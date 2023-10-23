https://ukraina.ru/20231023/1050395780.html

"До последнего украинца": эксперт объяснил, почему США нужна бесконечная война на Украине

"До последнего украинца": эксперт объяснил, почему США нужна бесконечная война на Украине - 23.10.2023 Украина.ру

"До последнего украинца": эксперт объяснил, почему США нужна бесконечная война на Украине

Администрация США несмотря ни на что продолжает курс на дальнейшую эскалацию и затягивание конфликта на Украине и ее поддержку деньгами и вооружением. Об этом изданию Украина.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев

2023-10-23T05:30

2023-10-23T05:30

2023-10-23T05:30

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В США считают, что военная поддержка Украины является либо гарантом для переизбрания президента США Джо Байдена на второй срок, либо возможностью для удержания демократами мест в Белом доме, рассказал эксперт.Поэтому в будущем скорее всего продолжатся поставки для ВСУ и истребителей F-16, и ракет повышенной дальности, и другого оружия. Также продолжатся провокационные действий в отношении объектов в Крыму, а также в Курской, Брянской, Воронежской областях и Ростове-на-Дону, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231021/1050366921.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, сша, украина, война, конфликт, поддержка, истребители