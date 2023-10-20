https://ukraina.ru/20231020/1050361334.html

Ермак попросил ускорить разработку 12-го пакета санкций против России

Ермак попросил ускорить разработку 12-го пакета санкций против России - 20.10.2023 Украина.ру

Ермак попросил ускорить разработку 12-го пакета санкций против России

Андрей Ермак заявил, что новые санкционные меры очень необходимы. Свою просьбу глава офиса президента Украины Владимира Зеленского опубликовал 20 октября в телеграм-канале

2023-10-20T15:07

2023-10-20T15:07

2023-10-20T15:07

санкции

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евросоюз

андрей ермак

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Обсуждение 12-го пакета ограничений против России Евросоюз начал в середине сентября. Как сообщает "Ъ" со ссылкой на Bloomberg, рассматриваются несколько инициатив. Так, Польша агитирует за запрет доступа к неким IT-сервисам. Кроме этого предполагается введение запрета на поставки российских алмазов и бриллиантов, а также отказ от сжиженного газа из РФ. Также рассматриваются варианты наложения санкций в отношении атомной энергетики – их уже обсуждали ранее, но предложения были отклонены.Помимо этого предполагается введение карательных мер против компаний из третьих стран, которые помогают России обходить действующие ограничения. Кроме этого изучается возможность использования заблокированных активов российского Центрального банка.

https://ukraina.ru/20231003/1049859459.html

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2023

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санкции, новости, новости украины, евросоюз, андрей ермак