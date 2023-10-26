https://ukraina.ru/20231026/1050483904.html

Ветеран спецслужб объяснил, как публикация WP о подготовке терактов в России нанесла удар по СБУ

Ветеран спецслужб объяснил, как публикация WP о подготовке терактов в России нанесла удар по СБУ - 26.10.2023 Украина.ру

Ветеран спецслужб объяснил, как публикация WP о подготовке терактов в России нанесла удар по СБУ

Борьба спецслужб всегда предполагает такие ситуации, когда одна из сторон проводит успешные операции. Террористическая работа против России началась задолго до начала СВО на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин

2023-10-26T03:50

2023-10-26T03:50

2023-10-26T03:50

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Пользуясь информацией из открытых источников, становится ясно, что в деятельности СБУ и ГУР есть успешные акции. Это убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и других лиц, но основная доля таких попыток раскрывается еще на этапе подготовки, рассказал эксперт.Сейчас в США усиливается борьба накануне президентских выборов. Подобные публикации в газетах наносят ущерб администрации президента Джо Байдена в связи с тем, что спецслужбы США готовили террористические атаки против России, добавил он.В ближайшей перспективе Запад пока не собирается "сливать" Украину. Туда были вложены слишком серьезные деньги и средства. Но определенные изменения внутри Украины готовятся, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231025/1050481943.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сбу, спецслужбы, украина, джо байден, сша, выборы, теракт, убийства