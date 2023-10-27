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Шольц о помощи Украине: Пришло время для жестких решений по расходам ЕС
Шольц о помощи Украине: Пришло время для жестких решений по расходам ЕС - 27.10.2023 Украина.ру
Шольц о помощи Украине: Пришло время для жестких решений по расходам ЕС
Обсуждение финансовых планов и реальных возможностей Евросоюза состоялось за закрытыми дверями в четверг поздно вечеров в рамках двухдневного саммита в Брюсселе, сообщает Bloomberg
2023-10-27T17:53
2023-10-27T17:53
2023-10-27T17:53
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Дебаты длились около трех часов до полуночи. По данным издания, Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, подчеркнула, что нужны новые источники финансирования – бюджетные возможности заканчиваются после серии кризисов. Было отмечено, что государства-члены ЕС испытывают серьезное финансовое давление из-за борьбы с пандемией, энергетическим кризисом, ростом инфляции, а также последствиями российской СВО.Кроме этого, комиссия предупредила, что потребуются дополнительные ресурсы для покрытия новых затрат по займам, возникающих в результате массового выпуска совместного долга для финансирования фонда восстановления после пандемии. Сумма их приближается к 20 млрд евро, но будет согласовываться на ежегодной основе.Для среднесрочного финансового пакета Украины необходимо большая часть средств – 50 млрд евро (53 млрд долларов). Еще одним важным приоритетом является миграция: 15 млрд евро запрошено на укрепление внешних границ или новое партнерство с соседними странами. Комиссия также требует 10 млрд евро для финансирования различных областей и привлечения средств для развития передовых технологий на фоне конкуренции с США и Китаем."Венгрия не может и не хочет нести бремя какой-либо дальнейшей финансовой поддержки Украины, – подтвердил Орбан. – Я не вижу смысла отправлять в Украину деньги, которые венгерские налогоплательщики заплатили в венгерский бюджет".Шольц подчеркнул: все говорят о трате денег, но нет дискуссий о компромиссах или о том, что следует сократить. Он отметил, что сейчас нет никаких серьезных предложений – особенно по потенциальному сокращению расходов – и что кто-то должен начать работать над этим со странами-членами в ближайшие дни.В пятницу о необходимости бюджетной дисциплины заявил журналистам и Александр Де Кроо из Бельгии:Российский журналист Владимир Соловьев сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что в итоге Саммит ЕС не согласовал программу бюджетной помощи Украине, но это останется приоритетом для Евросоюза. Лидеры ЕС договорились использовать часть замороженных российских средств, в первую очередь доходы от них, для поддержки Киева.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, евросоюз, финансирование
Шольц о помощи Украине: Пришло время для жестких решений по расходам ЕС
Обсуждение финансовых планов и реальных возможностей Евросоюза состоялось за закрытыми дверями в четверг поздно вечеров в рамках двухдневного саммита в Брюсселе, сообщает Bloomberg
Дебаты длились около трех часов до полуночи. По данным издания, Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, подчеркнула, что нужны новые источники финансирования – бюджетные возможности заканчиваются после серии кризисов. Было отмечено, что государства-члены ЕС испытывают серьезное финансовое давление из-за борьбы с пандемией, энергетическим кризисом, ростом инфляции, а также последствиями российской СВО.
Кроме этого, комиссия предупредила, что потребуются дополнительные ресурсы для покрытия новых затрат по займам, возникающих в результате массового выпуска совместного долга для финансирования фонда восстановления после пандемии. Сумма их приближается к 20 млрд евро, но будет согласовываться на ежегодной основе.
Для среднесрочного финансового пакета Украины необходимо большая часть средств – 50 млрд евро (53 млрд долларов). Еще одним важным приоритетом является миграция: 15 млрд евро запрошено на укрепление внешних границ или новое партнерство с соседними странами. Комиссия также требует 10 млрд евро для финансирования различных областей и привлечения средств для развития передовых технологий на фоне конкуренции с США и Китаем.
"Участники отметили, что не все новые расходы имеют политическую поддержку, за исключением случаев, когда речь идет об Украине. Но даже найти деньги для Украины является непростой задачей, учитывая бюджетные ограничения в Брюсселе и в странах-членах ЕС. Вдобавок ко всему, новый лидер ЕС, Роберт Фицо из Словакии, присоединился к Виктору Орбану из Венгрии, отвергнув новые деньги для Украины", – пишет Bloomberg.
"Венгрия не может и не хочет нести бремя какой-либо дальнейшей финансовой поддержки Украины, – подтвердил Орбан. – Я не вижу смысла отправлять в Украину деньги, которые венгерские налогоплательщики заплатили в венгерский бюджет".
Шольц подчеркнул: все говорят о трате денег, но нет дискуссий о компромиссах или о том, что следует сократить. Он отметил, что сейчас нет никаких серьезных предложений – особенно по потенциальному сокращению расходов – и что кто-то должен начать работать над этим со странами-членами в ближайшие дни.
В пятницу о необходимости бюджетной дисциплины заявил журналистам и Александр Де Кроо из Бельгии:
"Мы должны продолжать оказывать финансовую поддержку Украине, но в определенный момент европейским институтам придется взглянуть на свои собственные цифры. Когда странам предлагается привести свои бюджеты в порядок, европейские институты должны сделать то же самое".
Российский журналист Владимир Соловьев сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что в итоге Саммит ЕС не согласовал программу бюджетной помощи Украине, но это останется приоритетом для Евросоюза. Лидеры ЕС договорились использовать часть замороженных российских средств, в первую очередь доходы от них, для поддержки Киева.