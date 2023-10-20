"Акт трусости" США на Украине может привести к ядерной войне - National Interest - 20.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231020/1050347255.html
"Акт трусости" США на Украине может привести к ядерной войне - National Interest
"Акт трусости" США на Украине может привести к ядерной войне - National Interest - 20.10.2023 Украина.ру
"Акт трусости" США на Украине может привести к ядерной войне - National Interest
Способность США до последнего поддерживать конфликты, в которых невозможно победить, в случае Украины может привести к ужасным последствиям. Об этом политический аналитик Нилай Сайя заявил в статье для американского журнала National Interest
2023-10-20T07:36
2023-10-20T07:37
новости
сша
украина
россия
война
ядерная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037214529_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_e6376549c7645e7da57d2bc9c82c5c84.jpg.webp
По его мнению, возможность полной победы России или Украины в обозримом будущем представляется маловероятной, "поскольку каждая сторона ощущает экзистенциальную угрозу со стороны другой". И можно предположить, что Запад, в конце концов, устанет поддерживать Украину и позволит ей идти своим путём.Однако, отметил Сайя, эта возможность "не имеет никаких признаков реализации в ближайшее время, если вообще когда-либо осуществится"."Соединённые Штаты продемонстрировали замечательную способность оставаться приверженными конфликту, в котором невозможно победить, каким, по-видимому, является этот. Более того, отказ от Украины, вероятно, будет рассматриваться как величайший акт трусости великой державы со времён мюнхенской катастрофы", - считает аналитик.Сайя подчёркивает, что идущая на Украине война "потенциально даже более опасна, чем холодная война"."Если Путин почувствует экзистенциальную угрозу России или своему собственному выживанию, может ли он рассмотреть возможность применения ядерного оружия, если Запад продолжит загонять его в угол из-за Украины? Эта возможность представляет собой один из ужасающих ответов на вопрос, чем закончится война на Украине", - написал Сайя.МИД России ранее неоднократно заявлял, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. В администрации президента РФ также указывали, что накачивание Украины западным оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ukraina.ru/20231020/1050344963.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037214529_0:0:1049:786_1920x0_80_0_0_5c7eca06cc95f01b9fad003a7d99781e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, война, ядерная война
Новости, США, Украина, Россия, война, ядерная война

"Акт трусости" США на Украине может привести к ядерной войне - National Interest

07:36 20.10.2023 (обновлено: 07:37 20.10.2023)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Способность США до последнего поддерживать конфликты, в которых невозможно победить, в случае Украины может привести к ужасным последствиям. Об этом политический аналитик Нилай Сайя заявил в статье для американского журнала National Interest
По его мнению, возможность полной победы России или Украины в обозримом будущем представляется маловероятной, "поскольку каждая сторона ощущает экзистенциальную угрозу со стороны другой". И можно предположить, что Запад, в конце концов, устанет поддерживать Украину и позволит ей идти своим путём.
Однако, отметил Сайя, эта возможность "не имеет никаких признаков реализации в ближайшее время, если вообще когда-либо осуществится".
"Соединённые Штаты продемонстрировали замечательную способность оставаться приверженными конфликту, в котором невозможно победить, каким, по-видимому, является этот. Более того, отказ от Украины, вероятно, будет рассматриваться как величайший акт трусости великой державы со времён мюнхенской катастрофы", - считает аналитик.
Сайя подчёркивает, что идущая на Украине война "потенциально даже более опасна, чем холодная война".
"Если Путин почувствует экзистенциальную угрозу России или своему собственному выживанию, может ли он рассмотреть возможность применения ядерного оружия, если Запад продолжит загонять его в угол из-за Украины? Эта возможность представляет собой один из ужасающих ответов на вопрос, чем закончится война на Украине", - написал Сайя.
МИД России ранее неоднократно заявлял, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. В администрации президента РФ также указывали, что накачивание Украины западным оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
04:30
Байден назвал помощь Украине "мудрой инвестицией" в американскую безопасностьВоенная помощь Украине и Израилю является "мудрой инвестицией", помогающей обновить собственные вооружения и обещающей дивиденды будущим поколениям. Об этом президент США Джо Байден заявил в телевизионном обращении к нации, посвящённом ситуации в Израиле и на Украине
 
НовостиСШАУкраинаРоссиявойнаядерная война
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Юрий Тютюнник: петлюровский генерал, ставший советским сценаристом
17:54Шмыгаль предупредил о массированных ударах по инфраструктуре Украины
17:53Полиция Британии заявила о рекордном числе преступлений на фоне антисемитизма
17:38Генпрокурор РФ предупредил о высоких рисках нелегального распространения оружия из зоны СВО
17:19Извинились, значит не было! Reuters обиделся на Россию, обвинившую Гунько в геноциде
17:08Вел автоцистерну зигзагами: в Румынии украинца арестовали за пьяную езду
17:04Деньги от Байдена на войну, ситуация под Авдеевкой. О чём говорили эксперты 20 октября
16:55Грандиозные перемены: об Армагеддоне на Ближнем Востоке и тех, кто поддержит Палестину - Чесноков
16:48Байден запросит у Конгресса $105 млрд на Украину, Израиль и борьбу с наркотрафиком
16:35Владимир Васильев: Байден делает все, чтобы Израиль воевал против России вместе с Украиной
16:20Священник назвал депутатов Рады из числа прихожан, которые предали УПЦ
15:58На королеву Нидерландов напали демонстранты у музея рабства в Африке
15:53"Куда я должна идти молиться?": Прихожане отстояли храм УПЦ от атаки чиновников
15:07Ермак попросил ускорить разработку 12-го пакета санкций против России
15:02Зеленская потребовала от Google дерусификации контента
14:53Украина пытается создать кадровый резерв из "ждунов" в новых регионах России
14:27Китайцы, корейцы и 100 тысяч "вагнеровцев"? Как Россия готовится к наступлению - Онуфриенко
14:19В России нациста Гунько из Канады обвинили в геноциде
14:15Премьер Румынии попросил у НАТО помощи в защите украинского зерна
14:14Пётр Акопов: Пока США думают о трёх сценариях войны на Ближнем Востоке, Россия будет быстрее бить ВСУ
Лента новостейМолния