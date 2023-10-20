Армия Израиля уничтожила греческую православную церковь в Газе - ERT
03:16 20.10.2023 (обновлено: 03:17 20.10.2023)
Израильские бомбардировки разрушили расположенную в секторе Газа греческую православную церковь Святого Порфирия, есть раненные. Об этом со ссылкой на МВД в секторе Газа сообщило греческое общественное телевидение ERT
"Министерство внутренних дел в Газе сообщило об обрушении здания греческой православной церкви Святого Порфирия в центральном городе Газы в результате израильских рейдов и подтвердило наличие раненных среди людей, укрывшихся в церкви. По данным ERT, в храме было 50 человек, большинство из них - дети и женщины", - говорится в сообщении телеканала.
Сообщения о разрушении церкви в результате ракетного обстрела появились ещё на прошлой неделе, но затем они были опровергнуты. Ракетный удар тогда уничтожил дом причта при храме. Теперь же разрушенным оказалось само здание церкви.
Церковь святого Порфирия в Газе является одной из древнейших церквей в регионе, её построили в начале V века н.э. и несколько раз перестраивали.
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