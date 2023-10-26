"Солдаты стоят насмерть": военный обозревать раскрыл, почему ВС РФ "немножко увязли" в Авдеевке
© AP / Libkos
© AP / Libkos
У российских войск есть медленное, но верное продвижение по Авдеевке. На это направление было потрачено огромное количество средств огневого поражения и боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов
В современной войне стороны активно используют современные средства разведки (спутники, беспилотники и агентура). И в этих условиях российской армии удалось скрытно начать операцию в Авдеевке, рассказал эксперт.
"Главный наш минус в том, что боевые действия идут уже две недели. Нам не удалось прорвать фронт и выйти на оперативный простор куда-то за Авдеевку, чтобы она осталась в окружении уже в тылу наших наступающих порядков. Мы немножечко завязли и движемся медленно", - подчеркнул Безсонов.
Российское командование стараемся максимально беречь личный состав. ВС РФ не используют много техники и военных, а действуют тем количеством, которое достаточно для выполнения определенной боевой задачи, отметил обозреватель.
Продвижение есть на обоих флангах и российские бойцы сражаются самоотверженно. Украинские солдаты тоже стоят насмерть. У России сильный противник и героизм русских солдат очень высок, резюмировал собеседник Украина.ру.
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