Даниил Безсонов рассказал, почему "кассетные головы" ATACMS смогли ударить по аэродрому в Бердянске
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота вертолета Ка-52 группировки "Юг" на Артемовском направлении
К сожалению, российские аэродромы до сих пор не прикрыта бетонными ангарами. В этом случае противник не смог бы наносить им ущерб с помощью суббоеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов
Дословно название ракеты ATACMS расшифровывается как "армейская тактическая ракетная система". Это аналог "Точки-У" или "Искандеров". Только в качестве пусковой установки для них используются американские РСЗО "Хаймарс", рассказал эксперт.
Эти снаряды с кассетной головной частью имеют дистанцию поражения до 165 километров, а с обычной головной начинкой — до 300 километров, добавил он.
"Еще месяц назад я говорил, что эти ракеты уже доставили на территорию Украины. К сожалению, сбылись мои прогнозы, что основной целью для них станут наши аэродромы, до которых эти ракеты могут дотянуться", - подчеркнул Безсонов.
По аэродрому в Бердянске ВСУ били кассетными снарядами. К сожалению, российская авиация пока не прикрыта бетонными ангарами. В этом случае "кассетники" ей не нанесли бы никакого вреда, резюмировал собеседник Украина.ру.
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