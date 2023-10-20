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"Акт трусости" США на Украине может привести к ядерной войне - National Interest

"Акт трусости" США на Украине может привести к ядерной войне - National Interest - 20.10.2023 Украина.ру

"Акт трусости" США на Украине может привести к ядерной войне - National Interest

Способность США до последнего поддерживать конфликты, в которых невозможно победить, в случае Украины может привести к ужасным последствиям. Об этом политический аналитик Нилай Сайя заявил в статье для американского журнала National Interest

2023-10-20T07:36

2023-10-20T07:36

2023-10-20T07:37

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По его мнению, возможность полной победы России или Украины в обозримом будущем представляется маловероятной, "поскольку каждая сторона ощущает экзистенциальную угрозу со стороны другой". И можно предположить, что Запад, в конце концов, устанет поддерживать Украину и позволит ей идти своим путём.Однако, отметил Сайя, эта возможность "не имеет никаких признаков реализации в ближайшее время, если вообще когда-либо осуществится"."Соединённые Штаты продемонстрировали замечательную способность оставаться приверженными конфликту, в котором невозможно победить, каким, по-видимому, является этот. Более того, отказ от Украины, вероятно, будет рассматриваться как величайший акт трусости великой державы со времён мюнхенской катастрофы", - считает аналитик.Сайя подчёркивает, что идущая на Украине война "потенциально даже более опасна, чем холодная война"."Если Путин почувствует экзистенциальную угрозу России или своему собственному выживанию, может ли он рассмотреть возможность применения ядерного оружия, если Запад продолжит загонять его в угол из-за Украины? Эта возможность представляет собой один из ужасающих ответов на вопрос, чем закончится война на Украине", - написал Сайя.МИД России ранее неоднократно заявлял, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. В администрации президента РФ также указывали, что накачивание Украины западным оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20231020/1050344963.html

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новости, сша, украина, россия, война, ядерная война