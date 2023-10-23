https://ukraina.ru/20231023/1050417112.html

"Кассеты" Байдена, информация об убийстве Дугиной от ЦРУ. Что говорили об Украине в мире 23 октября

"Кассеты" Байдена, информация об убийстве Дугиной от ЦРУ. Что говорили об Украине в мире 23 октября - 23.10.2023 Украина.ру

"Кассеты" Байдена, информация об убийстве Дугиной от ЦРУ. Что говорили об Украине в мире 23 октября

Американские спецслужбы откровенно заявляют о причастности к украинским диверсиям – сегодня они подтвердили это официально, сообщают западные СМИ

2023-10-23T17:11

2023-10-23T17:11

2023-10-23T17:11

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Смертельная память на долгие годыРакеты ATACMS станут угрозой для жизни будущих поколений украинцев, пишет Responsible Statecraft.Военные эксперты отмечают, что ракеты современной системы вооружения ATACMS несут сотни кассетных бомб, многие из которых будут представлять опасность еще долго после окончания войны. В связи с этим авторы статьи призывают США изменить курс и уничтожить все снаряды этого типа, которые есть у них на складах.Белый дом официально подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон отметил: "мы считаем, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности".Поставленные Киеву ракеты М39 способны уничтожить на аэродромах целые вертолетные полки и пробить брешь в колоннах снабжения и батареях ПВО, но след от этих ракет может быть опасен для мирных жителей, которые будут проживать на раннее обстреливаемых территориях через 20, а то и 30 лет.Автор статьи Титус Пичи рассказал, что собственными глазами видел те самые кассеты, оставшиеся после разрыва ракеты. Он отмечает, что кассетные бомбы могут быть размером с бейсбольный мяч, большую батарейку или банку из-под газировки, и легко "прячутся" в естественной среде.“Отправленные на Украину ракеты ATACMS несут по 950 суббоеприпасов каждая — более чем в десять раз больше, чем поставленные ранее артиллерийские снаряды DPICM. Таким образом, количество неразорвавшихся боеприпасов американского происхождения на Украине значительно увеличится. Даже относительно небольшое количество неразорвавшихся снарядов грозит оставить после себя целый шлейф смертоносных боеприпасов, на поиск и обезвреживание которых уйдут многие годы”, - утверждает Пичи.Чтобы обеспечить защиту гражданского населения, пишет автор, кассетные боеприпасы должны быть запрещены на политическом уровне. Однако, поставив Украине ATACMS, США проигнорировали многочисленные доказательства, убедительно подтверждающие, что подобные ракеты особо опасны. Журналист Responsible Statecraft в заключение отметил, что прошлого это не отменит, но “ради всего человечества мы должны принять решение его не повторять”.Но, несмотря на все риски, Владимир Зеленский вовсю хвастается работой ATACMS и уже успел поблагодарить Джо Байдена за “тайные” поставки. В то же время военные эксперты полагают, что особой пользы эти ракеты Украине не принесут. Российский военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Rg.ru утверждает, что ракета ATACMS во многих отношениях напоминает советскую ракету "Точка-У". А, как известно, российская армия уже сталкивалась с такими видами ракет и работает с ними достаточно уверенно, полагает Кнутов.Эксперт считает, что практически все российские средства ПВО могут поражать ракеты ATACMS, вопрос только в выстраивании системы защиты и размещении комплексов на потенциально опасных направлениях.Они все-таки созналисьУбийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского организовывали сотрудники СБУ, об этом 23 октября сообщили в Washington Post.Убийство политолога и журналиста 29-летней Дарьи Дугиной (Платоновой) было совершено вечером 20 августа 2022 года. Дугина возвращалась с фестиваля “Традиция” на автомобиле: его взорвали в районе поселка Большие Вяземы Московской области. В ФСБ сообщили, что диверсию совершили гражданка Украины Наталья Вовк в сопровождении дочери Софьи Шабан. После они скрылись в Эстонии.Издание сообщает, что к смерти журналистки и ее дочери причастны сотрудники Службы безопасности Украины.Сдетонировавшая бомба находилась в клетке для кошки, которая лежала в багажнике. Авторы Washington Post утверждают, что это был тщательно продуманный заговор: украинские оперативники установили в переноске для домашних животных потайной отсек. По словам сотрудников службы безопасности Украины, знакомых с операцией, этот отсек и использовали для сокрытия компонентов бомбы.“Атака Крымского моста, пилотирование беспилотников в крышу Кремля и проделывание дыр в корпусах российских военных кораблей в Черном море – все это является частью бушующей теневой войны украинских спецслужб”, - отмечают в Washington Post.В издании со ссылкой на нынешних и бывших украинских и американских чиновников пишут, что в подобных миссиях участвовали элитные группы украинских оперативников из управлений, которые были сформированы, обучены и оснащены в тесном сотрудничестве с ЦРУ.Американские чиновники заявили, что, начиная с 2015 года, ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на обучение украинских спецслужб: были обустроены системы наблюдения и новые штаб-квартиры для необходимой обмены разведданными.Украинцам предоставляли средства защищенной связи, оборудование для прослушки, которое позволяло перехватывать российские телефонные звонки и электронную почту, а также маскировку и российскую форму, позволяющую боевикам легче проникать в новые регионы России.СБУ и ГУР, по информации западного издания, за последние 20 лет совершили десятки убийств российских чиновников на территории новых регионов России. По словам украинских и западных чиновников, в число убитых входят бывший командир российской подводной лодки Станислав Ржицкий, совершавший пробежку в парке в Краснодаре, а также военный блогер Владлен Татарский, который был убит во время встречи в кафе в Санкт-Петербурге. Хотя после убийства Ржицкого ГУР выступила с уклончивым заявлением, заявив, что они не причастны к смерти командира.Один из украинских чиновников, который пожелал остаться анонимным, заявил, что у них “слишком много врагов, которых необходимо нейтрализовать”.Так, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ полагает, что разведывательные операции Украины должны стать еще более “смелыми” и нацелены на граждан РФ в третьих странах мира.

https://ukraina.ru/20231019/1050335129.html

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2023

Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Серафима Тимохина

эксклюзив, россия, украина, всу, вс рф, цру, atacms, сбу, дарья дугина