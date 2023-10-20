https://ukraina.ru/20231020/1050332385.html

"Разбежались и жируют в Польше": Эксперт о том, когда на Украине случится социальный взрыв

"Разбежались и жируют в Польше": Эксперт о том, когда на Украине случится социальный взрыв - 20.10.2023 Украина.ру

"Разбежались и жируют в Польше": Эксперт о том, когда на Украине случится социальный взрыв

Украина – это не монолитное государство. Жители разных регионов страны серьезно отличаются по менталитету. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру

2023-10-20T05:00

2023-10-20T05:00

2023-10-20T05:00

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Кстати, жители южной и восточной Украины сейчас воюют, а жители западной разбежались и жируют в Польше. Но из-за понесенных потерь на фронте и накапливающихся социальных проблем у народа должно произойти прозрение, рассказал эксперт.С Украины Россия уходить не собирается и мы будем жить в мире с её жителями. Но надо сделать так, чтобы после окончания конфликта нужно было как можно меньше восстанавливать, чтобы не взвалить эту ношу на плечи российского населения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231019/1050324308.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, жители, запад, польша, киев, восстановление, флаг