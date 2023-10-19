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Казахстан опроверг данные об ограничении экспорта товаров военного назначения в РФ

Казахстан опроверг данные об ограничении экспорта товаров военного назначения в РФ - 19.10.2023 Украина.ру

Казахстан опроверг данные об ограничении экспорта товаров военного назначения в РФ

Сообщение о введении Казахстаном ограничений на экспорт в 106 видов товаров в Россию из-за санкций является некорректным. Его опровергли в министерстве торговли и интеграции республики

2023-10-19T21:31

2023-10-19T21:31

2023-10-19T21:31

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В пресс-служба ведомства указали, что регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Для торговли товарами двойного назначения необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите. Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что предусмотрено договором ЕАЭС. Казахстан осуществляет его для товаров двойного назначения уже более 20 лет, заключили в ведомстве. Ранее СМИ со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции республики Кайрата Торебаева сообщали о введении ограничения на экспорт 106 видов товаров военного назначения из-за западных санкций. Указывалось, что Казахстан ограничил поставки дронов, внутренних деталей, специализированной электроники, чипов и аналогичной продукции в Россию. В конце сентября казахстанский президент Касым Жомарт Токаев заявлял, что Астана не имеет территориальных претензий к России, но будет продолжать поддерживать санкционный режим. Позже Токаев выступил выступил против экономических санкций, указав на то, что они негативно влияют на торговлю в мире и благополучие государств.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, казахстан, россия, торговля, экспорт, санкции