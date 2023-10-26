Грег Вайнер: Новый спикер Конгресса США Майк Джонсон — ужас для Украины - 26.10.2023 Украина.ру
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Грег Вайнер: Новый спикер Конгресса США Майк Джонсон — ужас для Украины
Грег Вайнер: Новый спикер Конгресса США Майк Джонсон — ужас для Украины - 26.10.2023 Украина.ру
Грег Вайнер: Новый спикер Конгресса США Майк Джонсон — ужас для Украины
Никаких миллиардов Киев не увидит и близко, а в США грядут мощные скандалы. В чем причина, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег... Украина.ру, 26.10.2023
2023-10-26T05:23
2023-10-26T15:20
интервью
украина
сша
конгресс сша
спикер
израиль
деньги
военная помощь
владимир зеленский
выборы
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Никаких миллиардов Киев не увидит и близко, а в США грядут мощные скандалы. В чем причина, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер.Палата представителей США с четвертой попытки избрала спикера. Им стал представитель республиканской партии от штата Луизиана 51-летний конгрессмен Майк Джонсон, который считается сторонником экс-президента США Дональда Трампа.— Грег, как вы можете охарактеризовать нового спикера Палаты представителей США?— Он радикальный консерватор, противник абортов, ЛГБТ и трансгендеров.В его избрании есть одна довольно странная вещь. Джонсон — жёстко компромиссная фигура. Например, бывший спикер конгресса Маккарти в своей избирательной кампании собрал 28 миллионов долларов, а Джонсон — 1,3 миллиона. Это говорит о его популярности и известности: он в 30 раз менее популярен, чем Маккарти. Джонсон — низкобюджетный конгрессмен, спонсоры не дают под него деньги. Но это на данный момент.— Новый спикер палаты представителей США намерен бороться с политикой Байдена. Что теперь будет с Байденом и деньгами для Украины?— Украинские паблики называют Джонсона поганой историей для Украины.В своем письме коллегам перед выборами Джонсон обещал, что, во-первых, 17 ноября, когда должно состояться следующее голосование за бюджет для правительства, шатдауна не будет.Во-вторых, он объявил, что сумма в 106 миллиардов, распределенная Байденом между Украиной, Израилем, Мексикой и Тайванем, где Киеву должна была достаться львиная доля, будет перекроена по-новому. Приоритеты Джонсона: мексиканская граница и Тель-Авив.Напомню, что в правительстве в этом году рекордный дефицит в 1,7 триллиона долларов, поэтому Джонсон будет требовать жёсткой финансовой дисциплины.Что касается Байдена, то тут я бы хотел обратить внимание на то, что сейчас губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом встретился с лидером Китая Си Цзиньпином для обсуждения вопросов изменения климата, экономического развития, культурного обмена, а также соблюдения прав человека.Я думаю, это смотрины будущего президента Америки — преемника Байдена.— Президент Джо Байден на прошлой неделе запросил у конгресса больше 106 миллиардов на помощь Украине, Израилю и другим союзникам. 61,3 миллиарда Байден просит для Украины и лишь 14,3 миллиардов — для Израиля. Остальное поделят между Мексикой и Тайванем. Вы сказали, что Джонсон инициирует пересмотр распределения средств. Расскажите подробнее, получит ли что-то Украина?— Я думаю, что все это сладкая сказка для украинского уха. Никаких миллиардов Украина не увидит и близко.Во-первых, приоритеты Соединённых Штатов несколько другие. Все финансовые бюджеты утверждает конгресс, где большинство у республиканцев. А для них, как мы говорили, Израиль и ситуация на границе с Мексикой куда важнее.На пограничных с Мексикой территориях преступность выросла на 400%!Во-вторых, Тайвань. Мне лично кажется странным, зачем вообще помогать Тайваню. Это богатая территория, способная купить все необходимое. Но многие конгрессмены и сенаторы, американские политики открыто говорят, что Китай — основная угроза для США.Поэтому потребности Тайваня в американской поддержке для них куда выше и приоритетнее, чем Украина.То есть в любом случае Украине придется конкурировать за деньги с Тайванем, Мексикой и Израилем. И чем дольше будут идти военные действия на Ближнем Востоке, тем больше военной помощи израильтянам потребуется. И еще поэтому 61 миллиард долларов Украина, конечно, не увидит.Кроме того, сейчас в республиканской партии идет мощная инициатива заменить Трампа как кандидата от республиканцев на Никки Хейли, которая работала в администрации Трампа послом в ООН.Во-первых, она очень грамотная подкованная женщина. В США еще не было женщины-президента, и за счет этого ее могут поддержать многие. Во-вторых, она из нацменьшинств и ультраконсервативна. Её взгляды чётче, жёстче и понятней, чем взгляды Трампа; ее не кидает в сторону. Она не называет президентом Турции Орбана, как на днях оговорился Трамп.Если ей хватит поддержки и она станет главой США, то, конечно, все приоритеты республиканской партии и подходы к внешней политике могут серьёзно поменяться. И тогда может возникнуть большая пауза с помощью Украине.— The Washington Post опубликовали статью о том, что ЦРУ помогали СБУ наладить работу, а украинская спецслужба порола отсебятину — последние подготовили убийство Дарьи Дугиной, ВладленаТатарского, покушение на Валерия Герасимова. Кто стоит за всей этой историей?— То, что под влиянием ЦРУ и с их подачи по всему миру осуществляются теракты — в этом нет ничего нового. Статья The Washington Post — это железно антибайденовская публикация, удар под дых президенту и его администрации.— Почему вы так думаете?— Эта статья интересна тем, где она вышла и кто хозяин газеты. The Washington Post — это личная собственность миллиардера Джеффа Безоса, владельца Amazon.com. Его личное состояние оценивают в 300 миллиардов долларов.Ранее колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус в своей сентябрьской статье написал, что Джо Байден должен отказаться от выборов, как и Камала Харрис. К нему не прислушались.Сейчас издание, видимо, получило команду топить администрацию Байдена, нанести ей максимальный урон. Я думаю, что это происходит с подачи господина Безоса, который считает, что вышеупомянутым делать в Белом доме нечего.Он жёсткий противник Байдена и госпожи Харрис. Предупреждение было, черная метка была послана больше месяца назад, ее проигнорили. Не хотите — получите.— Практически вся международная повестка крутится вокруг конфликта Израиля и Палестины. Это пугает Киев. Будет ли Зеленский пытаться вернуть внимание на украинский трек?— Что бы он ни делал, есть лишь один шанс вернуть внимание мира к Украине — осуществить удачное контрнаступление. Нужны успехи. Больше никто ничего Зеленскому просто так не даст.На Уолл-Стрит есть поговорка: что вкладываешь, то и вынимаешь. В Украину США вложили как минимум 170 миллиардов долларов, а где же успехи «победоносной» украинской армии?Я думаю, что в 2024 году республиканцы точно заберут Белый дом, вне всякого сомнения республиканская партия сохранит (или даже увеличит) большинство в конгрессе и, скорее всего, доберёт 2–3 места в сенате.И вот тогда помощь Украине, пусть и не прекратится совсем, будет жестко пересмотрена и пересчитана. Я также уверен, что произойдет несколько мощных политических скандалов по поводу мультимиллиардного финансирования вооруженных сил Украины (ВСУ).— На Украине пройдут выборы в 2024 году. Как на это смотрят на Западе?— И Британия, и США сегодня сильно давят на Зеленского, чтобы на Украине в 2024 году прошли выборы президента. Чтобы там был якобы легитимный глава, избранный по воле народа.Я, кстати, не думаю, что ставка обязательно будет на Зеленского и он останется на следующий срок. По моим данным, за него могут проголосовать около 70% украинцев.Но ведь там есть такой человек, как Залужный, у которого, если он выдвинется, достаточно высокие шансы победит в избирательной гонке.— Но он украинский военачальник…— А чем мешает статус военного стать человеку президентом? Вспомните Дуайта Эйзенхауэра — генерала армии, 34-го президент США от республиканской партии. Или французского офицера Шарля де Голля, президента Франции.Поэтому, я думаю, у Залужного очень неплохие данные для победы на выборах.Кроме того, есть же еще такой человек как Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов в России. — Ред). Он недавно объявил о своих президентских амбициях. Месяц назад посещал Америку с двухнедельным визитом, где заручился поддержкой довольно богатых и влиятельных людей.То есть на Украине, кроме Зеленского, есть кому побороться за пост президента.
https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html
https://ukraina.ru/20231025/1050493746.html
https://ukraina.ru/20231025/1050482207.html
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Анна Черкасова
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интервью, украина, сша, конгресс сша, спикер, израиль, деньги, военная помощь, владимир зеленский, выборы, джо байден, финансирование
Интервью, Украина, США, Конгресс США, спикер, Израиль, деньги, военная помощь, Владимир Зеленский, выборы, Джо Байден, финансирование

Грег Вайнер: Новый спикер Конгресса США Майк Джонсон — ужас для Украины

05:23 26.10.2023 (обновлено: 15:20 26.10.2023)
 
© mega-stars.ruГрег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью
© mega-stars.ru
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Никаких миллиардов Киев не увидит и близко, а в США грядут мощные скандалы. В чем причина, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер.
Палата представителей США с четвертой попытки избрала спикера. Им стал представитель республиканской партии от штата Луизиана 51-летний конгрессмен Майк Джонсон, который считается сторонником экс-президента США Дональда Трампа.
— Грег, как вы можете охарактеризовать нового спикера Палаты представителей США?
— Он радикальный консерватор, противник абортов, ЛГБТ и трансгендеров.
В его избрании есть одна довольно странная вещь. Джонсон — жёстко компромиссная фигура. Например, бывший спикер конгресса Маккарти в своей избирательной кампании собрал 28 миллионов долларов, а Джонсон — 1,3 миллиона.
Это говорит о его популярности и известности: он в 30 раз менее популярен, чем Маккарти. Джонсон — низкобюджетный конгрессмен, спонсоры не дают под него деньги. Но это на данный момент.
— Новый спикер палаты представителей США намерен бороться с политикой Байдена. Что теперь будет с Байденом и деньгами для Украины?
— Украинские паблики называют Джонсона поганой историей для Украины.
Грег Вайнер интервью
24 января, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
В своем письме коллегам перед выборами Джонсон обещал, что, во-первых, 17 ноября, когда должно состояться следующее голосование за бюджет для правительства, шатдауна не будет.
Во-вторых, он объявил, что сумма в 106 миллиардов, распределенная Байденом между Украиной, Израилем, Мексикой и Тайванем, где Киеву должна была достаться львиная доля, будет перекроена по-новому. Приоритеты Джонсона: мексиканская граница и Тель-Авив.
Напомню, что в правительстве в этом году рекордный дефицит в 1,7 триллиона долларов, поэтому Джонсон будет требовать жёсткой финансовой дисциплины.
Что касается Байдена, то тут я бы хотел обратить внимание на то, что сейчас губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом встретился с лидером Китая Си Цзиньпином для обсуждения вопросов изменения климата, экономического развития, культурного обмена, а также соблюдения прав человека.
Я думаю, это смотрины будущего президента Америки — преемника Байдена.
— Президент Джо Байден на прошлой неделе запросил у конгресса больше 106 миллиардов на помощь Украине, Израилю и другим союзникам. 61,3 миллиарда Байден просит для Украины и лишь 14,3 миллиардов — для Израиля. Остальное поделят между Мексикой и Тайванем. Вы сказали, что Джонсон инициирует пересмотр распределения средств. Расскажите подробнее, получит ли что-то Украина?
— Я думаю, что все это сладкая сказка для украинского уха. Никаких миллиардов Украина не увидит и близко.
Во-первых, приоритеты Соединённых Штатов несколько другие. Все финансовые бюджеты утверждает конгресс, где большинство у республиканцев. А для них, как мы говорили, Израиль и ситуация на границе с Мексикой куда важнее.
На пограничных с Мексикой территориях преступность выросла на 400%!
Во-вторых, Тайвань. Мне лично кажется странным, зачем вообще помогать Тайваню. Это богатая территория, способная купить все необходимое. Но многие конгрессмены и сенаторы, американские политики открыто говорят, что Китай — основная угроза для США.
Поэтому потребности Тайваня в американской поддержке для них куда выше и приоритетнее, чем Украина.
То есть в любом случае Украине придется конкурировать за деньги с Тайванем, Мексикой и Израилем. И чем дольше будут идти военные действия на Ближнем Востоке, тем больше военной помощи израильтянам потребуется. И еще поэтому 61 миллиард долларов Украина, конечно, не увидит.
Кроме того, сейчас в республиканской партии идет мощная инициатива заменить Трампа как кандидата от республиканцев на Никки Хейли, которая работала в администрации Трампа послом в ООН.
Во-первых, она очень грамотная подкованная женщина. В США еще не было женщины-президента, и за счет этого ее могут поддержать многие.
Во-вторых, она из нацменьшинств и ультраконсервативна. Её взгляды чётче, жёстче и понятней, чем взгляды Трампа; ее не кидает в сторону. Она не называет президентом Турции Орбана, как на днях оговорился Трамп.
Если ей хватит поддержки и она станет главой США, то, конечно, все приоритеты республиканской партии и подходы к внешней политике могут серьёзно поменяться. И тогда может возникнуть большая пауза с помощью Украине.
25 октября, 23:45
Новый спикер Палаты представителей США заявил об антироссийской позиции и гарантировал помощь ИзраилюНовый спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) заявил, что намерен в первую очередь вынести на рассмотрение законопроект о поддержке Израиля. Об этом сообщает издание CBS
— The Washington Post опубликовали статью о том, что ЦРУ помогали СБУ наладить работу, а украинская спецслужба порола отсебятину — последние подготовили убийство Дарьи Дугиной, ВладленаТатарского, покушение на Валерия Герасимова. Кто стоит за всей этой историей?
— То, что под влиянием ЦРУ и с их подачи по всему миру осуществляются теракты — в этом нет ничего нового. Статья The Washington Post — это железно антибайденовская публикация, удар под дых президенту и его администрации.
— Почему вы так думаете?
— Эта статья интересна тем, где она вышла и кто хозяин газеты. The Washington Post — это личная собственность миллиардера Джеффа Безоса, владельца Amazon.com. Его личное состояние оценивают в 300 миллиардов долларов.
Ранее колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус в своей сентябрьской статье написал, что Джо Байден должен отказаться от выборов, как и Камала Харрис. К нему не прислушались.
Сейчас издание, видимо, получило команду топить администрацию Байдена, нанести ей максимальный урон. Я думаю, что это происходит с подачи господина Безоса, который считает, что вышеупомянутым делать в Белом доме нечего.
Он жёсткий противник Байдена и госпожи Харрис. Предупреждение было, черная метка была послана больше месяца назад, ее проигнорили. Не хотите — получите.
— Практически вся международная повестка крутится вокруг конфликта Израиля и Палестины. Это пугает Киев. Будет ли Зеленский пытаться вернуть внимание на украинский трек?
— Что бы он ни делал, есть лишь один шанс вернуть внимание мира к Украине — осуществить удачное контрнаступление. Нужны успехи. Больше никто ничего Зеленскому просто так не даст.
На Уолл-Стрит есть поговорка: что вкладываешь, то и вынимаешь. В Украину США вложили как минимум 170 миллиардов долларов, а где же успехи «победоносной» украинской армии?
Я думаю, что в 2024 году республиканцы точно заберут Белый дом, вне всякого сомнения республиканская партия сохранит (или даже увеличит) большинство в конгрессе и, скорее всего, доберёт 2–3 места в сенате.
И вот тогда помощь Украине, пусть и не прекратится совсем, будет жестко пересмотрена и пересчитана. Я также уверен, что произойдет несколько мощных политических скандалов по поводу мультимиллиардного финансирования вооруженных сил Украины (ВСУ).
— На Украине пройдут выборы в 2024 году. Как на это смотрят на Западе?
— И Британия, и США сегодня сильно давят на Зеленского, чтобы на Украине в 2024 году прошли выборы президента. Чтобы там был якобы легитимный глава, избранный по воле народа.
Евгений Ющук интервью
25 октября, 17:18
Евгений Ющук: Запад подталкивает Зеленского к уходу, из него лепят наркомана и террористаНа Украине происходит разборка внутри силовых структур, считает специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Я, кстати, не думаю, что ставка обязательно будет на Зеленского и он останется на следующий срок. По моим данным, за него могут проголосовать около 70% украинцев.
Но ведь там есть такой человек, как Залужный, у которого, если он выдвинется, достаточно высокие шансы победит в избирательной гонке.
— Но он украинский военачальник…
— А чем мешает статус военного стать человеку президентом? Вспомните Дуайта Эйзенхауэра — генерала армии, 34-го президент США от республиканской партии. Или французского офицера Шарля де Голля, президента Франции.
Поэтому, я думаю, у Залужного очень неплохие данные для победы на выборах.
Кроме того, есть же еще такой человек как Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов в России. — Ред). Он недавно объявил о своих президентских амбициях. Месяц назад посещал Америку с двухнедельным визитом, где заручился поддержкой довольно богатых и влиятельных людей.
То есть на Украине, кроме Зеленского, есть кому побороться за пост президента.
 
ИнтервьюУкраинаСШАКонгресс СШАспикерИзраильденьгивоенная помощьВладимир ЗеленскийвыборыДжо Байденфинансирование
 
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