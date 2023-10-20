https://ukraina.ru/20231020/1050352759.html

Abrams прибыли на Украину слишком поздно - Newsweek

Abrams прибыли на Украину слишком поздно - Newsweek - 20.10.2023 Украина.ру

Abrams прибыли на Украину слишком поздно - Newsweek

Американские танки Abrams пришли на Украину слишком поздно, пишут журналисты Newsweek

2023-10-20T10:34

2023-10-20T10:34

2023-10-20T10:34

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сша

украина

m1 abrams

танк

киев

поставки

гончаренко

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Издание приводит слова представителя армии США в Европе и Африке полковника Мартина О’Доннелла. Он сказал, что танк Abrams — это "чертовски хорошая бронетехника, но это не панацея". О’Доннелл также выразил надежду на то, что "Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет еë использовать".Помимо танков на Украину и украинские военные, которые проходили обучение на этой технике в Германии.Первую партию Киев получил в конце сентября, а остальную часть обещанных танков поставили 16 октября. В общей сложности на Украину поставили 31 танк.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в интервью изданию поблагодарил США за предоставленную помощь.Аналитики также определили несколько характеристик танка, в которых он уступает российской технике, пишет Newsweek. Например, американский Abramsгораздо тяжелее российских аналогов и советских моделей. Это усложняет передвижение по мостам, которые могут быть не рассчитаны на такую массу, а также требует больше топлива.Издание приводит слова постдокторанта по изучению войны в Королевском колледже Лондона Марины Мирон. Она сказала, что США оснастили только две танковые роты, а Украине необходимо создать новые линии поставок боеприпасов и запасных частей."Я не думаю, что это станет переломным моментом. Совсем наоборот, - утверждает Мирон, - Это создает больше проблем для украинских войск, чем выгод".* внесен в российский перечень экстремистов и террористов

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новости, сша, украина, m1 abrams, танк, киев, поставки, гончаренко