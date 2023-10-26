https://ukraina.ru/20231026/1050495787.html
Маск грубо высказался о сторонниках Украины в Вашингтоне
Маск грубо высказался о сторонниках Украины в Вашингтоне - 26.10.2023 Украина.ру
Маск грубо высказался о сторонниках Украины в Вашингтоне
Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, критически высказавшегося о политике Вашингтона в отношении военной помощи Украине
2023-10-26T03:44
2023-10-26T03:44
2023-10-26T03:45
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Сакс опубликовал пост в соцсети X (бывшая Twitter), где напомнил о выделении США Киеву в 2022 году более 100 миллиардов долларов. Это якобы должно было помочь провести успешное контрнаступление против России. Итогом этого стало то, что линия фронта практически не сдвинулась с места, а Россия заняла территории."Теперь в округе Колумбия [где располагается столица Вашингтон] утверждают, что ещё 60 миллиардов долларов позволят сделать это", - написал Сакс, отметив, что поверить в это может только "дурак"."Там полно дураков", - написал Маск в комментарии к посту.Президент США Джо Байден ранее в телевизионным обращении к нации в связи с ситуацией на Украине и в Израиле анонсировал новый пакет военной помощи обеим странам на 106 миллиардов долларов, при этом Украине предназначалось более 60 миллиардов. 20 октября президентский запрос был направлен в Конгресс США.Обращаясь к представителям обеих политических партий в Конгрессе, Джо Байден призвал убедить общественность, что поддержка Украины "послужит на пользу созданию новых рабочих мест" и укреплению промышленной базы США.
https://ukraina.ru/20231024/1050447237.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, илон маск, украина, россия, сво, политика, военная помощь
Новости, США, Илон Маск, Украина, Россия, СВО, политика, военная помощь
Маск грубо высказался о сторонниках Украины в Вашингтоне
03:44 26.10.2023 (обновлено: 03:45 26.10.2023)
Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, критически высказавшегося о политике Вашингтона в отношении военной помощи Украине
Сакс опубликовал пост в соцсети X (бывшая Twitter), где напомнил о выделении США Киеву в 2022 году более 100 миллиардов долларов. Это якобы должно было помочь провести успешное контрнаступление против России. Итогом этого стало то, что линия фронта практически не сдвинулась с места, а Россия заняла территории.
"Теперь в округе Колумбия [где располагается столица Вашингтон] утверждают, что ещё 60 миллиардов долларов позволят сделать это", - написал Сакс, отметив, что поверить в это может только "дурак".
"Там полно дураков", - написал Маск в комментарии к посту.
Президент США Джо Байден ранее в телевизионным обращении к нации в связи с ситуацией на Украине и в Израиле анонсировал новый пакет военной помощи обеим странам на 106 миллиардов долларов, при этом Украине предназначалось более 60 миллиардов. 20 октября президентский запрос был направлен в Конгресс США.
Обращаясь к представителям обеих политических партий в Конгрессе, Джо Байден призвал убедить общественность, что поддержка Украины "послужит на пользу созданию новых рабочих мест" и укреплению промышленной базы США.