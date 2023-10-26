https://ukraina.ru/20231026/1050473575.html

Даниил Безсонов рассказал, почему "кассетные головы" ATACMS смогли ударить по аэродрому в Бердянске

Даниил Безсонов рассказал, почему "кассетные головы" ATACMS смогли ударить по аэродрому в Бердянске - 26.10.2023 Украина.ру

Даниил Безсонов рассказал, почему "кассетные головы" ATACMS смогли ударить по аэродрому в Бердянске

К сожалению, российские аэродромы до сих пор не прикрыта бетонными ангарами. В этом случае противник не смог бы наносить им ущерб с помощью суббоеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов

2023-10-26T05:25

2023-10-26T05:25

2023-10-26T05:25

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Дословно название ракеты ATACMS расшифровывается как "армейская тактическая ракетная система". Это аналог "Точки-У" или "Искандеров". Только в качестве пусковой установки для них используются американские РСЗО "Хаймарс", рассказал эксперт.Эти снаряды с кассетной головной частью имеют дистанцию поражения до 165 километров, а с обычной головной начинкой — до 300 километров, добавил он.По аэродрому в Бердянске ВСУ били кассетными снарядами. К сожалению, российская авиация пока не прикрыта бетонными ангарами. В этом случае "кассетники" ей не нанесли бы никакого вреда, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231025/1050459941.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, авиация, бердянск, кассетные боеприпасы, аэродромы, atacms, ракеты, himars