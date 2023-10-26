Войска получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва" на колёсном шасси - Ростех - 26.10.2023 Украина.ру
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Войска получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва" на колёсном шасси - Ростех
Войска получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва" на колёсном шасси - Ростех - 26.10.2023 Украина.ру
Войска получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва" на колёсном шасси - Ростех
Госкорпорация "Ростех" передала Минобороны РФ первую партию самоходных артиллерийских установок "Мальва" на колёсном шасси. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ростеха" 26 октября сообщает РИА Новости
2023-10-26T08:50
2023-10-26T09:20
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Артустановка "Мальва" была создана на базе шасси БАЗ с колёсной формулой 8х8 и способна пройти без дозаправки 1100 километров по дорогам общего пользования. Полный привод и мощный дизельный двигатель помогает ей хорошо преодолевать бездорожье.По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева, колёсное шасси "Мальвы" позволяет орудию "быстро разворачиваться на позиции и покидать её, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной войны"."Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы - более 7 выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов", - заявил Оздоев.Отмечается, что новая САУ имеет больший технический ресурс и меньшую стоимость эксплуатации, чем системы на гусеничном ходу. Транспортировка орудия возможна на самолёте Ил-76.Ранее стало известно о том, что госкорпорация "Ростех" успешно завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) на гусеничном ходу "Коалиция-СВ".
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новости, россия, вс рф, минобороны рф, впк, ростех, артиллерия
Новости, Россия, ВС РФ, Минобороны РФ, ВПК, Ростех, артиллерия

Войска получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва" на колёсном шасси - Ростех

08:50 26.10.2023 (обновлено: 09:20 26.10.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервая партия самоходных установок "Мальва" передана Минобороны РФ
Первая партия самоходных установок Мальва передана Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Госкорпорация "Ростех" передала Минобороны РФ первую партию самоходных артиллерийских установок "Мальва" на колёсном шасси. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ростеха" 26 октября сообщает РИА Новости
"Ростех" отгрузил в войска первую партию 152-мм самоходных артиллерийских орудий "Мальва". Новейшая артустановка отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме "одновременного огневого налёта", когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время", - рассказали в "Ростехе".
Артустановка "Мальва" была создана на базе шасси БАЗ с колёсной формулой 8х8 и способна пройти без дозаправки 1100 километров по дорогам общего пользования. Полный привод и мощный дизельный двигатель помогает ей хорошо преодолевать бездорожье.
По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева, колёсное шасси "Мальвы" позволяет орудию "быстро разворачиваться на позиции и покидать её, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной войны".
"Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы - более 7 выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов", - заявил Оздоев.
Отмечается, что новая САУ имеет больший технический ресурс и меньшую стоимость эксплуатации, чем системы на гусеничном ходу. Транспортировка орудия возможна на самолёте Ил-76.
Ранее стало известно о том, что госкорпорация "Ростех" успешно завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) на гусеничном ходу "Коалиция-СВ".
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
20 октября, 11:53
Депутат Госдумы Гурулев объяснил, зачем российским военным новая гаубица "Коалиция"Чем быстрее гаубица "Коалиция-СВ" окажется на фронте, тем быстрее Россия выполнит цели спецоперации. Об этом заявил 20 октября в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы РФ Андрей Гурулев
 
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