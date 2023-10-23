Виктор Баранец о том, почему после Израиля задёргался Зеленский, но США "успокоили" его поставкой ATACMS - 23.10.2023 Украина.ру
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Виктор Баранец о том, почему после Израиля задёргался Зеленский, но США "успокоили" его поставкой ATACMS
Виктор Баранец о том, почему после Израиля задёргался Зеленский, но США "успокоили" его поставкой ATACMS - 23.10.2023 Украина.ру
Виктор Баранец о том, почему после Израиля задёргался Зеленский, но США "успокоили" его поставкой ATACMS
Американское вооружение, передаваемое Киеву, с каждым разом становится все мощнее и дальнобойнее. Потому что Вашингтон еще верит в "победу" Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-10-23T05:00
2023-10-23T05:00
новости
всу
сша
украина
вооружение
ракеты
израиль
владимир зеленский
поставки
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Чем хуже идут дела у украинской армии, тем более мощное оружие США пытаются поставить Киеву. Соединенные Штаты просто уперлись в "победу Украины", они до сих пор в нее верят, рассказал эксперт.С другой стороны, у американцев есть бизнес-мышление. Они вложили в Украину огромное количество денег и оружия. И столько всего передали Киеву, что начали пустеть собственные арсеналы, добавил обозреватель.Хотя еще на прошлой неделе президент США Джо Байден говорил, что он только размышляет над этими поставками. А в это время ракеты ATACMS украинские военные уже заряжали в "Хаймарсы", резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231021/1050384362.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, сша, украина, вооружение, ракеты, израиль, владимир зеленский, поставки
Новости, ВСУ, США, Украина, вооружение, ракеты, Израиль, Владимир Зеленский, поставки

Виктор Баранец о том, почему после Израиля задёргался Зеленский, но США "успокоили" его поставкой ATACMS

05:00 23.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПеренос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Американское вооружение, передаваемое Киеву, с каждым разом становится все мощнее и дальнобойнее. Потому что Вашингтон еще верит в "победу" Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Чем хуже идут дела у украинской армии, тем более мощное оружие США пытаются поставить Киеву. Соединенные Штаты просто уперлись в "победу Украины", они до сих пор в нее верят, рассказал эксперт.
С другой стороны, у американцев есть бизнес-мышление. Они вложили в Украину огромное количество денег и оружия. И столько всего передали Киеву, что начали пустеть собственные арсеналы, добавил обозреватель.
"А когда после Израиля Зеленский сильнее всего задергался, американцы передали ему ATACMS, которые обещали передать только к новому году, чтобы он не переживал. Там всего 20 таких ракет", - подчеркнул Баранец.
Хотя еще на прошлой неделе президент США Джо Байден говорил, что он только размышляет над этими поставками. А в это время ракеты ATACMS украинские военные уже заряжали в "Хаймарсы", резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиВСУСШАУкраинавооружениеракетыИзраильВладимир Зеленскийпоставки
 
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04:30"А Харьков брать будем?": полковник Баранец раскрыл детали наступления ВС РФ под Купянском
04:00"Мы строим ВСУ голодовку": военный эксперт раскрыл, как именно Россия поменяла тактику в Авдеевке
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17:15"Снимаем как мух с потолка": полковник Баранец раскрыл, когда Россия найдёт противоядие от ракет ATACMS
16:55В Херсоне закрыли две из трех городских больниц: все врачи направлены в военкоматы
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