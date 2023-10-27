Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для Украины - 27.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231027/1050557470.html
Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для Украины
Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для Украины - 27.10.2023 Украина.ру
Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для Украины
Украина привлечёт 1,2 млрд долларов на социальные нужды от МБРР, входящего в группу Всемирного банка. Об этом 27 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
2023-10-27T18:12
2023-10-27T18:12
новости
новости украины
денис шмыгаль
госдолг
япония
кредиты
ебрр
всемирный банк
социальные расходы
социальная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/07/1049991949_0:81:1045:669_1920x0_80_0_0_9bb8bbd569fe1bf2038e6f1508dac80e.jpg
"Это средства под гарантии правительства Японии, которые мы направим на социальную защиту украинских семей и детей, на социальную защиту людей с инвалидностью и другие важные социальные программы",- сообщил Шмыгаль.Ранее, 24 октября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что увеличение совокупного украинского госдолга в 2023 году до рекордных 6,4 триллиона гривен ($173 млрд) создаёт дополнительные опасности на фоне экономического неблагополучия постсоветской республики.Азаров констатировал: "Сейчас государственный долг Украины составляет около 140 миллиардов долларов. А в абсолютных цифрах общий объем госдолга к концу года может составить рекордные 6,4 триллиона гривен, или 173 миллиарда долларов".
https://ukraina.ru/20230929/1049796658.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/07/1049991949_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_d344a2faeefe5b71cb6aae74f424e0bb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, денис шмыгаль, госдолг, япония, кредиты, ебрр, всемирный банк, социальные расходы, социальная политика, бюджет, дефицит бюджета, бюджетники
Новости, Новости Украины, Денис Шмыгаль, госдолг, Япония, кредиты, ЕБРР, Всемирный банк, социальные расходы, социальная политика, бюджет, дефицит бюджета, бюджетники

Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для Украины

18:12 27.10.2023
 
© Украина.руПереговоры Украины и Японии
Переговоры Украины и Японии - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Украина.ру
Читать в
Украина привлечёт 1,2 млрд долларов на социальные нужды от МБРР, входящего в группу Всемирного банка. Об этом 27 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Это средства под гарантии правительства Японии, которые мы направим на социальную защиту украинских семей и детей, на социальную защиту людей с инвалидностью и другие важные социальные программы",- сообщил Шмыгаль.
Ранее, 24 октября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что увеличение совокупного украинского госдолга в 2023 году до рекордных 6,4 триллиона гривен ($173 млрд) создаёт дополнительные опасности на фоне экономического неблагополучия постсоветской республики.
Азаров констатировал: "Сейчас государственный долг Украины составляет около 140 миллиардов долларов. А в абсолютных цифрах общий объем госдолга к концу года может составить рекордные 6,4 триллиона гривен, или 173 миллиарда долларов".
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
29 сентября, 17:22
ЕБРР за год увеличил госдолг Украины на €1.2 млрдЕвропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Украине финансирование в размере 1,2 млрд евро в2023 году. Об этом 29 сентября в Киеве во время переговоров с Владимиром Зеленском заявила президент банка Одиль Рено-Бассо.
 
НовостиНовости УкраиныДенис ШмыгальгосдолгЯпониякредитыЕБРРВсемирный банксоциальные расходысоциальная политикабюджетдефицит бюджетабюджетники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
18:40В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
18:33"ХАМАС, а, может, и не ХАМАС": Лукашенко рассказал об уничтожении военных США и Израиля
Лента новостейМолния