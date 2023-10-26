NYT: Израиль воюет на шести фронтах и проиграет без США
Именно Байден создал "дипломатический оборотный капитал", на который сейчас опирается Израиль. Но его использование ограничено во времени. Без поддержки США Израиль не сможет найти финансовую помощь, легитимность, палестинского партнера или глобальных союзников для победы, считает обозреватель газеты The New York Times Томас Фридман
Сложность заключается в том, что Израиль одновременно ведет борьбу на шести фронтах. Первый из них находится в секторе Газа с ХАМАС.
"Как много ресурсов ХАМАС направил на создание оружия, а не человеческого капитала Газы, и насколько эффективно он скрывал это от Израиля и мира. Трудно не заметить контраст между очевидной человеческой нищетой в Газе и богатством оружия", – считает обозреватель.
По его мнению, стремления ХАМАС объединить территории, окружающие Израиль, уравновешивались стратегией Израиля не позволять это делать. Схема работала до тех пор, "пока коалиция ультраортодоксов и сторонников еврейского превосходства Нетаньяху не пришла к власти в декабре прошлого года", именно это и способствовало "объединению антиизраильских" настроений. И это и есть второй фронт, на котором ведет борьбу Израиль – Иран и его прокси: Хезболла в Ливане и Сирии, исламистские ополченцы в Сирии и Ираке и ополченцы-хуситы в Йемене.
Третий не менее важный фронт находится в социальных сетях и других цифровых платформах, где ведется полемика о том, что есть добро, а что зло.
Четвертая линия борьбы – философская. Здесь имеются ввиду демонстрации в поддержку Палестины и их осмысление интеллектуалами и международным прогрессивным движением.
Пятый фронт – внутренние силы, выступающие против поселений на Западном берегу, а шестой – оппозиционные настроения граждан Израиля, которые недовольны внутренней политикой.
"Мое мнение: это [палестино-израильский конфликт] территориальный спор между двумя людьми, претендующими на одну и ту же землю, которую необходимо разделить как можно более справедливо. Такой компромисс является краеугольным камнем любого успеха в борьбе с ХАМАС", – считает Фридман.
Он подчеркивает, что раскол внутри страны сейчас замалчивается, но долго скрываться это невозможно.
"Как выиграть войну на шесть фронтов? Только с коалицией людей и наций, которые верят в демократические ценности и право всех людей на самоопределение. До тех пор, пока Израиль не создаст правительство, способное создать эту коалицию, у него не будет времени, ресурсов, палестинского партнера и легитимности, необходимых для свержения ХАМАС в секторе Газа. Он будет сражаться вместе с Соединенными Штатами как со своим единственным настоящим и надежным союзником", – считает журналист.
При этом Фриман добавляет, что сила этого альянса опирается на Джо Байдена и на тот факт, что он привнес в этот кризис ряд основных, внутренних принципов о роли Америки в мире, правильности и неправильности, демократии и автократии.
"Байден создал дипломатический оборотный капитал, который ограничен во времени – как для израильтян, так и для Палестинской автономии. Они оба должны использовать это с умом", – заключил обозреватель.
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