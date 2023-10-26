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Войска получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва" на колёсном шасси - Ростех

Войска получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва" на колёсном шасси - Ростех - 26.10.2023 Украина.ру

Войска получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва" на колёсном шасси - Ростех

Госкорпорация "Ростех" передала Минобороны РФ первую партию самоходных артиллерийских установок "Мальва" на колёсном шасси. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ростеха" 26 октября сообщает РИА Новости

2023-10-26T08:50

2023-10-26T08:50

2023-10-26T09:20

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Артустановка "Мальва" была создана на базе шасси БАЗ с колёсной формулой 8х8 и способна пройти без дозаправки 1100 километров по дорогам общего пользования. Полный привод и мощный дизельный двигатель помогает ей хорошо преодолевать бездорожье.По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева, колёсное шасси "Мальвы" позволяет орудию "быстро разворачиваться на позиции и покидать её, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной войны"."Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы - более 7 выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов", - заявил Оздоев.Отмечается, что новая САУ имеет больший технический ресурс и меньшую стоимость эксплуатации, чем системы на гусеничном ходу. Транспортировка орудия возможна на самолёте Ил-76.Ранее стало известно о том, что госкорпорация "Ростех" успешно завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) на гусеничном ходу "Коалиция-СВ".

https://ukraina.ru/20231020/1050356268.html

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