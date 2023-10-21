"Гробятся тысячи жизней": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ идут в наступление, которого никто не видел
© LIBKOS
© LIBKOS
Киевский режим уже не стремится достичь военных целей, а только изображает медийную активность. Бои также идут на первых рубежах обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Российские войска находятся в состоянии гибкой обороны, которая подразумевает не просто стояние на позициях, а постоянное движение. Если противник оказывает давление превосходящими силами, ВС РФ отходят на запасные рубежи, уничтожают наступающие группировки и движутся вперед, рассказал обозреватель.
Четыре месяца украинского "контрнаступа" показали эффективность этой стратегии. Это не пропаганда, потому что линия обороны не прорвана и ВСУ не вышли на оперативный простор, добавил эксперт.
"Поэтому теперь киевский режим стремится достичь не военных целей, а изобразить медийную активность. В Генштабе ВСУ каждый день пишут, что они продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлении. Где они там наступают? Этого не может понять никто. Бои идут на тех же первых рубежах нашей обороны", - подчеркнул Онуфриенко.
А если ВСУ действительно думают, что смогут прорвать нашу линию обороны на Херсонщине, то это маразм. Это всего лишь медийной картинка продолжающегося "контрнаступа". И для этого прямо сейчас под Херсоном гробятся тысячи жизней, заключил собеседник Украина.ру.
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