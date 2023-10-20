"Разбежались и жируют в Польше": Эксперт о том, когда на Украине случится социальный взрыв - 20.10.2023 Украина.ру
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"Разбежались и жируют в Польше": Эксперт о том, когда на Украине случится социальный взрыв
"Разбежались и жируют в Польше": Эксперт о том, когда на Украине случится социальный взрыв - 20.10.2023 Украина.ру
"Разбежались и жируют в Польше": Эксперт о том, когда на Украине случится социальный взрыв
Украина – это не монолитное государство. Жители разных регионов страны серьезно отличаются по менталитету. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
2023-10-20T05:00
2023-10-20T05:00
новости
украина
россия
жители
запад
польша
киев
восстановление
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Кстати, жители южной и восточной Украины сейчас воюют, а жители западной разбежались и жируют в Польше. Но из-за понесенных потерь на фронте и накапливающихся социальных проблем у народа должно произойти прозрение, рассказал эксперт.С Украины Россия уходить не собирается и мы будем жить в мире с её жителями. Но надо сделать так, чтобы после окончания конфликта нужно было как можно меньше восстанавливать, чтобы не взвалить эту ношу на плечи российского населения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231019/1050324308.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, жители, запад, польша, киев, восстановление, флаг
Новости, Украина, Россия, жители, Запад, Польша, Киев, восстановление, флаг

"Разбежались и жируют в Польше": Эксперт о том, когда на Украине случится социальный взрыв

05:00 20.10.2023
 
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP / Martin Meissner
Читать в
Украина – это не монолитное государство. Жители разных регионов страны серьезно отличаются по менталитету. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
Кстати, жители южной и восточной Украины сейчас воюют, а жители западной разбежались и жируют в Польше. Но из-за понесенных потерь на фронте и накапливающихся социальных проблем у народа должно произойти прозрение, рассказал эксперт.

"Мы будем свидетелями внутреннего взрыва на Украине. А наши ребята на фронте помогут завершить это политическое противостояние. И российский флаг будет развиваться над Киевом" - подчеркнул Матвийчук.

С Украины Россия уходить не собирается и мы будем жить в мире с её жителями. Но надо сделать так, чтобы после окончания конфликта нужно было как можно меньше восстанавливать, чтобы не взвалить эту ношу на плечи российского населения, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Виктор Баранец интервью
Вчера, 13:47
Полковник Виктор Баранец: Россия "клещами" вырвет ВСУ из пары мест, устроив им голод с бессонными ночамиМы найдём противоядие против ракет ATACMS. Мы отчасти его уже нашли. Потому что ВСУ выпустили шесть ракет, а три из них мы сбили. Неплохой результат для начала
 
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