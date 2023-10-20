https://ukraina.ru/20231020/1050344398.html

Армия Израиля уничтожила греческую православную церковь в Газе - ERT

Армия Израиля уничтожила греческую православную церковь в Газе - ERT - 20.10.2023 Украина.ру

Армия Израиля уничтожила греческую православную церковь в Газе - ERT

Израильские бомбардировки разрушили расположенную в секторе Газа греческую православную церковь Святого Порфирия, есть раненные. Об этом со ссылкой на МВД в секторе Газа сообщило греческое общественное телевидение ERT

2023-10-20T03:16

2023-10-20T03:16

2023-10-20T03:17

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"Министерство внутренних дел в Газе сообщило об обрушении здания греческой православной церкви Святого Порфирия в центральном городе Газы в результате израильских рейдов и подтвердило наличие раненных среди людей, укрывшихся в церкви. По данным ERT, в храме было 50 человек, большинство из них - дети и женщины", - говорится в сообщении телеканала.Сообщения о разрушении церкви в результате ракетного обстрела появились ещё на прошлой неделе, но затем они были опровергнуты. Ракетный удар тогда уничтожил дом причта при храме. Теперь же разрушенным оказалось само здание церкви.Церковь святого Порфирия в Газе является одной из древнейших церквей в регионе, её построили в начале V века н.э. и несколько раз перестраивали.

https://ukraina.ru/20231013/1050142132.html

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новости, сектор газа, палестино-израильский конфликт, израиль, палестина, церковь, военные преступления, удары