"Солдаты стоят насмерть": военный обозревать раскрыл, почему ВС РФ "немножко увязли" в Авдеевке - 26.10.2023 Украина.ру
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"Солдаты стоят насмерть": военный обозревать раскрыл, почему ВС РФ "немножко увязли" в Авдеевке
"Солдаты стоят насмерть": военный обозревать раскрыл, почему ВС РФ "немножко увязли" в Авдеевке - 26.10.2023 Украина.ру
"Солдаты стоят насмерть": военный обозревать раскрыл, почему ВС РФ "немножко увязли" в Авдеевке
У российских войск есть медленное, но верное продвижение по Авдеевке. На это направление было потрачено огромное количество средств огневого поражения и боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов
2023-10-26T05:10
2023-10-26T05:10
новости
авдеевка
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герои
разведка
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В современной войне стороны активно используют современные средства разведки (спутники, беспилотники и агентура). И в этих условиях российской армии удалось скрытно начать операцию в Авдеевке, рассказал эксперт.Российское командование стараемся максимально беречь личный состав. ВС РФ не используют много техники и военных, а действуют тем количеством, которое достаточно для выполнения определенной боевой задачи, отметил обозреватель.Продвижение есть на обоих флангах и российские бойцы сражаются самоотверженно. Украинские солдаты тоже стоят насмерть. У России сильный противник и героизм русских солдат очень высок, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231025/1050456528.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, авдеевка, бои, всу, вс рф, днр, артемовск, военная техника, герои, разведка
Новости, Авдеевка, бои, ВСУ, ВС РФ, ДНР, Артемовск, военная техника, герои, разведка

"Солдаты стоят насмерть": военный обозревать раскрыл, почему ВС РФ "немножко увязли" в Авдеевке

05:10 26.10.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP / Libkos
Читать в
У российских войск есть медленное, но верное продвижение по Авдеевке. На это направление было потрачено огромное количество средств огневого поражения и боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов
В современной войне стороны активно используют современные средства разведки (спутники, беспилотники и агентура). И в этих условиях российской армии удалось скрытно начать операцию в Авдеевке, рассказал эксперт.
"Главный наш минус в том, что боевые действия идут уже две недели. Нам не удалось прорвать фронт и выйти на оперативный простор куда-то за Авдеевку, чтобы она осталась в окружении уже в тылу наших наступающих порядков. Мы немножечко завязли и движемся медленно", - подчеркнул Безсонов.
Российское командование стараемся максимально беречь личный состав. ВС РФ не используют много техники и военных, а действуют тем количеством, которое достаточно для выполнения определенной боевой задачи, отметил обозреватель.
Продвижение есть на обоих флангах и российские бойцы сражаются самоотверженно. Украинские солдаты тоже стоят насмерть. У России сильный противник и героизм русских солдат очень высок, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Баранчик интервью
25 октября, 04:01
Юрий Баранчик: Россия выбьет ВСУ из Авдеевки и Одессы, но для победы над США придется подумать о Балтике У нас нет мобилизации и дополнительных резервов, чтобы проводить наступление. Но у нас идут определенные процессы с мигрантами из Средней Азии, которые недавно получили российское гражданство
 
НовостиАвдеевкабоиВСУВС РФДНРАртемовсквоенная техникагероиразведка
 
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