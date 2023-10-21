ВСУ потеряли более 250 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ - 21.10.2023 Украина.ру
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ВСУ потеряли более 250 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
ВСУ потеряли более 250 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ - 21.10.2023 Украина.ру
ВСУ потеряли более 250 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
Российские подразделения, авиация и артиллерия за сутки поразили около 130 целей ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожили более 250 украинских военнослужащих. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 21 октября сообщает РИА Новости
2023-10-21T06:49
2023-10-21T08:50
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"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по около 130 целям противника. Огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации поражены подразделения 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчётов полевой артиллерии украинских войск. Потери противника на данном направлении составили свыше 255 украинских военнослужащих", - сказал Савчук.Ранее пресс-центр группировки войск "Юг" сообщил об огневом поражении 33 скоплений живой силы ВСУ на Донецком направлении в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки. Удары наносились при поддержке авиации и артиллерии, противник потерял до 155 военнослужащих.
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новости, россия, днр, краснолиманское направление, сво, вс рф, всу, потери всу
Новости, Россия, ДНР, Краснолиманское направление, СВО, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ

ВСУ потеряли более 250 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ

06:49 21.10.2023 (обновлено: 08:50 21.10.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" на Херсонском направлении
Боевая работа РСЗО Град на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Российские подразделения, авиация и артиллерия за сутки поразили около 130 целей ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожили более 250 украинских военнослужащих. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 21 октября сообщает РИА Новости
"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по около 130 целям противника. Огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации поражены подразделения 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчётов полевой артиллерии украинских войск. Потери противника на данном направлении составили свыше 255 украинских военнослужащих", - сказал Савчук.
Ранее пресс-центр группировки войск "Юг" сообщил об огневом поражении 33 скоплений живой силы ВСУ на Донецком направлении в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки. Удары наносились при поддержке авиации и артиллерии, противник потерял до 155 военнослужащих.
06:10
"Гробятся тысячи жизней": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ идут в наступление, которого никто не виделКиевский режим уже не стремится достичь военных целей, а только изображает медийную активность. Бои также идут на первых рубежах обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
НовостиРоссияДНРКраснолиманское направлениеСВОВС РФВСУпотери ВСУ
 
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