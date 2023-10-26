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Во Владивостоке начнут готовить операторов морских БПЛА

Во Владивостоке начнут готовить операторов морских БПЛА - 26.10.2023 Украина.ру

Во Владивостоке начнут готовить операторов морских БПЛА

Военный учебный центр (ВУЦ) Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке планирует в 2024 году начать подготовку операторов необитаемых подводных аппаратов. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба университета

2023-10-26T05:18

2023-10-26T05:18

2023-10-26T05:19

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"Новую образовательную программу - "Оператор необитаемых подводных аппаратов" планируется открыть в Военном учебном центре при ДВФУ в 2024 году. Эта программа будет впервые реализована в высших учебных заведениях Дальнего Востока и Сибири", - говорится в сообщении.Студенты на практике отработают способы управления морскими беспилотниками, научатся ремонтировать и обслуживать сложную технику. Они также приобретут навыки осмотра подводных инженерных систем, корпусов кораблей и акваторий, смогут проводить операции по предотвращению нападения подводных диверсантов и защите портовой и морской инфраструктуры от различных средств поражения.В настоящее время учащиеся ВУЦ при ДВФУ уже учатся выполнять подводно-технические, поисковые и аварийно-спасательные работы на управляемом необитаемом подводном аппарате типа "Марлин-350".

https://ukraina.ru/20231022/1050388523.html

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