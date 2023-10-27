В США предсказали потерю Киевом большей части восточной и южной Украины - 27.10.2023 Украина.ру
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В США предсказали потерю Киевом большей части восточной и южной Украины
В США предсказали потерю Киевом большей части восточной и южной Украины - 27.10.2023 Украина.ру
В США предсказали потерю Киевом большей части восточной и южной Украины
Россия будет контролировать больше территорий, а Украина превратится в "дисфункциональное" государство. Об этом американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер 26 октября заявил в интервью Centre for Independent Studies
2023-10-27T04:55
2023-10-27T04:56
новости
украина
территориальные потери
киев
переговоры
россия
сво
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"Я думаю, что русские в результате займут больше территорий, чем они сейчас контролируют… Русские возьмут значительную часть восточной и южной Украины", - сказал Миршаймер.По его словам, к такому результату приведёт неадекватное формулирование Киевом условий для переговоров с Россией.Миршаймер уверен, что, лишившись территорий, Украина превратится в несостоявшееся, "дисфункциональное" государство. А конфликт будет заморожен.Напомним, что Киев на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры с Россией. Запад постоянно призывает Москву к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы киевского режима от диалога.
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новости, украина, территориальные потери, киев, переговоры, россия, сво
Новости, Украина, территориальные потери, Киев, переговоры, Россия, СВО

В США предсказали потерю Киевом большей части восточной и южной Украины

04:55 27.10.2023 (обновлено: 04:56 27.10.2023)
 
© AP / Jae C. Hong
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP / Jae C. Hong
Читать в
Россия будет контролировать больше территорий, а Украина превратится в "дисфункциональное" государство. Об этом американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер 26 октября заявил в интервью Centre for Independent Studies
"Я думаю, что русские в результате займут больше территорий, чем они сейчас контролируют… Русские возьмут значительную часть восточной и южной Украины", - сказал Миршаймер.
По его словам, к такому результату приведёт неадекватное формулирование Киевом условий для переговоров с Россией.
Миршаймер уверен, что, лишившись территорий, Украина превратится в несостоявшееся, "дисфункциональное" государство. А конфликт будет заморожен.
Напомним, что Киев на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры с Россией. Запад постоянно призывает Москву к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы киевского режима от диалога.
25 октября, 14:51
Украинцы ответили на вопрос о территориальных уступках Большинство украинцев высказались против территориальных уступок, даже если это поможет быстрее достичь мира, следует из социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)
 
НовостиУкраинатерриториальные потериКиевпереговорыРоссияСВО
 
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