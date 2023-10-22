На Украине скандал из-за "Калинки-малинки": "заказал военный" - 22.10.2023 Украина.ру
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На Украине скандал из-за "Калинки-малинки": "заказал военный"
На Украине скандал из-за "Калинки-малинки": "заказал военный" - 22.10.2023 Украина.ру
На Украине скандал из-за "Калинки-малинки": "заказал военный"
Дискотека в городе Александрии Кировоградской области закончилась проверкой из-за русской песни "Калинка-малинка", сообщил украинский телеканал "Суспiльне"
2023-10-22T10:49
2023-10-22T10:49
новости
украина
кировоградская область
александрия (кировоградская область)
музыка
россия
скандал
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В сети появилось видео из одного из кафе Александрии, где собравшиеся отдыхали под "Калинку-малинку". На ролик обратили внимание местные националисты и подключили полицию. Администратор заведения под названием "Ияд" в комментарии журналистам извинился и объяснил, почему в кафе вдруг заиграла такая песня. Он рассказал, что в тот вечер, 20 октября, к диджею подошел некий военнослужащий ВСУ и попросил включить эту композицию.Со его слов, песня даже "не прозвучала до конца" и что такое "больше не повторится". Руководства "Ияда" заверило, что впредь в кафе русскоязычной музыки звучать не будет. Тем не менее, в полиции сообщили, что будут расследовать данный инцидент."По факту публичной трансляции русскоязычного контента полиция проводит проверку. По ее результатам материалы направят уполномоченному по защите государственного языка", - говорится в сообщении. На Украине публичное воспроизведение русскоязычных песен находится под запретом. Несмотря на это, в украинском сегменте популярных музыкальных платформ в топ самых прослушиваемых песен регулярно попадают российские исполнители.
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новости, украина, кировоградская область, александрия (кировоградская область), музыка, россия, скандал
Новости, Украина, Кировоградская область, Александрия (Кировоградская область), музыка, Россия, скандал

На Украине скандал из-за "Калинки-малинки": "заказал военный"

10:49 22.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости . Григорий Василенко
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Дискотека в городе Александрии Кировоградской области закончилась проверкой из-за русской песни "Калинка-малинка", сообщил украинский телеканал "Суспiльне"
В сети появилось видео из одного из кафе Александрии, где собравшиеся отдыхали под "Калинку-малинку". На ролик обратили внимание местные националисты и подключили полицию.
Администратор заведения под названием "Ияд" в комментарии журналистам извинился и объяснил, почему в кафе вдруг заиграла такая песня. Он рассказал, что в тот вечер, 20 октября, к диджею подошел некий военнослужащий ВСУ и попросил включить эту композицию.

"Он подошел к нему и сказал, что у брата день рождения, хочет сделать своеобразный ему подарок. Диджей не хотел отказывать военному. Когда я услышал, что раздается русская песня, то подбежал и выключил ее", - сказал администратор.

Со его слов, песня даже "не прозвучала до конца" и что такое "больше не повторится". Руководства "Ияда" заверило, что впредь в кафе русскоязычной музыки звучать не будет.
Тем не менее, в полиции сообщили, что будут расследовать данный инцидент.
"По факту публичной трансляции русскоязычного контента полиция проводит проверку. По ее результатам материалы направят уполномоченному по защите государственного языка", - говорится в сообщении.
На Украине публичное воспроизведение русскоязычных песен находится под запретом. Несмотря на это, в украинском сегменте популярных музыкальных платформ в топ самых прослушиваемых песен регулярно попадают российские исполнители.
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