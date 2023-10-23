https://ukraina.ru/20231023/1050409925.html

Представитель ВС Латвии призвал ударить немецкими ракетами по Крымскому мосту

Представитель ВС Латвии призвал ударить немецкими ракетами по Крымскому мосту - 23.10.2023 Украина.ру

Представитель ВС Латвии призвал ударить немецкими ракетами по Крымскому мосту

Украинская армия должна ударить немецкими ракетами по российскому Крымскому мосту, так как поставленные из США крылатые ракеты ATACMS для этого не годятся. Об этом 23 октября в эфире программы "900 секунд" на телеканале TV3 заявил штабной офицер Национальной гвардии Латвии майор Янис Слайдиньш.

2023-10-23T14:33

2023-10-23T14:33

2023-10-23T14:33

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крымский мост

контрнаступление

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По мнению латвийского майора ВСУ не следует критиковать за провал начавшегося детом "весеннего контрнаступа". Слайдиньш уверен, что ещё не всё потеряно и ноябрь покажет, на что способны украинские военные с западным оружием.Латвийский майор также просветил телеаудиторию постсоветской республики о планах России. Слайдиньш заявил, что поставленные на Украину из США крылатые ракеты ATACMS якобы обеспечили стратегический прорыв в СВО.Успех может быть ещё большим, убеждён штабист латвийской Нацгвардии, если Германия передаст ВСУ свои крылатые ракеты Taurus. С такими ракетами, поведал Слайдиньш, украинские военные должны нанести удар по Крымскому мосту.Назвав российский мост "большим злодеем", Слайдиньш заявил: "Мост надо не только повредить, как раньше, но и нанести такой удар, чтобы он не смог выполнять свою функцию".За год до начала строительства Крымского моста украинские официальные лица и "эксперты" заявляли, что такой объект не может быть построен в принципе. В ходе строительства они заявляли, что мост ненадёжен и его снесёт тающими льдами, он провалится из-за ошибок проектирования, и по другим причинам не сможет функционировать. После ввода и успешного функционирования и железнодорожного, и автомобильного сообщения по мосту украинские спецслужбы организовали несколько терактов на Крымском мосту, жертвами которых стали гражданские лица. Мост быстро восстанавливали, что ещё более огорчало украинских должностных лиц и пропагандистов.ФРГ продолжает блокировать поставки крылатых ракет Taurus. Британия, Франция и США поставили свои аналоги на Украину – эти ракеты используются для нанесения ударов по территории России, умножая человеческие жертвы и разрушения.

https://ukraina.ru/20231019/1050340319.html

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новости, латвия, сво, "taurus", ракеты, фрг, всу, крымский мост, контрнаступление