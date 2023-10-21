https://ukraina.ru/20231021/1050366783.html

"Гробятся тысячи жизней": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ идут в наступление, которого никто не видел

"Гробятся тысячи жизней": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ идут в наступление, которого никто не видел - 21.10.2023 Украина.ру

"Гробятся тысячи жизней": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ идут в наступление, которого никто не видел

Киевский режим уже не стремится достичь военных целей, а только изображает медийную активность. Бои также идут на первых рубежах обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-10-21T06:10

2023-10-21T06:10

2023-10-21T06:10

новости

потери всу

наступление

оборона

всу

херсон

херсонское направление

вс рф

медиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047625496_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b2d3e986efdfb4cc0a1a170eb7bc0c7.jpg

Российские войска находятся в состоянии гибкой обороны, которая подразумевает не просто стояние на позициях, а постоянное движение. Если противник оказывает давление превосходящими силами, ВС РФ отходят на запасные рубежи, уничтожают наступающие группировки и движутся вперед, рассказал обозреватель.Четыре месяца украинского "контрнаступа" показали эффективность этой стратегии. Это не пропаганда, потому что линия обороны не прорвана и ВСУ не вышли на оперативный простор, добавил эксперт.А если ВСУ действительно думают, что смогут прорвать нашу линию обороны на Херсонщине, то это маразм. Это всего лишь медийной картинка продолжающегося "контрнаступа". И для этого прямо сейчас под Херсоном гробятся тысячи жизней, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231020/1050363017.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, потери всу, наступление, оборона, всу, херсон, херсонское направление, вс рф, медиа