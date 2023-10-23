https://ukraina.ru/20231023/1050395650.html

Виктор Баранец о том, почему после Израиля задёргался Зеленский, но США "успокоили" его поставкой ATACMS

Виктор Баранец о том, почему после Израиля задёргался Зеленский, но США "успокоили" его поставкой ATACMS - 23.10.2023 Украина.ру

Виктор Баранец о том, почему после Израиля задёргался Зеленский, но США "успокоили" его поставкой ATACMS

Американское вооружение, передаваемое Киеву, с каждым разом становится все мощнее и дальнобойнее. Потому что Вашингтон еще верит в "победу" Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-10-23T05:00

2023-10-23T05:00

2023-10-23T05:00

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Чем хуже идут дела у украинской армии, тем более мощное оружие США пытаются поставить Киеву. Соединенные Штаты просто уперлись в "победу Украины", они до сих пор в нее верят, рассказал эксперт.С другой стороны, у американцев есть бизнес-мышление. Они вложили в Украину огромное количество денег и оружия. И столько всего передали Киеву, что начали пустеть собственные арсеналы, добавил обозреватель.Хотя еще на прошлой неделе президент США Джо Байден говорил, что он только размышляет над этими поставками. А в это время ракеты ATACMS украинские военные уже заряжали в "Хаймарсы", резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231021/1050384362.html

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новости, всу, сша, украина, вооружение, ракеты, израиль, владимир зеленский, поставки