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В США предсказали потерю Киевом большей части восточной и южной Украины

В США предсказали потерю Киевом большей части восточной и южной Украины - 27.10.2023 Украина.ру

В США предсказали потерю Киевом большей части восточной и южной Украины

Россия будет контролировать больше территорий, а Украина превратится в "дисфункциональное" государство. Об этом американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер 26 октября заявил в интервью Centre for Independent Studies

2023-10-27T04:55

2023-10-27T04:55

2023-10-27T04:56

новости

украина

территориальные потери

киев

переговоры

россия

сво

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"Я думаю, что русские в результате займут больше территорий, чем они сейчас контролируют… Русские возьмут значительную часть восточной и южной Украины", - сказал Миршаймер.По его словам, к такому результату приведёт неадекватное формулирование Киевом условий для переговоров с Россией.Миршаймер уверен, что, лишившись территорий, Украина превратится в несостоявшееся, "дисфункциональное" государство. А конфликт будет заморожен.Напомним, что Киев на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры с Россией. Запад постоянно призывает Москву к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы киевского режима от диалога.

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новости, украина, территориальные потери, киев, переговоры, россия, сво