https://ukraina.ru/20231023/1050407897.html
В Австрии высмеяли приказ Зеленского продвигаться ежедневно "хоть на 500 метров"
В Австрии высмеяли приказ Зеленского продвигаться ежедневно "хоть на 500 метров" - 23.10.2023 Украина.ру
В Австрии высмеяли приказ Зеленского продвигаться ежедневно "хоть на 500 метров"
Президент Украины Владимир Зеленский призвал военнослужащих ВСУ продвигаться каждый день "хоть на километр, хоть на 500 метров". Об этом он 22 октября заявил в своём телеграм-канале
2023-10-23T13:27
2023-10-23T13:27
2023-10-23T13:27
новости
украина
владимир зеленский
всу
вооруженные силы украины
контрнаступление
адольф гитлер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048974158_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_7a1ad6da14696067567878b7cc6d0800.jpg
По его словам, это будет мотивировать весь мир помогать Украине.Журналисты австрийского издания Exxpress прокомментировали высказывания Зеленского."Даже если бы украинским войскам удастся продвигаться на 500 метров, то эта армейская группа будет двигаться в таком темпе более пяти лет, пока не будет достигнута Москва, находящаяся примерно в 1000 км от Авдеевки", - говорится в материале.Читатели издания также высмеяли абсурдный приказ Зеленского."Пусть НАТО изготовит ему правильные танки: с шестиступенчатой коробкой передач — одна передняя и пять задних!" — пошутил другой читатель."Да, конечно 500 метров, но в сторону Киева!" - добавил другой пользователь.Некоторые читатели предложили Зеленскому самому отправляться на фронт.ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что ни на одном участке фронта так называемое контрнаступление ВСУ не привело к успехам. А постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что так называемый украинский "контрнаступ" можно уже формально считать законченным
https://ukraina.ru/20231017/1050225664.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048974158_118:0:1045:695_1920x0_80_0_0_b2536f733366cd09a97fe4ab939dac28.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, всу, вооруженные силы украины, контрнаступление, адольф гитлер
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, Вооруженные силы Украины, контрнаступление, Адольф Гитлер
В Австрии высмеяли приказ Зеленского продвигаться ежедневно "хоть на 500 метров"
Президент Украины Владимир Зеленский призвал военнослужащих ВСУ продвигаться каждый день "хоть на километр, хоть на 500 метров". Об этом он 22 октября заявил в своём телеграм-канале
"Хоть на километр, хоть на 500 метров, но вперед - ежедневно, - чтобы улучшать украинские позиции", - написал Зеленский.
По его словам, это будет мотивировать весь мир помогать Украине.
Журналисты австрийского издания Exxpress прокомментировали высказывания Зеленского.
"Даже если бы украинским войскам удастся продвигаться на 500 метров, то эта армейская группа будет двигаться в таком темпе более пяти лет, пока не будет достигнута Москва, находящаяся примерно в 1000 км от Авдеевки", - говорится в материале.
Читатели издания также высмеяли абсурдный приказ Зеленского.
"Этот сумасшедший сжигает свой народ, как это сделал тогда Ади (Адольф Гитлер. – Ред.)", - написал один из читателей.
"Пусть НАТО изготовит ему правильные танки: с шестиступенчатой коробкой передач — одна передняя и пять задних!" — пошутил другой читатель.
"Да, конечно 500 метров, но в сторону Киева!" - добавил другой пользователь.
Некоторые читатели предложили Зеленскому самому отправляться на фронт.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что ни на одном участке фронта так называемое контрнаступление ВСУ не привело к успехам. А постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что так называемый украинский "контрнаступ" можно уже формально считать законченным