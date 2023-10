https://ukraina.ru/20231026/1050514421.html

Миллиарды Украине не светят. "Конгрессмен с двойкой по заукраинству" объявил новые приоритеты США

Президента США Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского ждёт новая неприятная реальность: теперь дальнейшая поддержка Киева зависит в том числе от ярого противника военной помощи ВСУ Майка Джонсона, ставшего третьим лицом американского государства

Эпопея с выборами председателя Палаты представителей наконец завершена. С четвёртой попытки конгрессмены сделали выбор - спикером становится Майк Джонсон.После отставки 3 октября Кевина Маккарти республиканцы, контролирующие нижнюю палату Конгресса, на закрытых партийных консультациях решили выдвинуть на эту должность лидера республиканского большинства в Палате представителей Стива Скалиса. Однако он взял самоотвод практически сразу, сомневаясь, что сможет заручиться поддержкой нужного количества конгрессменов. Следующим претендентом стал председатель юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан, но после трёх неудачных раундов голосования полного состава Палаты решил дальше не продолжать. Конгрессмен Том Эммер пробыл в качестве кандидата на высокую должность всего несколько часов и взял самоотвод, не поверив в свой успех, после этого и появилась фигура Майка Джонсона. Немаловажную роль, по имеющейся информации, сыграло мнение бывшего президента страны Дональда Трампа, сохраняющего большой авторитет в партийных кругах, - он выступил против кандидатуры Эммера и поддержал Джонсона, своего близкого соратника.Чтобы разорвать этот порочный круг и одержать победу на голосовании Палаты представителей полного состава, Джонсону нужно было заручиться поддержкой как минимум 217 человек, в итоге он набрал 220 голосов. Был ещё один претендент – лидер демократического меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис, но за него проголосовали 209.Заслугу в победе Джонсона приписал себе Трамп."Вчера в это же время никто не знал Майка, потом мы высказались, и теперь он спикер Палаты представителей. Хочу поблагодарить за поддержку, которая была у меня, за поддержку, которая была у Майка. Майк заставит нас всех гордиться. Майк Джонсон отлично справится. Он умён, остёр. Он будет фантастическим спикером", - заявил он журналистам.Действительно, в преддверии голосования многие конгрессмены говорили, что мало знают о Джонсоне, а некоторые однопартийцы-сенаторы и вовсе никогда с ним не виделись. Сенатор от штата Юта, бывший кандидатом в президенты США от Республиканской партии в 2012 году, Митт Ромни сказал, что знает о Джонсоне очень мало, но ему было бы интересно посмотреть, "как будет работать Палата представителей при спикере, у которого нет опыта руководства или работы в качестве председателя комитета".Кто же он такой, долгожданный председатель Палаты представителей?В отличие от своих предшественников, республиканца Кевина Маккарти и демократа Нэнси Пелоси, проработавших в Палате представителей до избрания на пост председателя 16 и 20 лет соответственно, Джонсон стал конгрессменом лишь в 2016 году, поэтому телеканал NBC характеризует его как "относительно неопытного" политика.В большую политику он пришёл не сразу. Джонсон, которому 51 год, окончил в родной Луизиане университет со степенью бакалавра делового администрирования и степенью доктора юридических наук, после чего на протяжении 20 лет занимался конституционным правом. В частности вёл дела, касавшиеся права на жизнь, свободы вероисповедания, свободы ношения оружия.Он сторонник традиционных семейных ценностей: выступает против ЛГБТ-сообщества, обсуждения в школе гендерной идентичности и однополых отношений, абортов (не просто на словах, неоднократно принимал участие в маршах общественного движения "в защиту жизни", нацеленное на запрет или ограничение абортов). Сам избранный председатель Палаты представителей состоит в браке и воспитывает четырёх детей.Будучи членом Палаты представителей штата Луизиана с февраля 2015-го по январь 2017 годы, Джонсон входил в юридический комитет и особый комитет по вопросам руководства (занимающийся разработкой и проведением конкурсов и отбора на руководящие должности). В этот период разработал законопроект о браке и совести, направленный на защиту от "дискриминации со стороны государства в отношении лиц или организаций с глубоко укоренившимися религиозными убеждениями, согласно которым брак заключается между одним мужчиной и одной женщиной", однако документ даже не вынесли на рассмотрение из-за критики представителей обеих партий, но губернатор штата Бобби Джиндл издал исполнительный указ, повторявший название и положения проекта.В 2016 году впервые избран в нижнюю палату Конгресса США, а затем трижды переизбирался. Джонсон входит в комитеты по вооружённым силам и вопросам судопроизводства, а также состоит в "Кокусе Свободы" (блок конгрессменов, придерживающихся консервативных позиций), Республиканском исследовательском комитете (внутрифракционном объединении республиканцев в Конгрессе), с 2021 года занимает должность заместителя председателя Конференции Республиканской партии в Палате представителей (высшего республиканского партийного органа нижней палаты Конгресса)."Майк Джонсон - страшный сон для Демпартии и либералов вообще. Конгрессмен от Луизианы был одним из 8 членов Палаты представителей, которые входили в команду защиты Трампа во время первого процесса по делу об импичменте бывшего президента в Сенате. Джонсон сыграл ключевую роль в подготовке аргументов республиканцев в Палате представителей, возражавших против подтверждения поражения Трампа в 2020 году 6 января 2021 года, набрав коллег для поддержки этих усилий и возглавив юридическую работу с целью отменить выборы 2020 года", - напоминает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Поэтому Трамп так яро поддержал своего однопартийца, выступавшего против создания комиссии по расследованию обстоятельств штурма Капитолия в момент проведения заседания по утверждению итогов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.По "заукраинству" - двойкаВ период отсутствия председателя Палата представителей не могла не только принять государственный бюджет на 2024 финансовый год, который начался 1 октября, но и провести голосования о выделении средств на помощь Украине и Израилю. Как решатся 2 последних пункта, в значительной степени зависит от личной позиции председателя.Джонсон считается одним из самых антиукраински настроенных конгрессменов. В рейтинге "Республиканцы за Украину", опубликованном консервативной группой Republicans for Ukraine, новый руководитель Палаты представителей получил самую низкую оценку – неудовлетворительно, - поскольку делал антиукраинские заявления, а также голосовал против почти всех инициатив, направленных на поддержку Украины: пакета помощи в размере $39,8 млрд, дополнительных ассигнований на 2022 и 2023 годы.Но так было не всегда. Как отмечает издание The Hill, в первые месяцы специальной военной операции РФ Джонсон был одним из самых ярых сторонников оказания помощи Украине, а его риторика в отношении России отличалась жёсткостью даже по меркам других американских законодателей. В 2022 году политик проголосовал за принятие закона о ленд-лизе Украине, предусматривавшего передачу оружия по упрощённой процедуре (единственная поддержанная им украинская инициатива, к слову), однако Киеву это в конечном итоге никак не помогло, поскольку на практике механизм так и не применили, из-за чего закон прекратил действие.Впоследствии Джонсон занял скептическую позицию относительно необходимости выделения Украине новых пакетов помощи. В феврале на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) он написал: "Американские налогоплательщики в прошлом году направили Украине помощь на сумму более $100 млрд. Они заслуживают знать, является ли украинское правительство полностью откровенным и прозрачным в отношении использования столь огромной суммы за счёт ресурсов налогоплательщиков".Хорошо, конечно, что Палата представителей наконец сможет полноценно функционировать и вернётся к работе после такого длительного перерыва, но фигура Джонсона у властей США и Украины восторга не вызывает.В распространённом письменном заявлении Байдена в связи с избранием председателя нижней палаты Конгресса говорится: "В то время как республиканцы в Палате представителей в течение последних 22 дней решали, кто возглавит их фракцию, я работал над актуальными вопросами, предложив исторический пакет дополнительного финансирования, который обеспечивает наши двухпартийные интересы в области национальной безопасности в Израиле и на Украине, обеспечивает безопасность нашей границы и инвестирует в американский народ. Эти приоритеты были поддержаны лидерами обеих партий".И глава государства призвал законодателей "действовать как можно быстрее", чтобы утвердить этот запрос, а также напомнил об угрозе наступления очередного шатдауна, поскольку временный бюджет предусматривает финансирование правительства лишь до 17 ноября.Упрекнул республиканцев в том, что за 22 дня до срока вероятного шатдауна они возвели на важный пост человека, который "всё ещё не признает, что президент Байден победил на выборах 2020 года", представитель предвыборного штаба действующего президента Аммар Мусса."Американский народ отверг экстремистскую идеологию MAGA у избирательных урн, потому что он понимает, что поставлено на карту. И поэтому каждому республиканцу MAGA, поддержавшему этот выбор: увидимся в ноябре [2024 года на президентских выборах]", - заявил он.Хотя сейчас сказать, кто одержал бы победу – Трамп или Байден, - нельзя. По опросам, разрыв между ними ниже уровня погрешности, преимущество всего 0,7% в пользу президента бывшего.Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поздравил своего нового американского коллегу и пригласил его посетить Украину. Видимо, чтобы он увидел всё своими глазами, не исключено, что по такому поводу объявят воздушную тревогу, как часто делают к приезду высокопоставленных иностранных гостей, и под это дело попросят о срочной помощи Вашингтона.Первые слова и шаги Джонсона на новом постуПосле избрания Джонсон чётко обозначил приоритетные направления своей работы в качестве председателя Палаты председателя:* помощь "дорогому другу" Израилю;* охрана границы с Мексикой;* ситуация с нелегальной миграцией;* эпидемия наркотиков на улицах американских городов;* защита консервативных принципов;* увеличивающийся государственный долг (что назвал величайшей угрозой национальной безопасности США).Об Украине ни слова, ограничился лишь фразой про "нестабильность и насилие" в Восточной Европе. Однако это не означает, что украинский вопрос в одночасье исчезнет с повестки дня нижней палаты Конгресса США. Джонсон готов обсуждать дальнейшую судьбу военной и финансовой помощи Киеву, но у него есть два условия."Мы хотим подотчётности и хотим, чтобы Белый дом чётко определил цели. Поэтому мы собираемся провести обсуждения. Думаю, это будет очень продуктивно", — сказал он.Белый дом до сих пор так и не ответил, какова цель США в украинском конфликте и что администрация будет считать победой.Тем не менее, Джонсон объявил, что открыт для переговоров о запросе Байдена по поводу дополнительной помощи Украине, сообщает агентство Bloomberg, вновь напоминая о скептическом отношении к этому вопросу нового председателя Палаты представителей.Как пойдёт обсуждение, в значительной степени зависит от того, будет ли этот пункт в объединённом запросе Белого дома, желающего увязать помощь Украине с помощью Израилю и финансированию мер по охране границы с Мексикой. Если так, то помочь Тель-Авиву и перекрыть канал проникновения нелегальных мигрантов в страну без выделения денег и оружия Киеву не получится, а большинство республиканцев этого не желают, в связи с этим они, как пишет газета The Wall Street Journal, представили в Сенате законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволить передать миллиарды долларов Тель-Авиву, а не Киеву."Мои коллеги и я твёрдо верим, что любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов на Украину", - заявил сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл.В интервью изданию Украина.ру политолог Грег Вайнер выразил уверенность, что Украина американских миллиардов не увидит, поскольку поддержка Израиля, Тайваня, охрана границы для США куда важнее. А единственный шанс Киева вернуть внимание Запада, по его мнению, - успешное контрнаступление. Больше никто ничего Владимиру Зеленскому просто так не даст, добавил эксперт.В инаугурационной речи Джонсон пообещал, что его первая законодательная инициатива в новом статусе будет в поддержку Израиля. Сказано – сделано. Палата представителей тут же приняла резолюция о "поддержке Израиля в его защите от варварской войны, развязанной ХАМАС и другими террористами" 410 голосами "за", 10 конгрессменов выступили против, 6 предпочли воздержаться. Документ не имеет законодательной силы, но чётко обозначил приоритеты нового председателя. Это такой же символический жест, как первый зарубежный визит главы государства, - сразу понятно, с кем он собирается вести дела и в какую сторону будет направлено его внимание.

