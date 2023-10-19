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Казахстан опроверг данные об ограничении экспорта товаров военного назначения в РФ
Казахстан опроверг данные об ограничении экспорта товаров военного назначения в РФ - 19.10.2023 Украина.ру
Казахстан опроверг данные об ограничении экспорта товаров военного назначения в РФ
Сообщение о введении Казахстаном ограничений на экспорт в 106 видов товаров в Россию из-за санкций является некорректным. Его опровергли в министерстве торговли и интеграции республики
2023-10-19T21:31
2023-10-19T21:31
2023-10-19T21:31
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казахстан
россия
торговля
экспорт
санкции
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В пресс-служба ведомства указали, что регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Для торговли товарами двойного назначения необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите. Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что предусмотрено договором ЕАЭС. Казахстан осуществляет его для товаров двойного назначения уже более 20 лет, заключили в ведомстве. Ранее СМИ со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции республики Кайрата Торебаева сообщали о введении ограничения на экспорт 106 видов товаров военного назначения из-за западных санкций. Указывалось, что Казахстан ограничил поставки дронов, внутренних деталей, специализированной электроники, чипов и аналогичной продукции в Россию. В конце сентября казахстанский президент Касым Жомарт Токаев заявлял, что Астана не имеет территориальных претензий к России, но будет продолжать поддерживать санкционный режим. Позже Токаев выступил выступил против экономических санкций, указав на то, что они негативно влияют на торговлю в мире и благополучие государств.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, казахстан, россия, торговля, экспорт, санкции
Новости, Казахстан, Россия, торговля, экспорт, санкции
Казахстан опроверг данные об ограничении экспорта товаров военного назначения в РФ
Сообщение о введении Казахстаном ограничений на экспорт в 106 видов товаров в Россию из-за санкций является некорректным. Его опровергли в министерстве торговли и интеграции республики
В пресс-служба ведомства указали, что регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
"Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались", — сказано в сообщении.
Для торговли товарами двойного назначения необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите. Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что предусмотрено договором ЕАЭС. Казахстан осуществляет его для товаров двойного назначения уже более 20 лет, заключили в ведомстве.
Ранее СМИ со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции республики Кайрата Торебаева сообщали
о введении ограничения на экспорт 106 видов товаров военного назначения из-за западных санкций. Указывалось, что Казахстан ограничил поставки дронов, внутренних деталей, специализированной электроники, чипов и аналогичной продукции в Россию.
В конце сентября казахстанский президент Касым Жомарт Токаев заявлял, что Астана не имеет территориальных претензий к России, но будет продолжать поддерживать санкционный режим. Позже Токаев выступил выступил против экономических санкций, указав на то, что они негативно влияют на торговлю в мире и благополучие государств.