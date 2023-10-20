Abrams прибыли на Украину слишком поздно - Newsweek - 20.10.2023 Украина.ру
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Abrams прибыли на Украину слишком поздно - Newsweek
Abrams прибыли на Украину слишком поздно - Newsweek - 20.10.2023 Украина.ру
Abrams прибыли на Украину слишком поздно - Newsweek
Американские танки Abrams пришли на Украину слишком поздно, пишут журналисты Newsweek
2023-10-20T10:34
2023-10-20T10:34
новости
сша
украина
m1 abrams
танк
киев
поставки
гончаренко
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Издание приводит слова представителя армии США в Европе и Африке полковника Мартина О’Доннелла. Он сказал, что танк Abrams — это "чертовски хорошая бронетехника, но это не панацея". О’Доннелл также выразил надежду на то, что "Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет еë использовать".Помимо танков на Украину и украинские военные, которые проходили обучение на этой технике в Германии.Первую партию Киев получил в конце сентября, а остальную часть обещанных танков поставили 16 октября. В общей сложности на Украину поставили 31 танк.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в интервью изданию поблагодарил США за предоставленную помощь.Аналитики также определили несколько характеристик танка, в которых он уступает российской технике, пишет Newsweek. Например, американский Abramsгораздо тяжелее российских аналогов и советских моделей. Это усложняет передвижение по мостам, которые могут быть не рассчитаны на такую массу, а также требует больше топлива.Издание приводит слова постдокторанта по изучению войны в Королевском колледже Лондона Марины Мирон. Она сказала, что США оснастили только две танковые роты, а Украине необходимо создать новые линии поставок боеприпасов и запасных частей."Я не думаю, что это станет переломным моментом. Совсем наоборот, - утверждает Мирон, - Это создает больше проблем для украинских войск, чем выгод".* внесен в российский перечень экстремистов и террористов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, m1 abrams, танк, киев, поставки, гончаренко
Новости, США, Украина, M1 Abrams, танк, Киев, поставки, Гончаренко

Abrams прибыли на Украину слишком поздно - Newsweek

10:34 20.10.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
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Американские танки Abrams пришли на Украину слишком поздно, пишут журналисты Newsweek
Издание приводит слова представителя армии США в Европе и Африке полковника Мартина О’Доннелла. Он сказал, что танк Abrams — это "чертовски хорошая бронетехника, но это не панацея". О’Доннелл также выразил надежду на то, что "Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет еë использовать".
Помимо танков на Украину и украинские военные, которые проходили обучение на этой технике в Германии.
Первую партию Киев получил в конце сентября, а остальную часть обещанных танков поставили 16 октября. В общей сложности на Украину поставили 31 танк.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в интервью изданию поблагодарил США за предоставленную помощь.
"В этом году, похоже, уже слишком поздно, чтобы "Абрамсы" смогли реально повлиять на изнурительные усилия Украины на юге и востоке страны, - сказал он Newsweek. - но ясно, что в этом году война не закончится".
Аналитики также определили несколько характеристик танка, в которых он уступает российской технике, пишет Newsweek. Например, американский Abramsгораздо тяжелее российских аналогов и советских моделей. Это усложняет передвижение по мостам, которые могут быть не рассчитаны на такую массу, а также требует больше топлива.
Издание приводит слова постдокторанта по изучению войны в Королевском колледже Лондона Марины Мирон. Она сказала, что США оснастили только две танковые роты, а Украине необходимо создать новые линии поставок боеприпасов и запасных частей.
"Я не думаю, что это станет переломным моментом. Совсем наоборот, - утверждает Мирон, - Это создает больше проблем для украинских войск, чем выгод".
* внесен в российский перечень экстремистов и террористов
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
8 октября, 05:05
Военный эксперт раскрыл перспективы применения танков "Абрамс" на фронтах СВОВ современной войне полностью пересмотрена концепция применения бронетехники, основная роль танков сводится к поддержке пехоты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиСШАУкраинаM1 AbramsтанкКиевпоставкиГончаренко
 
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