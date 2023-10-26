https://ukraina.ru/20231026/1050495787.html

Маск грубо высказался о сторонниках Украины в Вашингтоне

Маск грубо высказался о сторонниках Украины в Вашингтоне - 26.10.2023 Украина.ру

Маск грубо высказался о сторонниках Украины в Вашингтоне

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, критически высказавшегося о политике Вашингтона в отношении военной помощи Украине

2023-10-26T03:44

2023-10-26T03:44

2023-10-26T03:45

новости

сша

илон маск

украина

россия

сво

политика

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045479466_0:98:910:610_1920x0_80_0_0_f749e034bd7f3defa0bca80995571c5a.jpg

Сакс опубликовал пост в соцсети X (бывшая Twitter), где напомнил о выделении США Киеву в 2022 году более 100 миллиардов долларов. Это якобы должно было помочь провести успешное контрнаступление против России. Итогом этого стало то, что линия фронта практически не сдвинулась с места, а Россия заняла территории."Теперь в округе Колумбия [где располагается столица Вашингтон] утверждают, что ещё 60 миллиардов долларов позволят сделать это", - написал Сакс, отметив, что поверить в это может только "дурак"."Там полно дураков", - написал Маск в комментарии к посту.Президент США Джо Байден ранее в телевизионным обращении к нации в связи с ситуацией на Украине и в Израиле анонсировал новый пакет военной помощи обеим странам на 106 миллиардов долларов, при этом Украине предназначалось более 60 миллиардов. 20 октября президентский запрос был направлен в Конгресс США.Обращаясь к представителям обеих политических партий в Конгрессе, Джо Байден призвал убедить общественность, что поддержка Украины "послужит на пользу созданию новых рабочих мест" и укреплению промышленной базы США.

https://ukraina.ru/20231024/1050447237.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, илон маск, украина, россия, сво, политика, военная помощь