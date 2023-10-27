https://ukraina.ru/20231027/1050526963.html

Глава Украинской ассоциации пленных Анатолий Поляков: Пленных нельзя использовать в информационной войне

Глава Украинской ассоциации пленных Анатолий Поляков: Пленных нельзя использовать в информационной войне - 27.10.2023 Украина.ру

Глава Украинской ассоциации пленных Анатолий Поляков: Пленных нельзя использовать в информационной войне

ООН и Красный Крест по ряду причин не выполняют свой мандат по контролю соблюдения прав пленных как в России, так и на Украине. Поэтому стоит задача создания международной гуманитарной миссии, которой доверяли бы обе конфликтующие стороны, считает Глава Украинской ассоциации пленных Анатолий Поляков.

2023-10-27T05:07

2023-10-27T05:07

2023-10-27T10:15

репрессии на украине

россия

украина

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пленные

военнопленные

обмен пленными

гуманитарная политика

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Анатолий, как вы попали в Россию?— У меня паспорт гражданина РФ и постоянный вид на жительство на Украине, где я и живу, но каждый год приезжаю в Россию к матери. Так же приехал и в прошлом году, а затем начался конфликт. Поскольку я сам в свое время побывал в плену, я посчитал, что, находясь здесь, смогу посодействовать взаимному освобождению удерживаемых лиц.— В плену? Расскажите подробнее.— В 2014 году, когда начались военные действия в Донбассе, встал вопрос о пленных. И тогда при Министерстве обороны Украины мы сформировали мониторинговую группу, которая занималась в том числе переговорами и обменом военнопленных. На тот момент я общался и с представителями Луганска (ЛНР. — Ред.) и Донецка (ДНР. — Ред.), так как у меня там были знакомые. Я знал и Захарченко, и Мозгового, познакомился с ними еще во время «Антимайдана». Используя эти связи, удалось наладить диалог. Мы обсуждали вопрос формирования некоей комиссии по соблюдению прав военнопленных и меня официально пригласили в Луганск. Но когда я туда прибыл, был задержан и просидел в подвале девять с половиной месяцев. Освободили меня в результате усилий Минской контактной группы. После этого я вернулся на Украину и занялся деятельностью в рамках Украинской ассоциации пленных.— В чем она заключалась?— Наша организация с 2017 года занимается защитой прав не только военнопленных, но и гражданских лиц, удерживаемых принудительно в местах содержания по обе стороны конфликта. Я поставил себе задачу, прежде всего, добиться законодательного урегулирования вопросов поиска, освобождения и реинтеграции военнопленных. К счастью, я нашел достаточно большое количество единомышленников. Это ребята, которые раньше находились в плену, родственники пропавших без вести. Мы все объединились и, найдя поддержку в Верховной Раде, добились того, что законопроект был принят.— Итак, незадолго до событий 24 февраля 2022 года вы поехали в Россию навестить мать. Что было дальше?— В марте я обратился к украинской стороне с вопросом о необходимости сформировать структуру, которая будет заниматься контролем соблюдения прав военнопленных. Там инициативу поддержали, но важно было получить положительную реакцию со стороны России.— Журналисты нашего издания путем обработки данных, обнародованных областными прокуратурами Украины, пришли к выводу, что сегодня на Украине в местах заключения находится около 10 тысяч лиц, задержанных в связи с конфликтом. В то же время уполномоченный по правам человека Украины Лубинец говорит, что в России таких людей около 25 тысяч. Насколько эти цифры адекватны, на ваш взгляд?— На сегодняшний день, насколько мне известно, никакого диалога между российской и украинской сторонами по вопросу гражданских лиц нет, поэтому все цифры, которые озвучили вы и Лубинец, взяты из открытых источников. Первая проблема заключается в том, что гражданам, которые удерживаются на территории Украины, помочь может только Россия, но пока вопрос решается не с той скоростью, с которой бы всем хотелось.Второе: на территории, подконтрольной России, удерживается огромное количество гражданских лиц, начиная еще с 2014 года. Обвинения те же самые — шпионаж, диверсионная деятельность, незаконные вооруженные формирования — и все статьи тяжелые, жизнь людей поломана. И мы должны также понимать, что и с той, и с другой стороны речь идет в основном о гражданах Украины.— Как вы знаете, Конституция РФ была изменена, в ней зафиксированы новые регионы. Согласно Конституции РФ, люди, которые прописаны в Запорожской и Херсонской областях, в ДНР и ЛНР, считаются гражданами РФ. Тут коллизия возникает в связи с тем, что они и граждане Украины, и граждане России одновременно.— Когда речь идет о человеческой жизни, которая является наивысшей ценностью, все коллизии должны уйти на второй план. Даже когда была проблема между Украиной и ОРДЛО — все равно находили общие решения, меняли гражданских, меняли военных. Здесь должна быть проявлена политическая воля.— По поводу политической воли. С обеих сторон бытует мнение, что «наши» сидят за взгляды и мнения, а «их» — за шпионаж, диверсии и так далее. Раз мы их законно судим по нашему законодательству, на каком основании мы их будем обменивать? Что на это можно возразить?— Я думаю, что это безграмотность людей, которые так считают. У обеих стран есть Уголовный кодекс, и граждане привлекаются за совершенные ими тяжкие преступления…— Или за предположение, что они совершены…— Это вопрос второй. Как раньше любили говорить — проукраинская позиция, пророссийская позиция… Я считаю, что в вопросе обмена все это неуместно. Есть законодательство обеих стран, и люди сидят в соответствии с этим законодательством. Сам же обмен гражданских может быть произведен как обычный обмен заключенными — эта процедура соответствует нормам международного гуманитарного права и Женевской конвенции.— В Уголовно-процессуальный кодекс Украины внесены изменения, согласно которым гражданские, некомбатанты могут, подписав определенные бумаги, пойти на обмен как военнопленные.— Да, насколько мне известно, такие заявления написали многие, и они ждут обмена. Тем не менее как военнопленных их никто обменивать не будет, — только как заключенных. Повторюсь, есть такая процедура и она соответствует международному гуманитарному праву.— Есть такая практика, что ради этих подписей от людей требуют самооговора. Они должны признаться, получить срок и ждать обмена. Обмена при этом пока нет, а они теряют возможность доказать свою невиновность в суде.— Поймите, когда человек находится в таких условиях, когда ему грозят 10–15 лет, он хватается за любую соломинку. Не могу их осуждать, не могу их и приветствовать в этом, но это их выбор, каждого человека.— Наблюдаю некоторое время за проектом украинских блогеров, которые записывают интервью с российскими военнопленными, а недавно начали и с гражданскими под хэштэгом «коллаборанты». Этот проект осудили международные организации, потому что, согласно международному праву, нельзя публиковать личные данные пленных, тем более несовершеннолетних, которые там тоже есть. Кроме того, интервью они берут, мягко говоря, некорректно. С одной стороны публичность, в этих передачах люди просят обмена, но с другой — все это выглядит очень некрасиво с точки зрения международного права.— Контролем содержания пленных должен заниматься Международный Красный Крест. К сожалению, ни на Украине, ни в России он этим вопросом в полной мере не занимается. И поэтому появляются такие представители СМИ, которые используют эту тему в пропагандистских целях. Но есть и определенные положительные стороны, их тоже исключать не надо. Некоторые люди, которые ранее числились без вести пропавшими, благодаря этим эфирам стало известно, что они есть. Но я категорически не поддерживаю такую форму ни на территории Украины, ни на территории России. Я считаю, что пленных ни в коем случае нельзя использовать в информационной войне. Пленные и их родственники — это очень уязвимая категория граждан, ими очень легко манипулировать, направлять против противника. Поэтому я категорически против любых информационных кампаний с использованием военнопленных.— Почему вы считаете, что Красный Крест не выполняет своих задач?— На Украине ему не доверяют, считают, что его сотрудники — «агенты Путина», поскольку не осудили действия России, а в России считают, что это агенты Запада. Вот и получается замкнутый круг. Я надеюсь, что и на Украине, и в России поддержат идею формирования международной гуманитарно-правовой миссии по контролю за соблюдением прав пленных, куда войдут представители российской и украинской сторон, может быть, третьих стран. По крайней мере, я буду продвигать эту идею. Каждый человек заслуживает уважительного к себе отношения в соответствии с Женевской конвенцией.

https://ukraina.ru/20231026/1050492317.html

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https://ukraina.ru/20231020/1050341161.html

https://ukraina.ru/20231015/1050130150.html

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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россия, украина, репрессии, сво, красный крест, пленные, военнопленные, обмен пленными, гуманитарная политика, международное право, интервью