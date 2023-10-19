https://ukraina.ru/20231019/1050324308.html

Полковник Виктор Баранец: Россия "клещами" вырвет ВСУ из пары мест, устроив им голод с бессонными ночами

Полковник Виктор Баранец: Россия "клещами" вырвет ВСУ из пары мест, устроив им голод с бессонными ночами - 19.10.2023 Украина.ру

Полковник Виктор Баранец: Россия "клещами" вырвет ВСУ из пары мест, устроив им голод с бессонными ночами

Мы найдём противоядие против ракет ATACMS. Мы отчасти его уже нашли. Потому что ВСУ выпустили шесть ракет, а три из них мы сбили. Неплохой результат для начала

2023-10-19T13:47

2023-10-19T13:47

2023-10-19T13:47

интервью

россия

всу

купянск

авдеевка

владимир путин

вкс

atacms

ракеты

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036547441_100:23:714:368_1920x0_80_0_0_3c7798bcc7119bccb1910b70d5a03f1b.jpg

Конечно, тут стоит большая задача для разведки. Нам нужно вовремя обнаружить пусковые установки, с которых противник стреляет этими ракетами. И сейчас наша разведка работает в режиме повышенной напряженности, считает военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее президент России Владимир Путин поручил пилотам самолетов МиГ-31, которые вооружены комплексами "Кинжал", начать постоянное патрулирование нейтрального воздушного пространства над Черным морем. Глава государства отметил, что это не угроза, пояснив, что просто информирует о принятом решении.- Виктор Николаевич, что конкретно должны сделать наши ВКС, чтобы не позволить натовской авиации наводить ВСУ на объекты в Крыму и побережье Азовского моря?- Хороший вопрос. Отвечу с конца.Если натовская авиация с ее самолетами АВАКС или разведывательными беспилотниками кружат над Черным морем в нейтральном пространстве, то в этом нет ничего противоправного. Они могут летать там 24 часа в сутки, а мы сбивать их не можем, потому что это грубейшее нарушение международного права.Но когда однажды американский беспилотник залез в наше воздушное пространство, мы над ним поизгалялись, и теперь он внимательно изучается нашими экспертами.Теперь конкретно об этом решении Путина. Тут есть несколько сигналов США и нашим недругам, которые сегодня поддерживают Израиль при подготовке его фашистской операции в Газе.Россия дает понять, что наши ВВС в этом трудном и взрывоопасном регионе находятся в постоянной боевой готовности. Наши самолеты постоянно будут в разогретом состоянии, чтобы в случае нарушения нашего воздушного пространства не ждать, пока дежурное звено поднимется и выйдет на цель, идентифицирует ее и спросит, что с ней делать.Кроме того, под брюхом у этих самолетов будут "Кинжалы". Это очень серьезное оружие с дальностью стрельбы в 2 000 километров. Даже школьнику понятно, что наши истребители и бомбардировщики смогут достать до Средиземного моря, которое сегодня кишит ВМС США. Там уже два американских авианосца, подтягивается еще один мощный корабль из Великобритании. Я уже не говорю о целом выводке кораблей, которые обеспечивают эту группировку.Именно эти два фактора определяют решение Путина по поводу постоянного дежурства над Черным морем.Мы не будем залезать ни в чье воздушное пространство. Мы никого не будем злить и провоцировать. Мы просто будем там постоянно дежурить.Кстати, на это уже есть экзотическая реакция Киева. Там уже приняли решение объявлять воздушную тревогу после каждого взлета нашего самолета. Если это так, то Украина сама организовала бессонные ночи для своих граждан и вооруженных сил.- К слову о бессонных ночах. Во время атаки из ATACMS противник повредил пять наших вертолетов, а мы в одной из атак накрыли сразу шесть их самолетов под Одессой. Чего ждать дальше?- Начнем с ATACMS.Этот печальный случай произошел. На уровне полковника Баранца мы его не скрываем.Да, ВСУ ударили по нам этими американскими ракетами. Вашингтон нам брехливо говорил, что они летают только на дальность в 165 километров. Уберите, уважаемые сограждане, эту лапшу со своих ушей. Эти ракеты бьют от 270 до 300 с лишним километров. Эту угрозу нельзя недооценивать.Напомню, что когда у ВСУ появились "Хаймарсы", а потом Storm Shadow, поначалу мы не могли приспособиться к тому, как их сбивать. А сейчас мы их снимаем с неба как сонных осенних мух с потолка. Мы все время учимся. Это военная данность. Когда у противника появляется новое оружие, к нему надо приспособиться.Кстати, вчера об этом говорил один из командиров ЗРК с позывным "Пуля". Он сказал, что раньше "Хаймарсы" приносили нам ущерб, а теперь даже наши Бук-М3 их сбивают. Против ATACMS мы тоже найдем противоядие.Кстати, мы отчасти его уже нашли. Потому что ВСУ выпустили шесть ракет, а три из них мы сшибли. Неплохой результат для начала.Конечно, тут стоит большая задача для разведки. Нам надо вовремя обнаружить пусковые установки, с которых противник стреляет этими ракетами. И сейчас наша разведка работает в режиме повышенной напряженности.- Можно ли что-то сделать, чтобы обезопасить наши аэродромы? А то наши военблогеры требуют расстрелов и утверждают, что у нас с этим полный бардак.- Давайте немножко успокоимся и отстранимся от этих панических заявлений.Больше всего мне запомнилась оценка одного военкора, который сказал: "А почему мы не рассредоточили самолеты и вертолеты?". Ну давайте тогда все наши эскадрильи и полки уберем куда-то в глубину России. Этого никогда не будет.Нетрудно скрежетать зубами и говорить о том, что мы получили оплеуху. Если бы разведка вовремя сообщила нам места запуска этих ракет, мы бы уничтожили вражеские установки. Но этого не произошло. Потому что идет война. А война – это не всегда идеальные победы. Тем более, противнику мы тоже наносим ущерб. Мы им иногда так по башке даем, что они репу чешут и удивляются: "А почему мы этого не увидели?".А все советы Генштабу этих диванных экспертов выглядят достаточно глупо.Повторюсь, мы признаем, что проглотили горькую пилюлю. Но враг прекрасно учит нас воевать. Чем больше он даст нам пощечин, тем мудрее мы станем и тем скорее приспособимся к его тактике и стратегии.Кстати, а почему ВСУ ударили именно по этому вертолетному полку в Бердянске? Потому что именно на этом направлении противник нарисовал стрелочку своего главного удара. А этот вертолетный полк здорово давал по башке наступающим украинским войскам.Что же, мы сделаем выводы. Будем бить врага не с бердянского, а с других аэродромов.- Вы сказали, что нам нужно выявлять пусковые установки, с которых противник стреляет американскими ракетами, а для этого надо давить украинскую ПВО. Насколько нам ее удалось выбить?- Неплохо. Иначе Украина каждый день не клянчила бы у Запада ПВО. Эта проблема жжет их сильнее всего. Потому что у российской авиации есть почти полное преимущество над полем боя.Более того, сегодня планировать наступление крупной группировки войск без авиационного прикрытия – это не просто головотяпство, но и самоубийство. Об этом публично заявляли первые лица Пентагона. Они публично говорили Зеленскому, чтобы он не начинал "контрнаступ" без прикрытия с воздуха. Зеленский говорил: "Прикрытия с воздуха у меня нет, дайте ПВО". Немцы, американцы и французы дали ему определенное количество комплексов. А тут уже наша авиация не дает противнику разгуляться. Мы систематически выковыриваем эти системы. Вы же знаете, что мы раскрошили американский "Пэтриот" в одном из районов Киева.Более того, в сводках Минобороны часто сообщается, что подавлен такой-то ЗРК. Это говорит о том, что Россия не дает украинской армии сформировать зубы, с помощью которых она бы грызла нашу авиацию. Это правильное направление. Оно будет развиваться дальше.- Вы сказали, что ВСУ не оставили попыток прорваться на Бердянском направлении. Может ли наше продвижение в Авдеевке разрушить эти планы?- Авдеевка – это самый мощный укрепрайон ВСУ.Они рыли там траншеи на глубину в 15-20 метров, потом опускали туда железнодорожные вагоны, а сверху заливали самым крепким железобетоном с кусками металла. Я говорил со специалистами. Они мне говорят, что даже наша ФАБ-1500 проникает в первые пять метров, которые засыпаны землей, а потом ее взрывная мощь просто-напросто скользит по поверхности железобетона. Потому часть энергии уже потеряна, когда бомба только разрыхляла этот грунт поверх опорного пункта.Более того, наши разведчики добыли информацию у украинских военнопленных, что в Авдеевке построена целая сеть подземных ходов. Это заглубленный гарнизон. Ходят слухи, что там даже есть автоматическое поднятие со дна наверх артиллерийских орудий. Нажал кнопку, пушка пошла наверх, расчет выстрелил, спустился под землю и закрыл эти бронированные люки. Говорят, что британцы их этому научили.Авдеевка для нас важна тем, что это больной зуб нашей армии на Донецком направлении. Там дислоцируются серьезные ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ, которые виновны в фашистских обстрелах мирных жителей.У нас есть несколько вариантов взять Авдеевку. Один из них мы попробовали и обожглись. Мы пробовали атаковать в лоб после мощной артиллерийской и авиационной подготовки – не получилось. Сейчас мы меняем тактику. Мы начинаем брать Авдеевку в клещи и перерубать стратегическую дорогу, по которой ВСУ таскают туда боеприпасы и горючку.Как только мы перережем этот единственный путь, за который они зубами держатся, ситуация начнет меняться. Мы устроим ВСУ голодовку во всех смыслах этого слова.А стратегическое значение взятия Авдеевки будет заключаться в том, что перед нами откроется путь на Славянск/Краматорск. Потому что для нас чрезвычайно важно выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Я не знаю, сможем ли мы это сделать до нового года. Но когда-нибудь мы это сделаем.- Почему вы думаете, что со взятием Авдеевки нам откроется путь на Славянск и Краматорск? Там ведь еще есть Нью-Йорк, Торецк и другие хорошо защищенные населенные пункты.- Там нет именно таких укрепленных населенных пунктов, как Авдеевка. А у нас растет боевой опыт, наращивается количество вооружений, меняется тактика. Мы серьезно беремся за ФАБы. У нас есть не только полуторатонные, но и пяти- и девятитонные бомбы. Мы потихоньку тестируем эти виды боеприпасов.Конечно, мы не будем, задрав штаны, бежать на Славянск/Краматорск. И никто нам просто так не сдастся. ВСУ будут оказывать сопротивление. Но когда у нас появляется проблема, наши генералы думают, как раскусить этот орешек. Мариуполь мы взяли – возьмем и Авдеевку.- А Купянск, Изюм и Лиман мы брать будем? Или мы продолжим вытягивать туда силы противника, чтобы перемалывать?- Вы у меня так спрашиваете, будто я офицер Генштаба. Хотя я действительно какое-то время там служил.Без преувеличения могу сказать, что на Купянском направлении у нас идут успешные дела. Мы продвигаемся там каждый день. Нам важно отдать должки ВСУ, которые когда-то выбили нас оттуда. Мы там возвращаем стратегическую инициативу, которую уронили прошлым летом.Я надеюсь, что через какое-то время мы с вами снова побеседуем, а вы у меня спросите: "Баранец, а Харьков брать будем?". Полковник Баранец над этим размышляет. У меня есть некоторые соображения. Но сейчас я хочу, чтобы враг о них не знал.- Путин также заявил, что если бы США были уверены в победе Украины, то они бы не передавали ей ракеты ATACMS и другое тяжело вооружение. Но получается, что если США дают Киеву тяжелое оружие, то они все же верят в победу Украины. Как с этим быть?- США – большие зазнайки, которых никто давно серьезно не бил.Мы уже говорили, что американское оружие, передаваемое Киеву, с каждым разом становится все мощнее и дальнобойнее. Чем хуже дела у украинской армии, тем более мощное оружие США пытаются поставить на Украину. США своими бараньими рогами уперлись в "победу Украины". Они до сих пор в это верят.С другой стороны, у американцев есть бизнес-мышление. Сколько денег и оружия они вложили в Украину? Они напередавали Киеву столько всего, что свои арсеналы пустеть начали. А Конгресс говорит: "Слушай, Байден. Мы уже 140 миллиардов дали Украине, а где результат?". Причем спрашивают они не с Зеленского, а с Байдена.А когда после Израиля Зеленский сильнее всего задергался, американцы передали ему ATACMS, которые обещали передать только к новому году, чтобы он не переживал. Там всего 20 таких ракет. Хотя еще на прошлой неделе Байден говорил, что он только размышляет над этими поставками. А в это время ATACMS запихивались в трубы "Хаймарсов".Нас уже слишком много раз дурачили. Пора бы поумнеть. Надо научиться дурачить врага. И мы будем это делать.

https://ukraina.ru/20221027/1040206253.html

https://ukraina.ru/20231019/1050308012.html

https://ukraina.ru/20231018/1050302676.html

https://ukraina.ru/20231017/1050262608.html

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, купянск, авдеевка, владимир путин, вкс, atacms, ракеты, пво