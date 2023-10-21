https://ukraina.ru/20231021/1050378475.html
Общий долг украинцев за электроэнергию превысил 60 миллиардов гривен
Общий долг украинцев за электроэнергию превысил 60 миллиардов гривен - 21.10.2023 Украина.ру
Общий долг украинцев за электроэнергию превысил 60 миллиардов гривен
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что общий долг за электроэнергию в стране превысил отметку в 60 миллиардов гривен (более $1,6 млрд или 156 млрд руб.). Его слова 21 октября опубликовала пресс-служба компании
2023-10-21T11:34
2023-10-21T11:34
2023-10-21T11:34
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Кудрицкий добавил, что главная причина такой ситуации - существенная слишком низкие тарифы "Укрэнерго". Глава компании уточнил, что уже обратился к Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), чтобы она вынесла "обоснованное решение"."Это значит, что тарифы снова поднимут?" - отреагировал на новость один из украиноязычных пользователей.Еще в начале августа Кудрицкий отмечал, что Украина не сможет восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу нового отопительного сезона. Он уточнил, что сеть "Укрэнерго" имеет примерно 70-80% пропускной способности от того, что было в прошлом году, так как разрушено от трети до половины энергосистемы страны.В ответ на теракты на Крымском мосту ВС РФ наносят удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины. Эта работа продолжается.
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новости, новости украины, электроэнергия, долги
Общий долг украинцев за электроэнергию превысил 60 миллиардов гривен
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что общий долг за электроэнергию в стране превысил отметку в 60 миллиардов гривен (более $1,6 млрд или 156 млрд руб.). Его слова 21 октября опубликовала пресс-служба компании
"Нам должны участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке. Мы, соответственно, не можем в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам", - сказал он.
Кудрицкий добавил, что главная причина такой ситуации - существенная слишком низкие тарифы "Укрэнерго". Глава компании уточнил, что уже обратился к Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), чтобы она вынесла "обоснованное решение".
"Это значит, что тарифы снова поднимут?" - отреагировал на новость один из украиноязычных пользователей.
Еще в начале августа Кудрицкий отмечал, что Украина не сможет восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу нового отопительного сезона. Он уточнил, что сеть "Укрэнерго" имеет примерно 70-80% пропускной способности от того, что было в прошлом году, так как разрушено от трети до половины энергосистемы страны.
В ответ на теракты на Крымском мосту ВС РФ наносят удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины. Эта работа продолжается.