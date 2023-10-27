https://ukraina.ru/20231027/1050557470.html
Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для Украины
Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для Украины - 27.10.2023 Украина.ру
Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для Украины
Украина привлечёт 1,2 млрд долларов на социальные нужды от МБРР, входящего в группу Всемирного банка. Об этом 27 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
2023-10-27T18:12
2023-10-27T18:12
2023-10-27T18:12
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денис шмыгаль
госдолг
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кредиты
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всемирный банк
социальные расходы
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"Это средства под гарантии правительства Японии, которые мы направим на социальную защиту украинских семей и детей, на социальную защиту людей с инвалидностью и другие важные социальные программы",- сообщил Шмыгаль.Ранее, 24 октября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что увеличение совокупного украинского госдолга в 2023 году до рекордных 6,4 триллиона гривен ($173 млрд) создаёт дополнительные опасности на фоне экономического неблагополучия постсоветской республики.Азаров констатировал: "Сейчас государственный долг Украины составляет около 140 миллиардов долларов. А в абсолютных цифрах общий объем госдолга к концу года может составить рекордные 6,4 триллиона гривен, или 173 миллиарда долларов".
https://ukraina.ru/20230929/1049796658.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, денис шмыгаль, госдолг, япония, кредиты, ебрр, всемирный банк, социальные расходы, социальная политика, бюджет, дефицит бюджета, бюджетники
Новости, Новости Украины, Денис Шмыгаль, госдолг, Япония, кредиты, ЕБРР, Всемирный банк, социальные расходы, социальная политика, бюджет, дефицит бюджета, бюджетники
Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для Украины
Украина привлечёт 1,2 млрд долларов на социальные нужды от МБРР, входящего в группу Всемирного банка. Об этом 27 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.