-за чего людей в форме на улицах украинских городов воспринимают как угрозу.Но были и те, кто потребовал расправ над бизнесменами"Они снова извинились, как и десятки чмонь перед ними, и общество снова готово их извинять. У нас много таких случаев, когда блогеры используют такие хейты, чтобы повысить свою узнаваемость: они специально вас обижают, провоцируют, а потом получают финансовые дивиденды. Есть, когда это происходит случайно. Но это не имеет значения: наше общество постоянно прощает. Эти люди знают, что можно делать, что угодно, обижать военных. Нужно извиниться и тебя извинят. Я уверен, что этот пример должен стать первым, когда общество не простит. Форум нужно закрыть. Эта организация должна закончить своё существование. У нас должны появиться примеры непрощения такой ситуации", - заявил работающий на Офис президента Украины политтехнолог Владимир Петров.По его словам, если общество простит этой организации, то военных "продолжат обижать"."Это очень дисциплинирует", - подчеркнул он.Вполне вероятно, одними извинениями Young Business Club от "Азова"* не откупится.Продление ареста КоломойскомуШевченковский районный суд Киева продлил срок пребывания под стражей олигарха Игоря Коломойского ещё на месяц до 2 декабря включительно.Следственная судья Елена Мелешак удовлетворила ходатайство стороны обвинения. Строк предыдущей меры пресечения заканчивался 2 ноября. Размер залога для Коломойского оставили предыдущим – 3,9 млрд грн. (около 10 млрд руб. - Ред.). При этом судья Мелешак обязала руководство СИЗО, где Коломойский отбывает арест, организовать ему полное медицинское обследование."Сроки досудебного расследования по дачному делу не должны превышать 12 месяце, но мы уверены, что это дело будут расследовать гораздо дольше, а в это время Коломойский будет находится за решеткой", - заявили адвокаты Коломойского.Они отметили, что в материалах дела спустя два месяца без изменений."Человек два месяца находится под стражей, в материалах дела нет изменений. Нет новых следственных действий или доказательств, которые появилось бы за эти два месяца в материалах дела, но при этом человек находится за решеткой, что влияет на его состояние здоровья. Зачем это делают, мы еще будем разбираться", - заявляют адвокаты.Как отметил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент", у олигарха может быть серьёзный компромат на руководство Украины."Наши источники в окружение Коломойского рассказали, что у олигарха есть серьезный компромат на Зеленского, причем это касается как вывода средств в офшоры, так и бурных вечеринок с приемом запрещенных препаратов. ИВК имеет большую базу видео/аудио материалов, которые могут похоронить образ президента, но пускать эти данные он не торопится, так как идет серьезный торг с Банковой", - отмечалось в публикации телеграм-канала.Ранее также сообщалось, что в нейтрализации олигарха заинтересованы США.Покушение на ЦарёваПервый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Олег Царёв находится в реанимации сообщил ряд источников."Дорогие друзья! Прошу вас помолиться о здравии раба Божьего Олега! Отложите, пожалуйста, свои дела и прочтите хотя бы краткую молитву о человеке, который не жалея себя помогал каждому, кто в его помощи нуждался. Господи, спаси и сохрани раба Твоего Олега! Сейчас Олег борется за жизнь. После покушения на него, произошедшего сегодня ночью, Олег потерял много крови. Никакой поножовщины не было. В Олега дважды стреляли. Сейчас он в реанимации. Медики делают всё возможное и даже больше. Наша молитва поможет врачам! " - отметил руководитель запорожской организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в публикации в своём телеграм-канале.Журналист издания "Украина.ру" Александр Чаленко отметил, что политика поместили под охрану."Олег в реанимации. Его усиленно охраняют", - рассказал Чаленко.Вечером 27 октября в телеграм-канале самого Царёва появилось сообщение от администратора."ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Олега Царева: "В ночь на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)", - цитировал администратор сообщение Федеральной службы безопасности.Он также сообщил, что проводятся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия."О состоянии здоровья Олега позитивных новостей нет", - подытожил администратор.О покушении на Царёва стало известно утром 27 октября. Как сообщил администратор его телеграм-канала, около полуночи на территории санатория, где проживал Царёв ,в политика дважды стреляли.На самой Украине новость о покушении на Царёва вызвала радость."Хоть резали, хоть стреляли - тут важен результат", - заявил бывший народный депутат Украины и экс-советник министра внутренних дел Антон Геращенко.Его заявление "о хоть резали" связано с тем, что в первые часы появилась информация о том, что на Царёва якобы напали с холодным оружием.* - "Азов"* - запрещённая в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20231027/1050545198.html

https://ukraina.ru/20231027/1050537411.html

https://ukraina.ru/20231026/1050523471.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники