https://ukraina.ru/20231023/1050395780.html
"До последнего украинца": эксперт объяснил, почему США нужна бесконечная война на Украине
"До последнего украинца": эксперт объяснил, почему США нужна бесконечная война на Украине - 23.10.2023 Украина.ру
"До последнего украинца": эксперт объяснил, почему США нужна бесконечная война на Украине
Администрация США несмотря ни на что продолжает курс на дальнейшую эскалацию и затягивание конфликта на Украине и ее поддержку деньгами и вооружением. Об этом изданию Украина.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2023-10-23T05:30
2023-10-23T05:30
2023-10-23T05:30
новости
всу
сша
украина
война
конфликт
поддержка
истребители
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В США считают, что военная поддержка Украины является либо гарантом для переизбрания президента США Джо Байдена на второй срок, либо возможностью для удержания демократами мест в Белом доме, рассказал эксперт.Поэтому в будущем скорее всего продолжатся поставки для ВСУ и истребителей F-16, и ракет повышенной дальности, и другого оружия. Также продолжатся провокационные действий в отношении объектов в Крыму, а также в Курской, Брянской, Воронежской областях и Ростове-на-Дону, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231021/1050366921.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, сша, украина, война, конфликт, поддержка, истребители
Новости, ВСУ, США, Украина, война, конфликт, поддержка, истребители
"До последнего украинца": эксперт объяснил, почему США нужна бесконечная война на Украине
Администрация США несмотря ни на что продолжает курс на дальнейшую эскалацию и затягивание конфликта на Украине и ее поддержку деньгами и вооружением. Об этом изданию Украина.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
В США считают, что военная поддержка Украины является либо гарантом для переизбрания президента США Джо Байдена на второй срок, либо возможностью для удержания демократами мест в Белом доме, рассказал эксперт.
"Поэтому война до последнего украинца выглядит сейчас как истина, а не образ речи. Конфликт ради конфликта, вялотекущая прокси-война — вот что нужно Вашингтону. Задача Украины — воевать, воевать, воевать, не считаясь с потерями, военными победами или поражениями", - отметил Васильев.
Поэтому в будущем скорее всего продолжатся поставки для ВСУ и истребителей F-16, и ракет повышенной дальности, и другого оружия. Также продолжатся провокационные действий в отношении объектов в Крыму, а также в Курской, Брянской, Воронежской областях и Ростове-на-Дону, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь