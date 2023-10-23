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Полиция Мадрида изъяла у двух украинцев и троих испанцев скифское золото

Полиция Мадрида изъяла у двух украинцев и троих испанцев скифское золото - 23.10.2023 Украина.ру

Полиция Мадрида изъяла у двух украинцев и троих испанцев скифское золото

Стоимость 11 драгоценностей, имеющих "большую историческую ценность", оценивается в 60 млн евро

2023-10-23T17:28

2023-10-23T17:28

2023-10-23T17:28

новости

испания

полиция

скифское золото

коллекция

священник

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У двух украинцев и трех испанцев полиция в Мадриде изъяла коллекцию, предположительно, скифского золота, стоимость которой оценивается на 60 млн евро. Об этом 23 октября сообщил телеканал "Звезда" со ссылкой на испанские источники.Полиция Испании сообщила, что у преступников изъято 11 золотых изделий, которые имеют "большую историческую и экономическую ценность".В ходе полицейской операции была ликвидирована "преступная сеть, которая занималась незаконным вывозом культурных ценностей", подчеркивают в полиции Мадрида.Испанская газета Larazon утверждает, что драгоценности вывезли с Украины контрабандой в 2016 году. Чтобы обелить происхождение, к ним прилагались документы на украинском, английском и испанском языках, подтверждающие принадлежность Украинской православной церкви.Тем временем британское издание LBC утверждает, что среди задержанных украинцев был один священник. Не уточняется, какой церкви он принадлежит.В январе 2023 года верховный суд Нидерландов опубликовал заключение по делу о принадлежности коллекции скифского золота, вывезенной в 2014 году из Крыма. Генеральный прокурор королевства постановил, что скифское золото следует передать Украине, а вынесенное ранее апелляционным судом Амстердама решение о передаче Киеву коллекции "может быть оставлено в силе".Около 2000 объектов из коллекции скифского золота были вывезены из Крыма на выставку в Амстердаме в 2014 году, до воссоединения полуострова с Россией.

https://ukraina.ru/20230609/1047068238.html

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новости, испания, полиция, скифское золото, коллекция, священник