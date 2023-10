https://ukraina.ru/20231026/1050493881.html

Грег Вайнер: Новый спикер Конгресса США Майк Джонсон — ужас для Украины

Никаких миллиардов Киев не увидит и близко, а в США грядут мощные скандалы. В чем причина, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер.Палата представителей США с четвертой попытки избрала спикера. Им стал представитель республиканской партии от штата Луизиана 51-летний конгрессмен Майк Джонсон, который считается сторонником экс-президента США Дональда Трампа.— Грег, как вы можете охарактеризовать нового спикера Палаты представителей США?— Он радикальный консерватор, противник абортов, ЛГБТ и трансгендеров.В его избрании есть одна довольно странная вещь. Джонсон — жёстко компромиссная фигура. Например, бывший спикер конгресса Маккарти в своей избирательной кампании собрал 28 миллионов долларов, а Джонсон — 1,3 миллиона. Это говорит о его популярности и известности: он в 30 раз менее популярен, чем Маккарти. Джонсон — низкобюджетный конгрессмен, спонсоры не дают под него деньги. Но это на данный момент.— Новый спикер палаты представителей США намерен бороться с политикой Байдена. Что теперь будет с Байденом и деньгами для Украины?— Украинские паблики называют Джонсона поганой историей для Украины.В своем письме коллегам перед выборами Джонсон обещал, что, во-первых, 17 ноября, когда должно состояться следующее голосование за бюджет для правительства, шатдауна не будет.Во-вторых, он объявил, что сумма в 106 миллиардов, распределенная Байденом между Украиной, Израилем, Мексикой и Тайванем, где Киеву должна была достаться львиная доля, будет перекроена по-новому. Приоритеты Джонсона: мексиканская граница и Тель-Авив.Напомню, что в правительстве в этом году рекордный дефицит в 1,7 триллиона долларов, поэтому Джонсон будет требовать жёсткой финансовой дисциплины.Что касается Байдена, то тут я бы хотел обратить внимание на то, что сейчас губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом встретился с лидером Китая Си Цзиньпином для обсуждения вопросов изменения климата, экономического развития, культурного обмена, а также соблюдения прав человека.Я думаю, это смотрины будущего президента Америки — преемника Байдена.— Президент Джо Байден на прошлой неделе запросил у конгресса больше 106 миллиардов на помощь Украине, Израилю и другим союзникам. 61,3 миллиарда Байден просит для Украины и лишь 14,3 миллиардов — для Израиля. Остальное поделят между Мексикой и Тайванем. Вы сказали, что Джонсон инициирует пересмотр распределения средств. Расскажите подробнее, получит ли что-то Украина?— Я думаю, что все это сладкая сказка для украинского уха. Никаких миллиардов Украина не увидит и близко.Во-первых, приоритеты Соединённых Штатов несколько другие. Все финансовые бюджеты утверждает конгресс, где большинство у республиканцев. А для них, как мы говорили, Израиль и ситуация на границе с Мексикой куда важнее.На пограничных с Мексикой территориях преступность выросла на 400%!Во-вторых, Тайвань. Мне лично кажется странным, зачем вообще помогать Тайваню. Это богатая территория, способная купить все необходимое. Но многие конгрессмены и сенаторы, американские политики открыто говорят, что Китай — основная угроза для США.Поэтому потребности Тайваня в американской поддержке для них куда выше и приоритетнее, чем Украина.То есть в любом случае Украине придется конкурировать за деньги с Тайванем, Мексикой и Израилем. И чем дольше будут идти военные действия на Ближнем Востоке, тем больше военной помощи израильтянам потребуется. И еще поэтому 61 миллиард долларов Украина, конечно, не увидит.Кроме того, сейчас в республиканской партии идет мощная инициатива заменить Трампа как кандидата от республиканцев на Никки Хейли, которая работала в администрации Трампа послом в ООН.Во-первых, она очень грамотная подкованная женщина. В США еще не было женщины-президента, и за счет этого ее могут поддержать многие. Во-вторых, она из нацменьшинств и ультраконсервативна. Её взгляды чётче, жёстче и понятней, чем взгляды Трампа; ее не кидает в сторону. Она не называет президентом Турции Орбана, как на днях оговорился Трамп.Если ей хватит поддержки и она станет главой США, то, конечно, все приоритеты республиканской партии и подходы к внешней политике могут серьёзно поменяться. И тогда может возникнуть большая пауза с помощью Украине.— The Washington Post опубликовали статью о том, что ЦРУ помогали СБУ наладить работу, а украинская спецслужба порола отсебятину — последние подготовили убийство Дарьи Дугиной, ВладленаТатарского, покушение на Валерия Герасимова. Кто стоит за всей этой историей?— То, что под влиянием ЦРУ и с их подачи по всему миру осуществляются теракты — в этом нет ничего нового. Статья The Washington Post — это железно антибайденовская публикация, удар под дых президенту и его администрации.— Почему вы так думаете?— Эта статья интересна тем, где она вышла и кто хозяин газеты. The Washington Post — это личная собственность миллиардера Джеффа Безоса, владельца Amazon.com. Его личное состояние оценивают в 300 миллиардов долларов.Ранее колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус в своей сентябрьской статье написал, что Джо Байден должен отказаться от выборов, как и Камала Харрис. К нему не прислушались.Сейчас издание, видимо, получило команду топить администрацию Байдена, нанести ей максимальный урон. Я думаю, что это происходит с подачи господина Безоса, который считает, что вышеупомянутым делать в Белом доме нечего.Он жёсткий противник Байдена и госпожи Харрис. Предупреждение было, черная метка была послана больше месяца назад, ее проигнорили. Не хотите — получите.— Практически вся международная повестка крутится вокруг конфликта Израиля и Палестины. Это пугает Киев. Будет ли Зеленский пытаться вернуть внимание на украинский трек?— Что бы он ни делал, есть лишь один шанс вернуть внимание мира к Украине — осуществить удачное контрнаступление. Нужны успехи. Больше никто ничего Зеленскому просто так не даст.На Уолл-Стрит есть поговорка: что вкладываешь, то и вынимаешь. В Украину США вложили как минимум 170 миллиардов долларов, а где же успехи «победоносной» украинской армии?Я думаю, что в 2024 году республиканцы точно заберут Белый дом, вне всякого сомнения республиканская партия сохранит (или даже увеличит) большинство в конгрессе и, скорее всего, доберёт 2–3 места в сенате.И вот тогда помощь Украине, пусть и не прекратится совсем, будет жестко пересмотрена и пересчитана. Я также уверен, что произойдет несколько мощных политических скандалов по поводу мультимиллиардного финансирования вооруженных сил Украины (ВСУ).— На Украине пройдут выборы в 2024 году. Как на это смотрят на Западе?— И Британия, и США сегодня сильно давят на Зеленского, чтобы на Украине в 2024 году прошли выборы президента. Чтобы там был якобы легитимный глава, избранный по воле народа.Я, кстати, не думаю, что ставка обязательно будет на Зеленского и он останется на следующий срок. По моим данным, за него могут проголосовать около 70% украинцев.Но ведь там есть такой человек, как Залужный, у которого, если он выдвинется, достаточно высокие шансы победит в избирательной гонке.— Но он украинский военачальник…— А чем мешает статус военного стать человеку президентом? Вспомните Дуайта Эйзенхауэра — генерала армии, 34-го президент США от республиканской партии. Или французского офицера Шарля де Голля, президента Франции.Поэтому, я думаю, у Залужного очень неплохие данные для победы на выборах.Кроме того, есть же еще такой человек как Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов в России. — Ред). Он недавно объявил о своих президентских амбициях. Месяц назад посещал Америку с двухнедельным визитом, где заручился поддержкой довольно богатых и влиятельных людей.То есть на Украине, кроме Зеленского, есть кому побороться за пост президента.

