https://ukraina.ru/20231021/1050375379.html

ВСУ потеряли более 250 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ

ВСУ потеряли более 250 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ - 21.10.2023 Украина.ру

ВСУ потеряли более 250 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ

Российские подразделения, авиация и артиллерия за сутки поразили около 130 целей ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожили более 250 украинских военнослужащих. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 21 октября сообщает РИА Новости

2023-10-21T06:49

2023-10-21T06:49

2023-10-21T08:50

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"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по около 130 целям противника. Огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации поражены подразделения 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчётов полевой артиллерии украинских войск. Потери противника на данном направлении составили свыше 255 украинских военнослужащих", - сказал Савчук.Ранее пресс-центр группировки войск "Юг" сообщил об огневом поражении 33 скоплений живой силы ВСУ на Донецком направлении в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки. Удары наносились при поддержке авиации и артиллерии, противник потерял до 155 военнослужащих.

https://ukraina.ru/20231021/1050366783.html

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новости, россия, днр, краснолиманское направление, сво, вс рф, всу, потери всу