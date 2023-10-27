Покушение на Царёва, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 октября - 27.10.2023 Украина.ру
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Покушение на Царёва, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 октября
Покушение на Царёва, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 октября - 27.10.2023 Украина.ру
Покушение на Царёва, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 октября
На первого спикера парламента Новороссии, экс-нардепа Украины Олега Царёва совершили покушение. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2023-10-27T13:00
2023-10-27T13:00
хроники
эксклюзив
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О покушении на Царёва сообщили утром 27 октября сразу несколько источников."На Олега Царева совершено нападение. "Его подрезали", - сказал мне один из его работников. Больше пока ничего не известно", - рассказал журналист издания "Украина.ру" Александр Чаленко.В свою очередь лидер запорожского движения "Мы — вместе с Россией!" Владимир Рогов заявил, что в Царёва стреляли."По ситуации с Олегом Царёвым. Состояние Олега очень тяжёлое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли. Прошу православных людей молитвы о здравии раба Божия Олега", - написал Рогов в своём телеграм-канале.Издание "Политнавигатор" опубликовало видео с места событий."Олег - один из немногих людей, с которым я поддерживал дружеские отношения в последние пару лет. Он очень приличный человек, с исключительно адекватным взглядом на мир. В последние дни все никак не получалось пересечься и сверить часы. Но вечером смотрел его эфир на "Царьграде", где Царёв рассказывал в том числе о том, что украинские спецслужбы системно организуют убийства, тех кто перешёл на сторону России. У Олега не было иллюзий, что он будет одной из главных целей. Очень надеюсь, что он выживет", - прокомментировал случившееся ориенталист, бывший депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев.Позже администратор телеграм-канала Царёва сообщил, что информация о покушении на политика подтверждается его родными."Информация о покушении на Олега Царёва подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет. Пока это вся информация", - отмечалось в сообщении.Примечательно, что на Украине даже в СМИ пропагандируется убийство бывших украинских политиков, находящихся в России. И это несмотря на то, что некоторых из них, как например того же Царёва, заочно осудили украинские суды приговорив к разным срокам заключения, но не к смерти."Грустно делать этот сюжет, пока Илья Кива ещё жив. Но мы знаем, за что его убьют", - к примеру заявила 26 октября украинская журналистка Александра Гонтарь.Ранее, 23 октября, американское издание The Washington Post опубликовало обширный материал о деятельности украинских спецслужб — Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины и о том, как СБУ и ГУР серьёзно реформировало Центральное разведывательное управление США, вложив после 2014 года в украинские спецслужбы миллионы долларов. Американцы тренировали украинцев, построили украинским спецслужбам новые офисы и полигоны и передали новейшее оборудование.При этом американцы участвовали в разработке терактов, в которых погибли мирные граждане России - в частности, в разработке теракта на Крымском мосту. При этом, по информации издания, президент Украины Владимир Зеленский лично санкционирует адресные теракты на территории России. "Представители служб безопасности настаивают, что ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проводится без разрешения Зеленского – молчаливого или иного", - писало издание.Что же до американцев, то не все из них поддерживают такие действия украинских спецслужб. На Украине же не испытывают никаких угрызений совести даже если гибнут невиновные россияне."Она (Дарья Дугина — Ред.) дочь отца российской пропаганды", — заявил представитель спецслужбы. Взрыв автомобиля и другие операции внутри России — это "нарратив", показывающий врагам Украины, что "наказание неизбежно даже для тех, кто считает себя неприкосновенными", - указывалось в конце статьи.При этом ранее там же отмечалось, что главной целью теракта был Александр Дугин.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 2 обстрела из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 29 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Калининский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Никольское."Поступили сведения о ранении четырёх гражданских лиц в Калининском районе Донецка, Ясиноватой и Никольском", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Калининском районе Донецка, Ясиноватой и Никитовском районе Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующие сутки ВСУ продолжили обстрелы ДНР. К полудню украинские военные выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ по этому региону России выпустили 75 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 11; Крынки — 25; Казачьи Лагеря — 11; Песчановка — 9; Раденск — 7; Подстепное — 7; Обрывка — 5", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Саги, Голая Пристань, Костогрызово, Казачьи Лагеря, Крынки."Один мирный житель села Раденск получил ранения средней степени тяжести в результате обстрела ВСУ, сообщили в экстренных службах", - также отмечалось в другой публикации.Утром 27 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 прилетов. Пострадавших и разрушений нет", - писал губернатор.Кроме того, в Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено 3 миномётных снаряда. Обошлось без последствий. Под миномётный обстрел попало село Пороз – было установлено два прилёта. Никто не пострадал. Повреждения выявлены в четырёх частных домовладениях: выбиты окна, осколками посечены заборы, крыша, дверь, хозпостройка и один автомобиль."В Шебекинском городском округе по хутору Марьино и селу Муром выпущено по одному миномётному снаряду, по селу Новая Таволжанка – два танковых снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - также указывалось в сводке.Вечером 26 октября и в ночь на 27 октября Минобороны РФ сообщило о сбитых над Курской областью беспилотниках Украины."26 октября в районе 21:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов", - указывалось в первом сообщении.Во втором рассказывалось о повторной атаке БПЛА и о перехвате этого дрона над Курской областью.Утром 27 октября пресс-служба Курской АЭС в комментарии РИА "Новости" рассказала о последствиях украинской атаки."Вечером 26.10.2023 года была пресечена атака трёх вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции. Курская АЭС работает в штатном режиме", - говорилось в комментарии.В пресс-службе добавили, что в результате атаки пострадавших и повреждений нет. Радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений".Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
https://ukraina.ru/20231027/1050537411.html
https://ukraina.ru/20231026/1050523471.html
https://ukraina.ru/20231026/1050507111.html
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Егор Леев
Егор Леев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Покушение на Царёва, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 октября

13:00 27.10.2023
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаОлег Царев
Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На первого спикера парламента Новороссии, экс-нардепа Украины Олега Царёва совершили покушение. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
О покушении на Царёва сообщили утром 27 октября сразу несколько источников.
"На Олега Царева совершено нападение. "Его подрезали", - сказал мне один из его работников. Больше пока ничего не известно", - рассказал журналист издания "Украина.ру" Александр Чаленко.
В свою очередь лидер запорожского движения "Мы — вместе с Россией!" Владимир Рогов заявил, что в Царёва стреляли.
"По ситуации с Олегом Царёвым. Состояние Олега очень тяжёлое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли. Прошу православных людей молитвы о здравии раба Божия Олега", - написал Рогов в своём телеграм-канале.
Издание "Политнавигатор" опубликовало видео с места событий.
"Олег - один из немногих людей, с которым я поддерживал дружеские отношения в последние пару лет. Он очень приличный человек, с исключительно адекватным взглядом на мир. В последние дни все никак не получалось пересечься и сверить часы. Но вечером смотрел его эфир на "Царьграде", где Царёв рассказывал в том числе о том, что украинские спецслужбы системно организуют убийства, тех кто перешёл на сторону России. У Олега не было иллюзий, что он будет одной из главных целей. Очень надеюсь, что он выживет", - прокомментировал случившееся ориенталист, бывший депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев.
Позже администратор телеграм-канала Царёва сообщил, что информация о покушении на политика подтверждается его родными.
"Информация о покушении на Олега Царёва подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет. Пока это вся информация", - отмечалось в сообщении.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
09:45
Батальон из бывших бойцов ВСУ, судебные иски, предложение США. Главное на Украине на утро 27 октябряДобровольческий батальон из бывших украинских военнослужащих поступил на российскую службу. Крым подаст к Украине иск за ущерб от энергетической блокады. Новый спикер палаты представителей Конгресса США предложил рассматривать помощь Израилю и Украине отдельными пакетами
Примечательно, что на Украине даже в СМИ пропагандируется убийство бывших украинских политиков, находящихся в России. И это несмотря на то, что некоторых из них, как например того же Царёва, заочно осудили украинские суды приговорив к разным срокам заключения, но не к смерти.
"Грустно делать этот сюжет, пока Илья Кива ещё жив. Но мы знаем, за что его убьют", - к примеру заявила 26 октября украинская журналистка Александра Гонтарь.
Ранее, 23 октября, американское издание The Washington Post опубликовало обширный материал о деятельности украинских спецслужб — Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины и о том, как СБУ и ГУР серьёзно реформировало Центральное разведывательное управление США, вложив после 2014 года в украинские спецслужбы миллионы долларов. Американцы тренировали украинцев, построили украинским спецслужбам новые офисы и полигоны и передали новейшее оборудование.
При этом американцы участвовали в разработке терактов, в которых погибли мирные граждане России - в частности, в разработке теракта на Крымском мосту. При этом, по информации издания, президент Украины Владимир Зеленский лично санкционирует адресные теракты на территории России.
"Представители служб безопасности настаивают, что ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проводится без разрешения Зеленского – молчаливого или иного", - писало издание.
Что же до американцев, то не все из них поддерживают такие действия украинских спецслужб. На Украине же не испытывают никаких угрызений совести даже если гибнут невиновные россияне.
"Она (Дарья Дугина — Ред.) дочь отца российской пропаганды", — заявил представитель спецслужбы. Взрыв автомобиля и другие операции внутри России — это "нарратив", показывающий врагам Украины, что "наказание неизбежно даже для тех, кто считает себя неприкосновенными", - указывалось в конце статьи.
При этом ранее там же отмечалось, что главной целью теракта был Александр Дугин.
Владимир Зеленский
Вчера, 18:00
Ставка и военный кабинет, подробности о попытке отравления. Итоги 26 октября на УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский провёл заседание военного кабинета в специальном формате, где обсудили в т.ч. и вопросы оборонпрома. Следственный комитет РФ рассказал подробности о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного краснознамённого училища лётчиков
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов по территории этого региона России.
"На донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 2 обстрела из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 29 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Калининский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Никольское.
"Поступили сведения о ранении четырёх гражданских лиц в Калининском районе Донецка, Ясиноватой и Никольском", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Калининском районе Донецка, Ясиноватой и Никитовском районе Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.
На следующие сутки ВСУ продолжили обстрелы ДНР. К полудню украинские военные выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 13:18
Смена политики Словакии, новая PR-парадигма США, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 октябряНовый премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался поддерживать оказание военной помощи Украине и продление антироссийских санкций. В Белом доме задумались о смене PR в отношении помощи Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ по этому региону России выпустили 75 снарядов.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 11; Крынки — 25; Казачьи Лагеря — 11; Песчановка — 9; Раденск — 7; Подстепное — 7; Обрывка — 5", - отмечалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Саги, Голая Пристань, Костогрызово, Казачьи Лагеря, Крынки.
"Один мирный житель села Раденск получил ранения средней степени тяжести в результате обстрела ВСУ, сообщили в экстренных службах", - также отмечалось в другой публикации.
Утром 27 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России.
"В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 прилетов. Пострадавших и разрушений нет", - писал губернатор.
Кроме того, в Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено 3 миномётных снаряда. Обошлось без последствий. Под миномётный обстрел попало село Пороз – было установлено два прилёта. Никто не пострадал. Повреждения выявлены в четырёх частных домовладениях: выбиты окна, осколками посечены заборы, крыша, дверь, хозпостройка и один автомобиль.
"В Шебекинском городском округе по хутору Марьино и селу Муром выпущено по одному миномётному снаряду, по селу Новая Таволжанка – два танковых снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - также указывалось в сводке.
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 09:47
Ужесточение мобилизации и проблемы с ротацией на фронте. Главное на Украине на утро 26 октябряВ Верховной Раде анонсировали ужесточение мобилизационных мер на Украине и рассказали о проблемах с ротацией и нехваткой добровольцев
Вечером 26 октября и в ночь на 27 октября Минобороны РФ сообщило о сбитых над Курской областью беспилотниках Украины.
"26 октября в районе 21:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов", - указывалось в первом сообщении.
Во втором рассказывалось о повторной атаке БПЛА и о перехвате этого дрона над Курской областью.
Утром 27 октября пресс-служба Курской АЭС в комментарии РИА "Новости" рассказала о последствиях украинской атаки.
"Вечером 26.10.2023 года была пресечена атака трёх вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции. Курская АЭС работает в штатном режиме", - говорилось в комментарии.
В пресс-службе добавили, что в результате атаки пострадавших и повреждений нет. Радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений".
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
 
ХроникиЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
18:40В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
18:33"ХАМАС, а, может, и не ХАМАС": Лукашенко рассказал об уничтожении военных США и Израиля
18:14Мобильный оператор ДНР "Феникс" с 1 ноября заработает по всей России
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