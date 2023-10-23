"До последнего украинца": эксперт объяснил, почему США нужна бесконечная война на Украине - 23.10.2023 Украина.ру
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"До последнего украинца": эксперт объяснил, почему США нужна бесконечная война на Украине
"До последнего украинца": эксперт объяснил, почему США нужна бесконечная война на Украине - 23.10.2023 Украина.ру
"До последнего украинца": эксперт объяснил, почему США нужна бесконечная война на Украине
Администрация США несмотря ни на что продолжает курс на дальнейшую эскалацию и затягивание конфликта на Украине и ее поддержку деньгами и вооружением. Об этом изданию Украина.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2023-10-23T05:30
2023-10-23T05:30
новости
всу
сша
украина
война
конфликт
поддержка
истребители
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В США считают, что военная поддержка Украины является либо гарантом для переизбрания президента США Джо Байдена на второй срок, либо возможностью для удержания демократами мест в Белом доме, рассказал эксперт.Поэтому в будущем скорее всего продолжатся поставки для ВСУ и истребителей F-16, и ракет повышенной дальности, и другого оружия. Также продолжатся провокационные действий в отношении объектов в Крыму, а также в Курской, Брянской, Воронежской областях и Ростове-на-Дону, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231021/1050366921.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, сша, украина, война, конфликт, поддержка, истребители
Новости, ВСУ, США, Украина, война, конфликт, поддержка, истребители

"До последнего украинца": эксперт объяснил, почему США нужна бесконечная война на Украине

05:30 23.10.2023
 
© AP / Emilio Morenatti
- РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP / Emilio Morenatti
Читать в
Администрация США несмотря ни на что продолжает курс на дальнейшую эскалацию и затягивание конфликта на Украине и ее поддержку деньгами и вооружением. Об этом изданию Украина.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
В США считают, что военная поддержка Украины является либо гарантом для переизбрания президента США Джо Байдена на второй срок, либо возможностью для удержания демократами мест в Белом доме, рассказал эксперт.
"Поэтому война до последнего украинца выглядит сейчас как истина, а не образ речи. Конфликт ради конфликта, вялотекущая прокси-война — вот что нужно Вашингтону. Задача Украины — воевать, воевать, воевать, не считаясь с потерями, военными победами или поражениями", - отметил Васильев.
Поэтому в будущем скорее всего продолжатся поставки для ВСУ и истребителей F-16, и ракет повышенной дальности, и другого оружия. Также продолжатся провокационные действий в отношении объектов в Крыму, а также в Курской, Брянской, Воронежской областях и Ростове-на-Дону, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
21 октября, 10:21
Алексей Леонков: Россия бьет ВСУ хитрой тактикой в Авдеевке и заманивает их в кипящий котел на Днепре
 
НовостиВСУСШАУкраинавойнаконфликтподдержкаистребители
 
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Заголовок открываемого материала
05:41Дмитрий Киселев: Последствия конфликта в секторе Газа могут затронуть весь мир
05:30"До последнего украинца": эксперт объяснил, почему США нужна бесконечная война на Украине
05:00Виктор Баранец о том, почему после Израиля задёргался Зеленский, но США "успокоили" его поставкой ATACMS
04:30"А Харьков брать будем?": полковник Баранец раскрыл детали наступления ВС РФ под Купянском
04:00"Мы строим ВСУ голодовку": военный эксперт раскрыл, как именно Россия поменяла тактику в Авдеевке
20:05"Заливали вагоны железобетоном": полковник Баранец о том, как ФАБ-1500 крушат катакомбы ВСУ в Авдеевке
18:45Проблемы с боеприпасами, попытка теракта в Армавире. Итоги 22 октября на Украине
18:17Военный эксперт о том, почему у Украины не получается "нарастить зубы", чтобы "разгрызть" авиацию РФ
18:00Генрих Семирадский: классик среди современников
17:49Главное, не поддерживает РФ: шоумен из "Квартала 95" оправдался за участие в свадьбе насильника
17:41"Мы проглотили горькую пилюлю": полковник Баранец раскрыл, почему ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске
17:15"Снимаем как мух с потолка": полковник Баранец раскрыл, когда Россия найдёт противоядие от ракет ATACMS
16:55В Херсоне закрыли две из трех городских больниц: все врачи направлены в военкоматы
16:47Дежурство над морем. Половник Баранец о том, зачем Россия держит наготове истребители с "Кинжалами"
16:28Большая часть средств из $61 млрд помощи Украине останется в США - посол
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15:48Алексей Анпилогов о том, как Россия нащупывает дыры в обороне ВСУ, чтобы устроить Киеву "осень 2022 года"
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