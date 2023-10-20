Премьер Румынии попросил у НАТО помощи в защите украинского зерна - 20.10.2023 Украина.ру
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Премьер Румынии попросил у НАТО помощи в защите украинского зерна
Премьер Румынии попросил у НАТО помощи в защите украинского зерна - 20.10.2023 Украина.ру
Премьер Румынии попросил у НАТО помощи в защите украинского зерна
Премьер-министр Румынии призвал НАТО готовиться к "нападению России" на страну из-за того, что она помогает Украине экспортировать зерно, передает 20 октября agerpres.ro
2023-10-20T14:15
2023-10-20T14:15
зерно
румыния
украина
нато
новости
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"Россия продолжит оказывать давление на коммерческие суда и вводить зоны запрета движения в Черном море. Нападения на дунайскую границу не случайны, потому что Россия знает, что более половины украинского зерна на экспорт в настоящее время транспортируется через румынские морские пути. Важно задуматься о том, как НАТО будет готовиться к сценарию, при котором Россия эскалирует в Румынии", - сказал премьер.Он призвал Североатлантический альянс усилить присутствие союзников на восточном фланге.По его словам, ситуация в Израиле отвлекает внимание НАТО от России.Украинский президент Владимир Зеленский 10 октября заявил о достижении договоренности Киева и Бухареста о повышении уровня сотрудничества до стратегического партнерства. На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указал, что до 60% украинского экспортного зерна идет через территорию Румынии.Ранее Россия вышла из зерновой сделки, так как ни одно из условий российской стороны по ней выполнено не было. Это испугало Украину, однако страна пытается вывозить зерно, в том числе через Румынию.
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зерно, румыния, украина, нато, новости
зерно, Румыния, Украина, НАТО, Новости

Премьер Румынии попросил у НАТО помощи в защите украинского зерна

14:15 20.10.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Премьер-министр Румынии призвал НАТО готовиться к "нападению России" на страну из-за того, что она помогает Украине экспортировать зерно, передает 20 октября agerpres.ro
"Россия продолжит оказывать давление на коммерческие суда и вводить зоны запрета движения в Черном море. Нападения на дунайскую границу не случайны, потому что Россия знает, что более половины украинского зерна на экспорт в настоящее время транспортируется через румынские морские пути. Важно задуматься о том, как НАТО будет готовиться к сценарию, при котором Россия эскалирует в Румынии", - сказал премьер.
Он призвал Североатлантический альянс усилить присутствие союзников на восточном фланге.
По его словам, ситуация в Израиле отвлекает внимание НАТО от России.

"Вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на российских угрозах, санкциях и поддержке Украины, евроатлантические союзники сталкиваются с напряженностью на Ближнем Востоке, которая имеет угрожающий потенциал перекинуться на Европу", - сказал Чолаку.

Украинский президент Владимир Зеленский 10 октября заявил о достижении договоренности Киева и Бухареста о повышении уровня сотрудничества до стратегического партнерства. На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указал, что до 60% украинского экспортного зерна идет через территорию Румынии.
Ранее Россия вышла из зерновой сделки, так как ни одно из условий российской стороны по ней выполнено не было. Это испугало Украину, однако страна пытается вывозить зерно, в том числе через Румынию.
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
4 октября, 13:36
Минсельхоз Румынии разрешил импорт украинского зерна, но по лицензиямТорговые предприятия, заинтересованные в импорте зверовых культур с Украины и из Молдавии, должны получить особую лицензию на осуществление такого вида деятельности
 
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