"Гробятся тысячи жизней": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ идут в наступление, которого никто не видел - 21.10.2023 Украина.ру
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"Гробятся тысячи жизней": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ идут в наступление, которого никто не видел
"Гробятся тысячи жизней": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ идут в наступление, которого никто не видел - 21.10.2023 Украина.ру
"Гробятся тысячи жизней": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ идут в наступление, которого никто не видел
Киевский режим уже не стремится достичь военных целей, а только изображает медийную активность. Бои также идут на первых рубежах обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-10-21T06:10
2023-10-21T06:10
новости
потери всу
наступление
оборона
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херсонское направление
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Российские войска находятся в состоянии гибкой обороны, которая подразумевает не просто стояние на позициях, а постоянное движение. Если противник оказывает давление превосходящими силами, ВС РФ отходят на запасные рубежи, уничтожают наступающие группировки и движутся вперед, рассказал обозреватель.Четыре месяца украинского "контрнаступа" показали эффективность этой стратегии. Это не пропаганда, потому что линия обороны не прорвана и ВСУ не вышли на оперативный простор, добавил эксперт.А если ВСУ действительно думают, что смогут прорвать нашу линию обороны на Херсонщине, то это маразм. Это всего лишь медийной картинка продолжающегося "контрнаступа". И для этого прямо сейчас под Херсоном гробятся тысячи жизней, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231020/1050363017.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, потери всу, наступление, оборона, всу, херсон, херсонское направление, вс рф, медиа
Новости, потери ВСУ, наступление, Оборона, ВСУ, Херсон, Херсонское направление, ВС РФ, медиа

"Гробятся тысячи жизней": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ идут в наступление, которого никто не видел

06:10 21.10.2023
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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Киевский режим уже не стремится достичь военных целей, а только изображает медийную активность. Бои также идут на первых рубежах обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Российские войска находятся в состоянии гибкой обороны, которая подразумевает не просто стояние на позициях, а постоянное движение. Если противник оказывает давление превосходящими силами, ВС РФ отходят на запасные рубежи, уничтожают наступающие группировки и движутся вперед, рассказал обозреватель.
Четыре месяца украинского "контрнаступа" показали эффективность этой стратегии. Это не пропаганда, потому что линия обороны не прорвана и ВСУ не вышли на оперативный простор, добавил эксперт.
"Поэтому теперь киевский режим стремится достичь не военных целей, а изобразить медийную активность. В Генштабе ВСУ каждый день пишут, что они продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлении. Где они там наступают? Этого не может понять никто. Бои идут на тех же первых рубежах нашей обороны", - подчеркнул Онуфриенко.
А если ВСУ действительно думают, что смогут прорвать нашу линию обороны на Херсонщине, то это маразм. Это всего лишь медийной картинка продолжающегося "контрнаступа". И для этого прямо сейчас под Херсоном гробятся тысячи жизней, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Вчера, 16:35
Владимир Васильев: Байден делает все, чтобы Израиль воевал против России вместе с УкраинойМы сегодня говорим, что украинцы — это законный расходный материал для США. А почему израильтяне не могут им быть? Об этом изданию Украина.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
 
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