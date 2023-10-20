https://ukraina.ru/20231020/1050352759.html
Abrams прибыли на Украину слишком поздно - Newsweek
Abrams прибыли на Украину слишком поздно - Newsweek - 20.10.2023 Украина.ру
Abrams прибыли на Украину слишком поздно - Newsweek
Американские танки Abrams пришли на Украину слишком поздно, пишут журналисты Newsweek
2023-10-20T10:34
2023-10-20T10:34
2023-10-20T10:34
новости
сша
украина
m1 abrams
танк
киев
поставки
гончаренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1e/1043100525_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_788af30ab434d87a0e0442a8e8ae89e0.jpg.webp
Издание приводит слова представителя армии США в Европе и Африке полковника Мартина О’Доннелла. Он сказал, что танк Abrams — это "чертовски хорошая бронетехника, но это не панацея". О’Доннелл также выразил надежду на то, что "Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет еë использовать".Помимо танков на Украину и украинские военные, которые проходили обучение на этой технике в Германии.Первую партию Киев получил в конце сентября, а остальную часть обещанных танков поставили 16 октября. В общей сложности на Украину поставили 31 танк.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в интервью изданию поблагодарил США за предоставленную помощь.Аналитики также определили несколько характеристик танка, в которых он уступает российской технике, пишет Newsweek. Например, американский Abramsгораздо тяжелее российских аналогов и советских моделей. Это усложняет передвижение по мостам, которые могут быть не рассчитаны на такую массу, а также требует больше топлива.Издание приводит слова постдокторанта по изучению войны в Королевском колледже Лондона Марины Мирон. Она сказала, что США оснастили только две танковые роты, а Украине необходимо создать новые линии поставок боеприпасов и запасных частей."Я не думаю, что это станет переломным моментом. Совсем наоборот, - утверждает Мирон, - Это создает больше проблем для украинских войск, чем выгод".* внесен в российский перечень экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20231008/1049938609.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1e/1043100525_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a3f288eb8762217f1e90ee0d70a4eda0.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, m1 abrams, танк, киев, поставки, гончаренко
Новости, США, Украина, M1 Abrams, танк, Киев, поставки, Гончаренко
Abrams прибыли на Украину слишком поздно - Newsweek
Американские танки Abrams пришли на Украину слишком поздно, пишут журналисты Newsweek
Издание приводит слова представителя армии США в Европе и Африке полковника Мартина О’Доннелла. Он сказал, что танк Abrams — это "чертовски хорошая бронетехника, но это не панацея". О’Доннелл также выразил надежду на то, что "Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет еë использовать".
Помимо танков на Украину и украинские военные, которые проходили обучение на этой технике в Германии.
Первую партию Киев получил в конце сентября, а остальную часть обещанных танков поставили 16 октября. В общей сложности на Украину поставили 31 танк.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в интервью изданию поблагодарил США за предоставленную помощь.
"В этом году, похоже, уже слишком поздно, чтобы "Абрамсы" смогли реально повлиять на изнурительные усилия Украины на юге и востоке страны, - сказал он Newsweek. - но ясно, что в этом году война не закончится".
Аналитики также определили несколько характеристик танка, в которых он уступает российской технике, пишет Newsweek. Например, американский Abramsгораздо тяжелее российских аналогов и советских моделей. Это усложняет передвижение по мостам, которые могут быть не рассчитаны на такую массу, а также требует больше топлива.
Издание приводит слова постдокторанта по изучению войны в Королевском колледже Лондона Марины Мирон. Она сказала, что США оснастили только две танковые роты, а Украине необходимо создать новые линии поставок боеприпасов и запасных частей.
"Я не думаю, что это станет переломным моментом. Совсем наоборот, - утверждает Мирон, - Это создает больше проблем для украинских войск, чем выгод".
* внесен в российский перечень экстремистов и террористов