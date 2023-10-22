https://ukraina.ru/20231022/1050388385.html
На Украине скандал из-за "Калинки-малинки": "заказал военный"
На Украине скандал из-за "Калинки-малинки": "заказал военный" - 22.10.2023 Украина.ру
На Украине скандал из-за "Калинки-малинки": "заказал военный"
Дискотека в городе Александрии Кировоградской области закончилась проверкой из-за русской песни "Калинка-малинка", сообщил украинский телеканал "Суспiльне"
2023-10-22T10:49
2023-10-22T10:49
2023-10-22T10:49
новости
украина
кировоградская область
александрия (кировоградская область)
музыка
россия
скандал
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В сети появилось видео из одного из кафе Александрии, где собравшиеся отдыхали под "Калинку-малинку". На ролик обратили внимание местные националисты и подключили полицию. Администратор заведения под названием "Ияд" в комментарии журналистам извинился и объяснил, почему в кафе вдруг заиграла такая песня. Он рассказал, что в тот вечер, 20 октября, к диджею подошел некий военнослужащий ВСУ и попросил включить эту композицию.Со его слов, песня даже "не прозвучала до конца" и что такое "больше не повторится". Руководства "Ияда" заверило, что впредь в кафе русскоязычной музыки звучать не будет. Тем не менее, в полиции сообщили, что будут расследовать данный инцидент."По факту публичной трансляции русскоязычного контента полиция проводит проверку. По ее результатам материалы направят уполномоченному по защите государственного языка", - говорится в сообщении. На Украине публичное воспроизведение русскоязычных песен находится под запретом. Несмотря на это, в украинском сегменте популярных музыкальных платформ в топ самых прослушиваемых песен регулярно попадают российские исполнители.
https://ukraina.ru/20230809/1048586320.html
александрия (кировоградская область)
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кировоградская область, александрия (кировоградская область), музыка, россия, скандал
Новости, Украина, Кировоградская область, Александрия (Кировоградская область), музыка, Россия, скандал
На Украине скандал из-за "Калинки-малинки": "заказал военный"
Дискотека в городе Александрии Кировоградской области закончилась проверкой из-за русской песни "Калинка-малинка", сообщил украинский телеканал "Суспiльне"
В сети появилось видео из одного из кафе Александрии, где собравшиеся отдыхали под "Калинку-малинку". На ролик обратили внимание местные националисты и подключили полицию.
Администратор заведения под названием "Ияд" в комментарии журналистам извинился и объяснил, почему в кафе вдруг заиграла такая песня. Он рассказал, что в тот вечер, 20 октября, к диджею подошел некий военнослужащий ВСУ и попросил включить эту композицию.
"Он подошел к нему и сказал, что у брата день рождения, хочет сделать своеобразный ему подарок. Диджей не хотел отказывать военному. Когда я услышал, что раздается русская песня, то подбежал и выключил ее", - сказал администратор.
Со его слов, песня даже "не прозвучала до конца" и что такое "больше не повторится". Руководства "Ияда" заверило, что впредь в кафе русскоязычной музыки звучать не будет.
Тем не менее, в полиции сообщили, что будут расследовать данный инцидент.
"По факту публичной трансляции русскоязычного контента полиция проводит проверку. По ее результатам материалы направят уполномоченному по защите государственного языка", - говорится в сообщении.
На Украине публичное воспроизведение русскоязычных песен находится под запретом. Несмотря на это, в украинском сегменте популярных музыкальных платформ в топ самых прослушиваемых песен регулярно попадают российские исполнители.