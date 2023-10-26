Ветеран спецслужб объяснил, как публикация WP о подготовке терактов в России нанесла удар по СБУ - 26.10.2023 Украина.ру
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Ветеран спецслужб объяснил, как публикация WP о подготовке терактов в России нанесла удар по СБУ
Ветеран спецслужб объяснил, как публикация WP о подготовке терактов в России нанесла удар по СБУ - 26.10.2023 Украина.ру
Ветеран спецслужб объяснил, как публикация WP о подготовке терактов в России нанесла удар по СБУ
Борьба спецслужб всегда предполагает такие ситуации, когда одна из сторон проводит успешные операции. Террористическая работа против России началась задолго до начала СВО на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин
2023-10-26T03:50
2023-10-26T03:50
новости
сбу
спецслужбы
украина
джо байден
сша
выборы
теракт
убийства
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Пользуясь информацией из открытых источников, становится ясно, что в деятельности СБУ и ГУР есть успешные акции. Это убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и других лиц, но основная доля таких попыток раскрывается еще на этапе подготовки, рассказал эксперт.Сейчас в США усиливается борьба накануне президентских выборов. Подобные публикации в газетах наносят ущерб администрации президента Джо Байдена в связи с тем, что спецслужбы США готовили террористические атаки против России, добавил он.В ближайшей перспективе Запад пока не собирается "сливать" Украину. Туда были вложены слишком серьезные деньги и средства. Но определенные изменения внутри Украины готовятся, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231025/1050481943.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сбу, спецслужбы, украина, джо байден, сша, выборы, теракт, убийства
Новости, СБУ, спецслужбы, Украина, Джо Байден, США, выборы, теракт, убийства

Ветеран спецслужб объяснил, как публикация WP о подготовке терактов в России нанесла удар по СБУ

03:50 26.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
Борьба спецслужб всегда предполагает такие ситуации, когда одна из сторон проводит успешные операции. Террористическая работа против России началась задолго до начала СВО на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин
Пользуясь информацией из открытых источников, становится ясно, что в деятельности СБУ и ГУР есть успешные акции. Это убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и других лиц, но основная доля таких попыток раскрывается еще на этапе подготовки, рассказал эксперт.
Сейчас в США усиливается борьба накануне президентских выборов. Подобные публикации в газетах наносят ущерб администрации президента Джо Байдена в связи с тем, что спецслужбы США готовили террористические атаки против России, добавил он.
"Внутри Украины различные группы американской элиты защищают свои интересы. А эта публикация — серьезный удар, потому что речь идет о признании СБУ террористической организацией. Удар был нанесен по СБУ, для чего — увидим в ближайшее время", - подчеркнул Соин.
В ближайшей перспективе Запад пока не собирается "сливать" Украину. Туда были вложены слишком серьезные деньги и средства. Но определенные изменения внутри Украины готовятся, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Баранчик - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 16:29
Россия переходит в атаку: где закончится СВО и почему Украиной дело не ограничится - БаранчикПолитолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру рассказал о том, как следует действовать России для того, чтобы защитить свои интересы от посягательств США, сможет ли Китай взять Тайвань под своё крыло мирным путём и дал прогноз по развитию ситуации в Прибалтике
 
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