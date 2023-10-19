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Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров военного назначения в РФ

Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров военного назначения в РФ - 19.10.2023 Украина.ру

Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров военного назначения в РФ

Казахстан ограничил экспорт дронов, внутренних деталей, специализированной электроники, чипов и аналогичной продукции в Россию. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев, сообщает "Интерфакс"

2023-10-19T19:02

2023-10-19T19:02

2023-10-19T19:02

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Уточняется, что под запрет попала продукция местных и иностранных производителей. Казахстан ограничил экспорт, в том числе и за рубеж, из-за санкций. В конце сентября казахстанский президент Касым Жомарт Токаев заявлял, что Астана не имеет территориальных претензий к России, но будет продолжать поддерживать санкционный режим. Позже Токаев выступил выступил против экономических санкций, указав на то, что они негативно влияют на торговлю в мире и благополучие государств.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, казахстан, россия, экспорт, товары, военная техника, санкции, антироссийские санкции