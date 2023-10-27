https://ukraina.ru/20231027/1050545198.html

Покушение на Царёва, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 октября

Покушение на Царёва, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 октября - 27.10.2023 Украина.ру

Покушение на Царёва, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 октября

На первого спикера парламента Новороссии, экс-нардепа Украины Олега Царёва совершили покушение. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-10-27T13:00

2023-10-27T13:00

2023-10-27T13:00

хроники

эксклюзив

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О покушении на Царёва сообщили утром 27 октября сразу несколько источников."На Олега Царева совершено нападение. "Его подрезали", - сказал мне один из его работников. Больше пока ничего не известно", - рассказал журналист издания "Украина.ру" Александр Чаленко.В свою очередь лидер запорожского движения "Мы — вместе с Россией!" Владимир Рогов заявил, что в Царёва стреляли."По ситуации с Олегом Царёвым. Состояние Олега очень тяжёлое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли. Прошу православных людей молитвы о здравии раба Божия Олега", - написал Рогов в своём телеграм-канале.Издание "Политнавигатор" опубликовало видео с места событий."Олег - один из немногих людей, с которым я поддерживал дружеские отношения в последние пару лет. Он очень приличный человек, с исключительно адекватным взглядом на мир. В последние дни все никак не получалось пересечься и сверить часы. Но вечером смотрел его эфир на "Царьграде", где Царёв рассказывал в том числе о том, что украинские спецслужбы системно организуют убийства, тех кто перешёл на сторону России. У Олега не было иллюзий, что он будет одной из главных целей. Очень надеюсь, что он выживет", - прокомментировал случившееся ориенталист, бывший депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев.Позже администратор телеграм-канала Царёва сообщил, что информация о покушении на политика подтверждается его родными."Информация о покушении на Олега Царёва подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет. Пока это вся информация", - отмечалось в сообщении.Примечательно, что на Украине даже в СМИ пропагандируется убийство бывших украинских политиков, находящихся в России. И это несмотря на то, что некоторых из них, как например того же Царёва, заочно осудили украинские суды приговорив к разным срокам заключения, но не к смерти."Грустно делать этот сюжет, пока Илья Кива ещё жив. Но мы знаем, за что его убьют", - к примеру заявила 26 октября украинская журналистка Александра Гонтарь.Ранее, 23 октября, американское издание The Washington Post опубликовало обширный материал о деятельности украинских спецслужб — Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины и о том, как СБУ и ГУР серьёзно реформировало Центральное разведывательное управление США, вложив после 2014 года в украинские спецслужбы миллионы долларов. Американцы тренировали украинцев, построили украинским спецслужбам новые офисы и полигоны и передали новейшее оборудование.При этом американцы участвовали в разработке терактов, в которых погибли мирные граждане России - в частности, в разработке теракта на Крымском мосту. При этом, по информации издания, президент Украины Владимир Зеленский лично санкционирует адресные теракты на территории России. "Представители служб безопасности настаивают, что ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проводится без разрешения Зеленского – молчаливого или иного", - писало издание.Что же до американцев, то не все из них поддерживают такие действия украинских спецслужб. На Украине же не испытывают никаких угрызений совести даже если гибнут невиновные россияне."Она (Дарья Дугина — Ред.) дочь отца российской пропаганды", — заявил представитель спецслужбы. Взрыв автомобиля и другие операции внутри России — это "нарратив", показывающий врагам Украины, что "наказание неизбежно даже для тех, кто считает себя неприкосновенными", - указывалось в конце статьи.При этом ранее там же отмечалось, что главной целью теракта был Александр Дугин.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 2 обстрела из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 29 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Калининский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Никольское."Поступили сведения о ранении четырёх гражданских лиц в Калининском районе Донецка, Ясиноватой и Никольском", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Калининском районе Донецка, Ясиноватой и Никитовском районе Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующие сутки ВСУ продолжили обстрелы ДНР. К полудню украинские военные выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ по этому региону России выпустили 75 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 11; Крынки — 25; Казачьи Лагеря — 11; Песчановка — 9; Раденск — 7; Подстепное — 7; Обрывка — 5", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Саги, Голая Пристань, Костогрызово, Казачьи Лагеря, Крынки."Один мирный житель села Раденск получил ранения средней степени тяжести в результате обстрела ВСУ, сообщили в экстренных службах", - также отмечалось в другой публикации.Утром 27 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 прилетов. Пострадавших и разрушений нет", - писал губернатор.Кроме того, в Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено 3 миномётных снаряда. Обошлось без последствий. Под миномётный обстрел попало село Пороз – было установлено два прилёта. Никто не пострадал. Повреждения выявлены в четырёх частных домовладениях: выбиты окна, осколками посечены заборы, крыша, дверь, хозпостройка и один автомобиль."В Шебекинском городском округе по хутору Марьино и селу Муром выпущено по одному миномётному снаряду, по селу Новая Таволжанка – два танковых снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - также указывалось в сводке.Вечером 26 октября и в ночь на 27 октября Минобороны РФ сообщило о сбитых над Курской областью беспилотниках Украины."26 октября в районе 21:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов", - указывалось в первом сообщении.Во втором рассказывалось о повторной атаке БПЛА и о перехвате этого дрона над Курской областью.Утром 27 октября пресс-служба Курской АЭС в комментарии РИА "Новости" рассказала о последствиях украинской атаки."Вечером 26.10.2023 года была пресечена атака трёх вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции. Курская АЭС работает в штатном режиме", - говорилось в комментарии.В пресс-службе добавили, что в результате атаки пострадавших и повреждений нет. Радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений".Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив