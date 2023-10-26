Маск грубо высказался о сторонниках Украины в Вашингтоне - 26.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231026/1050495787.html
Маск грубо высказался о сторонниках Украины в Вашингтоне
Маск грубо высказался о сторонниках Украины в Вашингтоне - 26.10.2023 Украина.ру
Маск грубо высказался о сторонниках Украины в Вашингтоне
Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, критически высказавшегося о политике Вашингтона в отношении военной помощи Украине
2023-10-26T03:44
2023-10-26T03:45
новости
сша
илон маск
украина
россия
сво
политика
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045479466_0:98:910:610_1920x0_80_0_0_f749e034bd7f3defa0bca80995571c5a.jpg
Сакс опубликовал пост в соцсети X (бывшая Twitter), где напомнил о выделении США Киеву в 2022 году более 100 миллиардов долларов. Это якобы должно было помочь провести успешное контрнаступление против России. Итогом этого стало то, что линия фронта практически не сдвинулась с места, а Россия заняла территории."Теперь в округе Колумбия [где располагается столица Вашингтон] утверждают, что ещё 60 миллиардов долларов позволят сделать это", - написал Сакс, отметив, что поверить в это может только "дурак"."Там полно дураков", - написал Маск в комментарии к посту.Президент США Джо Байден ранее в телевизионным обращении к нации в связи с ситуацией на Украине и в Израиле анонсировал новый пакет военной помощи обеим странам на 106 миллиардов долларов, при этом Украине предназначалось более 60 миллиардов. 20 октября президентский запрос был направлен в Конгресс США.Обращаясь к представителям обеих политических партий в Конгрессе, Джо Байден призвал убедить общественность, что поддержка Украины "послужит на пользу созданию новых рабочих мест" и укреплению промышленной базы США.
https://ukraina.ru/20231024/1050447237.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045479466_0:13:910:696_1920x0_80_0_0_d0aeacef745572eac609b5bf11006fd2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, илон маск, украина, россия, сво, политика, военная помощь
Новости, США, Илон Маск, Украина, Россия, СВО, политика, военная помощь

Маск грубо высказался о сторонниках Украины в Вашингтоне

03:44 26.10.2023 (обновлено: 03:45 26.10.2023)
 
© YouTubeИлон Маск про Искусственный интеллект
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© YouTube
Читать в
Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, критически высказавшегося о политике Вашингтона в отношении военной помощи Украине
Сакс опубликовал пост в соцсети X (бывшая Twitter), где напомнил о выделении США Киеву в 2022 году более 100 миллиардов долларов. Это якобы должно было помочь провести успешное контрнаступление против России. Итогом этого стало то, что линия фронта практически не сдвинулась с места, а Россия заняла территории.
"Теперь в округе Колумбия [где располагается столица Вашингтон] утверждают, что ещё 60 миллиардов долларов позволят сделать это", - написал Сакс, отметив, что поверить в это может только "дурак".
"Там полно дураков", - написал Маск в комментарии к посту.
Президент США Джо Байден ранее в телевизионным обращении к нации в связи с ситуацией на Украине и в Израиле анонсировал новый пакет военной помощи обеим странам на 106 миллиардов долларов, при этом Украине предназначалось более 60 миллиардов. 20 октября президентский запрос был направлен в Конгресс США.
Обращаясь к представителям обеих политических партий в Конгрессе, Джо Байден призвал убедить общественность, что поддержка Украины "послужит на пользу созданию новых рабочих мест" и укреплению промышленной базы США.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
24 октября, 15:34
"Главное – избежать Третьей мировой". Илон Маск высказался за перемирие на УкраинеИлон Маск сделал очередное громкое заявление по поводу украинского кризиса, которое широко расходится в глобальных социальных сетях
 
НовостиСШАИлон МаскУкраинаРоссияСВОполитикавоенная помощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
18:40В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
Лента новостейМолния