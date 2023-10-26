Во Владивостоке начнут готовить операторов морских БПЛА - 26.10.2023 Украина.ру
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Во Владивостоке начнут готовить операторов морских БПЛА
Во Владивостоке начнут готовить операторов морских БПЛА - 26.10.2023 Украина.ру
Во Владивостоке начнут готовить операторов морских БПЛА
Военный учебный центр (ВУЦ) Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке планирует в 2024 году начать подготовку операторов необитаемых подводных аппаратов. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба университета
2023-10-26T05:18
2023-10-26T05:19
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дальний восток
владивосток
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морские беспилотники
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"Новую образовательную программу - "Оператор необитаемых подводных аппаратов" планируется открыть в Военном учебном центре при ДВФУ в 2024 году. Эта программа будет впервые реализована в высших учебных заведениях Дальнего Востока и Сибири", - говорится в сообщении.Студенты на практике отработают способы управления морскими беспилотниками, научатся ремонтировать и обслуживать сложную технику. Они также приобретут навыки осмотра подводных инженерных систем, корпусов кораблей и акваторий, смогут проводить операции по предотвращению нападения подводных диверсантов и защите портовой и морской инфраструктуры от различных средств поражения.В настоящее время учащиеся ВУЦ при ДВФУ уже учатся выполнять подводно-технические, поисковые и аварийно-спасательные работы на управляемом необитаемом подводном аппарате типа "Марлин-350".
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новости, россия, дальний восток, владивосток, университеты, морские беспилотники, беспилотники
Новости, Россия, Дальний Восток, Владивосток, университеты, морские беспилотники, беспилотники

Во Владивостоке начнут готовить операторов морских БПЛА

05:18 26.10.2023 (обновлено: 05:19 26.10.2023)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкВиды Владивостока и острова Русский
Виды Владивостока и острова Русский - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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Военный учебный центр (ВУЦ) Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке планирует в 2024 году начать подготовку операторов необитаемых подводных аппаратов. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба университета
"Новую образовательную программу - "Оператор необитаемых подводных аппаратов" планируется открыть в Военном учебном центре при ДВФУ в 2024 году. Эта программа будет впервые реализована в высших учебных заведениях Дальнего Востока и Сибири", - говорится в сообщении.
Студенты на практике отработают способы управления морскими беспилотниками, научатся ремонтировать и обслуживать сложную технику. Они также приобретут навыки осмотра подводных инженерных систем, корпусов кораблей и акваторий, смогут проводить операции по предотвращению нападения подводных диверсантов и защите портовой и морской инфраструктуры от различных средств поражения.
В настоящее время учащиеся ВУЦ при ДВФУ уже учатся выполнять подводно-технические, поисковые и аварийно-спасательные работы на управляемом необитаемом подводном аппарате типа "Марлин-350".
Дроноподавление
22 октября, 11:22
"Они ко всему адаптируются". Западные эксперты высоко оценивают способность России защищатьсяНедавние сообщения о том, что Запад секретно передал Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которыми она атаковала военный аэродром в Бердянске, очень воодушевили украинских "ястребов войны"
 
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