https://ukraina.ru/20231023/1050394949.html

Тузла: 20 лет первому российско-украинскому конфликту

Тузла: 20 лет первому российско-украинскому конфликту - 23.10.2023 Украина.ру

Тузла: 20 лет первому российско-украинскому конфликту

Строго говоря конфликт вокруг Тузлы – не первый конфликт между Украиной и Россией. До этого были "тёрки" вокруг неопределённого статуса Севастополя. В связи с разделом Черноморского флота доходило до прямого противостояния между российскими и украинскими военными. Тем не менее, этот конфликт в какой-то мере был этапным событием

2023-10-23T08:00

2023-10-23T08:00

2023-10-23T08:00

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Сам конфликт вокруг Тузлы был связан с особенностями топографии Керченского пролива и незавершённостью делимитации государственной границы между Украиной и Россией. Вообще к осени 2003 года переговоры относительно статуса Керченского пролива завершены не были.Тузла (с ударением на "а" – по-татарски место где добывают соль) – небольшой (около семи километров длиной и несколько сот метров шириной) песчаный островок в проливе, фактически являющийся частью соответствующей косы, идущей от российского берега. Коса эта то является единой, то размывается. Нынешний остров образовался в 1925 году, когда перемычка между ним и российским берегом была уничтожена штормом.В 1941 году остров был включён в состав Крыма, в 1954 году передан в состав УССР. Практическая передача косы и проведение административной границы между РСФСР и УССР были осуществлены в 1973 году.В СССР всё это имело только формальное значение (постоянного населения на острове нет), но после распада Союза встал вопрос, кому принадлежит Керчь-Еникальский канал – судоходная часть Керченского пролива? Если Тузла – остров и часть Украины, то это – часть Украины. Россия же может пользоваться проливом между Тузлой и материком (средней глубиной менее полутора метров). Но до поры до времени этот вопрос не поднимался.29 сентября 2003 года власти Краснодарского края, по инициативе губернатора Александра Ткачёва, начали строительство дамбы от Таманского полуострова в сторону Керчи до пограничного острова Тузла.Формальная цель строительства – предотвращение размыва берега Таманского полуострова и косы. Кроме того, строительство дамбы должно было улучшить ситуацию с рыболовством в Азовском море (рыбные косяки именно через эту щель уходили в Чёрное), а в перспективе – упростить строительство газо- и нефтедобывающих платформ на шельфе.Иногда упоминается политико-экономический аспект, связанный с контролем над глубоководным Керчь-Еникальским каналом (фактически он находился между украинскими берегами) и военно-политический аспект, связанный с возможным приглашением Украины военных кораблей НАТО в Азовское море.С точки зрения топографической и экологической ничего особенного тут не было – в 1857-68 годах перемычка между Тузлой и таманским берегом уже досыпалась, правда с целями скорее оборонными – чтобы исключить проход вражеских кораблей в Азовское море в обход береговых батарей Керчи.С точки зрения юридической возникла проблема – даже если российская сторона не собиралась нарушать линию госграницы (а она тут не была лимитирована), то вести такое строительство без согласия сопредельной стороны не стоило, хотя формально все действия проводились на российской территории. В Киеве просто не поверили, что власти Краснодарского края начали вести столь дорогостоящие работы без согласия Москвы. Тем более, что изначально строительство велось по ночам и его охраняли то ли казаки, то ли переодетые пограничники. Многие аналитики полагали, что посредством строительства дамбы Москва хочет подтолкнуть Киев к ускорению переговоров по статусу Керченского пролива.Предположения относительно того, что Россия хотела захватить остров, чтобы получить контроль над проливом, кажутся нам чрезмерно смелыми. Однако украинские источники связывают начало строительства с рабочим визитом Владимира Путина в Ейск 17 сентября, в ходе которого, якобы, проводилось закрытое совещание с руководством Краснодарского края "по военно-дипломатическим вопросам присутствия России в черноморско-азовском регионе".Если бы события происходили раньше, то, скорее всего, конфликт уладили бы тихо, без подключения СМИ – чисто дипломатическими методами. Ну националисты с обеих сторон побухтели бы, не без того.Однако, осенью 2004 года на Украине должны были состояться президентские выборы, а действующий президент Леонид Кучма собирался идти на третий срок (вообще-то это неконституционно, но в то время уже готовилось фактически принятое в декабре решение Конституционного суда, второй срок становился первым – единственным полным с новыми полномочиями по Конституции 1996 года). И Леониду Даниловичу обязательно надо было сыграть на патриотизме – ведь в 1999 году он избирался за счёт, преимущественно, западно-украинских голосов.С другой стороны, в декабре 2003 года должны были состояться выборы в Госдуму…Украинские СМИ устроили истерику. 2 октября по Украине идут митинги по до боли сейчас знакомым лозунгом "Тузла – это Украина". 6 октября к острову переброшен земснаряд, который начал углублять дно напротив российской стройки. На остров выехал заместитель начальника погранслужбы Михаил Коваль (в будущем – министр обороны майданного правительства) который возглавил строительство огневых точек. Украинским пограничникам был отдан приказ открывать огонь в случае нарушения государственной границы Украины. 20 октября начинается вербовка добровольцев "для защиты острова Тузла от иностранного вторжения". В районе Керчи начинаются учения украинских ВВС. 21 октября 2003 года украинские пограничники арестовала российский буксир "Труженик".Свой вклад в истерику вносят российские СМИ, сообщающие, что никакого острова нет, а есть "коса Тузла", которая относится к континентальной России, а в состав Украины не входит, поскольку в 1954 году УССР была передана только континентальная часть Крымского полуострова. В Краснодарском крае и Крыму проходят митинги под лозунгами "Украина – параша, Тузла будет наша!"23 октября 2003 года Верховная Рада приняла постановление "об устранении угрозы территориальной целостности Украины, возникшей в результате строительства Российской Федерацией дамбы в Керченском проливе". Украинский парламент оставляет за собой право обращаться за помощью в ООН и… НАТО. Для более тщательного расследования этого дела была создана временная специальная комиссия. Верховный Совет Крыма порекомендовал керченским властям создать на острове населённый пункт, но керченские власти такого сделать не могли – создание населённых пунктов является прерогативой Верховной Рады. 24 октября остров посетил вернувшийся из поездки в Бразилию Кучма.23 октября строительство с российской стороны было остановлено – в ста метрах от уреза воды на Тузле.30-31 октября между Украиной и Россией начались переговоры, завершившиеся компромиссом – российская сторона отказалась от достройки дамбы. 24 декабря между Украиной и Россией был подписан договор о статусе Керченского пролива и Азовского моря, по которому соответствующие акватории были провозглашены общими и вопрос относительно принадлежности острова был снят, хотя делимитация границы так и не была проведена. Летом 2005 года МИД РФ констатировал, что "правовой статус острова Тузла остаётся неопределённым".Кучма ничего особенного на этой истерике не выиграл, от выдвижения своей кандидатуры на третий срок он отказался. Вообще к моменту начала Майдана 2004 года сам инцидент вокруг Тузлы изрядно забылся и был только одним из элементов антироссийской пропаганды. Равно как и мюзикл про любовь российского экскаваторщика и островитянки, некоторое время ставившийся в Киеве.Гораздо хуже было то, что конфликт вызвал на Украине патриотический всплеск и "военную тревогу", отношение в России в общественном мнении резко ухудшилось, а к НАТО, напротив, улучшилось. Потом ситуация поменялась, но колебание общественного мнение в конце 2003 года потом сыграло свою роль во время Майдана 2004 года.Свою роль в антироссийской перековке украинцев этот инцидент сыграл. Причём взваливать всю ответственность на украинскую сторону было бы неправильно – строить-то начала Россия…***На настоящий момент материальная база конфликта перестала быть актуальной.В 2014 году Тузла вместе с Крымом вошла в состав России. В апреле 2015 года Керченский горсовет передал остров России, вызвав нездоровую реакцию на Украине – ведь решение об изменении границ Украины принимает референдум… Но какой референдум, когда речь идёт об "оккупированной территории"? Ну а позже по Тузле прошла трасса Крымского моста…

https://ukraina.ru/20180420/1020247216.html

https://ukraina.ru/20220612/1034107668.html

https://ukraina.ru/20230607/1046977016.html

https://ukraina.ru/20230809/1048544553.html

тузла (остров)

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