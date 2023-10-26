Во Владивостоке начнут готовить операторов морских БПЛА
05:18 26.10.2023 (обновлено: 05:19 26.10.2023)
Военный учебный центр (ВУЦ) Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке планирует в 2024 году начать подготовку операторов необитаемых подводных аппаратов. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба университета
"Новую образовательную программу - "Оператор необитаемых подводных аппаратов" планируется открыть в Военном учебном центре при ДВФУ в 2024 году. Эта программа будет впервые реализована в высших учебных заведениях Дальнего Востока и Сибири", - говорится в сообщении.
Студенты на практике отработают способы управления морскими беспилотниками, научатся ремонтировать и обслуживать сложную технику. Они также приобретут навыки осмотра подводных инженерных систем, корпусов кораблей и акваторий, смогут проводить операции по предотвращению нападения подводных диверсантов и защите портовой и морской инфраструктуры от различных средств поражения.
В настоящее время учащиеся ВУЦ при ДВФУ уже учатся выполнять подводно-технические, поисковые и аварийно-спасательные работы на управляемом необитаемом подводном аппарате типа "Марлин-350".