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Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для Украины

Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для Украины - 27.10.2023 Украина.ру

Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для Украины

Украина привлечёт 1,2 млрд долларов на социальные нужды от МБРР, входящего в группу Всемирного банка. Об этом 27 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

2023-10-27T18:12

2023-10-27T18:12

2023-10-27T18:12

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"Это средства под гарантии правительства Японии, которые мы направим на социальную защиту украинских семей и детей, на социальную защиту людей с инвалидностью и другие важные социальные программы",- сообщил Шмыгаль.Ранее, 24 октября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что увеличение совокупного украинского госдолга в 2023 году до рекордных 6,4 триллиона гривен ($173 млрд) создаёт дополнительные опасности на фоне экономического неблагополучия постсоветской республики.Азаров констатировал: "Сейчас государственный долг Украины составляет около 140 миллиардов долларов. А в абсолютных цифрах общий объем госдолга к концу года может составить рекордные 6,4 триллиона гривен, или 173 миллиарда долларов".

https://ukraina.ru/20230929/1049796658.html

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