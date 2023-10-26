https://ukraina.ru/20231026/1050511887.html

"Трампист" пришел. Как избрание нового спикера Конгресса изменит отношение США к Украине

"Трампист" пришел. Как избрание нового спикера Конгресса изменит отношение США к Украине - 26.10.2023 Украина.ру

"Трампист" пришел. Как избрание нового спикера Конгресса изменит отношение США к Украине

Палата представителей США смогла с четвертой попытки выбрать спикера. Третью по важности должность в государственной иерархии США займет республиканец Майк Джонсон

2023-10-26T15:50

2023-10-26T15:50

2023-10-26T15:50

эксклюзив

сша

украина

джонсон

спикер

дональд трамп

джо байден

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Его называют "трампистом". Джонсон отметился последовательным голосованием против помощи Украине.Изменится ли отношение к Украине среди американских конгрессменов и надолго ли занял кресло спикера Джонсон, анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Украинский журналист Юлия Забелина:В Конгрессе есть новый спикер. Им стал Майк Джонсон. Ни на что не намекаю, но, кажется, я была права. И кое-как разбираюсь не только в украинской политике, но и в американской. Или имею хорошие источники.Кандидатура Джонсона была поддержана благодаря поддержке радикальной группы республиканцев и Трампа. Поэтому риски для нас сверхвысокие. Эта группа не хочет объединения помощи Израилю и Украины, потому что не хочет помощи Украине.Политолог Малек Дудаков:День Сурка в Конгрессе подошёл концу. После трёх недель хаоса республиканцы всё же утвердили нового спикера. Им стал Майк Джонсон - он получил 220 голосов в свою поддержку, избравшись совсем на тоненького.Джонсон является вице-председателем республиканского собрания в Конгрессе и занимает важные посты в комитетах по юриспруденции и вооружённым силам. Но самое главное - он представитель правого крыла республиканцев.В 2020 году Джонсон активно помогал Трампу оспорить итоги выборов. Неудивительно, что Трамп сходу поддержал его кандидатуру.Новоиспечённый спикер в начале украинского конфликта поддержал закон о лендлизе Киеву. Но с мая 2022 Джонсон стабильно голосует против любых траншей Украине.Перед выборами спикера он обозначил свои приоритеты - разрешение миграционного кризиса, патовой ситуации с наркоманией, от которой умирают по 100 тысяч американцев ежедневно, и преступностью.Первым делом Конгресс под шефством Джонсона примет резолюцию в поддержку Израиля. Затем же стартуют долгие и ожесточённые переговоры о новом бюджете, который нужно принять до середины ноября - иначе Америке грозит очередной шатдаун.Но теперь согласовать 106 миллиардов долларов военного бюджета, из которых 60 предназначено Украине, будет сложно. Определённый бюджет в итоге примут - республиканцы не станут оставлять Израиль без помощи.Но Украине скорее всего перепадёт сильно меньше денег, чем просит Байден. И это вкупе с сокращением европейских траншей может сделать положение Киева совсем патовым с приближением очень тяжёлой для него зимы.Политолог Сергей Марков:Новый спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выдвинул требования, при которых могут быть выделены деньги Украине на войну.1. Если помощь будет подотчетна.2. Если помощь будет направлена на конкретные цели. То есть Байден должен объяснить, какие конкретные цели должны достичь те деньги, которые пойдут правительству Украины.Директор Международного института экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Республиканцы избрали спикером Палаты представителей США "проблему для Киева".Майк Джонсон подтвердил свою репутацию самого результативного представителя от своей партии и смог-таки стать спикером Палаты представителей США. Это, однако, потребовало серьёзной внутренней работы в партии. Джонсон получил 220 голосов из 221 возможных при необходимых 217.Больше всего на провал Джонсона надеялись в Киеве. И понятно, почему. Новый спикер ни разу не упомянул Украину среди задачпалаты в своей вступительной речи. Вместо этого Джонсон заявил, что "самый большой союзник США на Ближнем Востоке подвергается нападению", и пообещал первым делом вынести на рассмотрение законопроект в поддержку Израиля.Во вторую очередь Джонсон напомнил о "катастрофе на южной границе", которую больше нельзя игнорировать. "Но крупнейшая угроза для нашей национальной безопасности — это задолженность нашей страны", — окончательно расставил приоритеты Джонсон. То есть это выраженная линия Трампа, не сулящая ничего хорошего ни Байдену, ни, соответственно, Украине.И всё же не стоит забывать, что ещё в 2022 году Джонсон отличился жёсткой даже по меркам коллег риторикой в адрес РФ. Той весной он неоднократно призывал ввести санкции против Москвы, а также голосовал за принятие закона о ленд-лизе, предусматривавшего передачу Киеву оружия и иной помощи по упрощённой процедуре.С тех пор Джонсон скорректировал свою позицию по Украине — и несколько раз голосовал против "заукраинских" законопроектов. Однако его жёсткая антироссийская позиция никуда не делась.Есть ещё один момент, грозящий сделать правление Джонсона в Палате представителей не таким долгим, как ему хотелось бы. Спикер отвечает за сбор денег на избирательные кампании своей партии. Экс-спикер Маккарти был очень хорош в этом.По поводу же Джонсона его оппоненты напоминают, что он из очень бедного штата и никогда не работал с большими деньгами. Впрочем, может быть, у него просто не было шанса.Политолог Максим Жаров:Палата представителей Конгресса США наконец-то получила нового спикера. Им стал "трампист" Майк Джонсон, получивший 220 голосов. CNN сообщает, что один сенатор-республиканец не голосовал, а вот за "вечного" кандидата в спикеры от демократов Джефриса проголосовали 209 сенаторов против 212 в предыдущем раунде выборов спикера.Это может означать, что "трампист" Джонсон стал спикером при поддержке демократов. Что в свою очередь означает, что Дональд Трамп удержал свое лидерство в Республиканской партии США в обмен на "пакетную сделку" с Белым домом.И скорее всего, она состоит в раздельном голосовании за "пакетный" запрос Белого дома на 106 млрд долларов. То есть, голосование за деньги Израилю пройдёт уже на днях, а вокруг украинских денег республиканцы и Белый дом устроят длинное шоу с непонятным пока Киеву финалом.Журналист Денис Гороховский:Сторонник Трампа Майк Джонсон, который намедни стал спикером Палаты представителей США, ранее был ярым противником помощи Украине.Однако во вчерашней публикации Bloomberg "Meet Trump Ally, New Conservative Speaker Mike Johnson" его позиция уже немного иная в этом вопросе.Если раньше он голосовал за провальные поправки к ежегодному законопроекту о военной политике этого года (H.R. 2670), которые должны были лишить Киев помощи, и выступал против недавних отдельных законопроектов о помощи украинским военным, которые прошли через Палату представителей (PL 117-128/H.R. 5692), то сегодня он уже говорит о возможном компромиссе в вопросе Украины и Израиля: "Нам придется иногда жертвовать своими предпочтениями - потому что это необходимо в законодательном органе".Украинский публицист Константин Зорькин:Будет вам теперь и двухпартийная поддержка, и двухпалатная(.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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эксклюзив, сша, украина, джонсон, спикер, дональд трамп, джо байден