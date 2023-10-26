https://ukraina.ru/20231026/1050501803.html

Больше половины украинцев не могут позволить себе купить еду - опрос

Больше половины украинцев не могут позволить себе купить еду - опрос - 26.10.2023 Украина.ру

Больше половины украинцев не могут позволить себе купить еду - опрос

Больше половины украинцев заявили, что в прошлом году периодически не могли себе позволить еду, сообщил 26 октября американский институт общественного мнения "Институт Гэллапа"

2023-10-26T10:34

2023-10-26T10:34

2023-10-26T10:34

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николай азаров

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По данным Международного валютного фонда, в экономике Украины в 2022 году произошёл резкий спад. После этого МВФ оценивает небольшой рост в 1-3% в 2023 году.Несмотря на эти показатели, опрос показал, что по меньшей мере половина украинцев по-прежнему ощущают экономические трудности, особенно когда речь заходит о предметах первой необходимости.Согласно данным института, больше всего трудностей испытает категория населения с низким доходом и отсутствием высшего образования.Примечательно, что почти шести из десяти украинцев с более низким уровнем образования было трудно позволить себе еду, говорится в статье.Экономические перспективы остаются мрачными, резюмируют исследователи. По их данным, большинство украинцев продолжают оценивать свой собственный уровень жизни как ухудшающийся.Сотрудники "Института Гэллапа" подсчитали также изменения в эмоциональном состоянии украинцев.Негативные эмоции резко возросли в 2022 году: на 21 балл увеличилось беспокойство, на 14 баллов - печаль, на 11 баллов - стресс и на семь баллов - гнев. В то время как негативные эмоции стабилизировались в 2023 году, украинцы продолжали испытывать их на устойчиво высоком уровне, говорится в статье.Эксперты отмечают небольшой рост оптимизма касательно будущего. После начала конфликта в 2022 году оценки украинцами своей нынешней жизни упали до 4,6 с 5,3 в 2021 году. В этом году показатель был стабильным и составил 4,7.Также улучшились показатели и в опросе взгляда на личную жизнь через пять лет. В 2023 году показатель "Будущая жизнь", равный 7,7, остается выше уровня до начала СВО.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует увеличение общего государственного долга Украины в текущем году до рекордных 6,4 триллиона гривен, или 173 миллиардов долларов."Сейчас государственный долг Украины составляет около 140 миллиардов долларов. А в абсолютных цифрах общий объем госдолга к концу года может составить рекордные 6,4 триллиона гривен, или 173 миллиарда долларов", - подчеркнул Азаров.Как сообщало издание Украина.ру, по состоянию на 31 августа 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 133,93 млрд долларов. Таким образом он приблизился к суммарному бюджету стран Прибалтики, который, по состоянию до начала СВО (2021 год) составлял 143,49 млрд долларов США.В министерстве финансов Украины ранее отмечали, что проект бюджета на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов), или до 104,6% ВВП.

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новости, украина, опрос, социология, николай азаров