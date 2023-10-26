Ветеран спецслужб объяснил, как публикация WP о подготовке терактов в России нанесла удар по СБУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Борьба спецслужб всегда предполагает такие ситуации, когда одна из сторон проводит успешные операции. Террористическая работа против России началась задолго до начала СВО на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин
Пользуясь информацией из открытых источников, становится ясно, что в деятельности СБУ и ГУР есть успешные акции. Это убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и других лиц, но основная доля таких попыток раскрывается еще на этапе подготовки, рассказал эксперт.
Сейчас в США усиливается борьба накануне президентских выборов. Подобные публикации в газетах наносят ущерб администрации президента Джо Байдена в связи с тем, что спецслужбы США готовили террористические атаки против России, добавил он.
"Внутри Украины различные группы американской элиты защищают свои интересы. А эта публикация — серьезный удар, потому что речь идет о признании СБУ террористической организацией. Удар был нанесен по СБУ, для чего — увидим в ближайшее время", - подчеркнул Соин.
В ближайшей перспективе Запад пока не собирается "сливать" Украину. Туда были вложены слишком серьезные деньги и средства. Но определенные изменения внутри Украины готовятся, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
25 октября, 16:29Россия переходит в атаку: где закончится СВО и почему Украиной дело не ограничится - БаранчикПолитолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру рассказал о том, как следует действовать России для того, чтобы защитить свои интересы от посягательств США, сможет ли Китай взять Тайвань под своё крыло мирным путём и дал прогноз по развитию ситуации в Прибалтике