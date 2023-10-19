Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров военного назначения в РФ - 19.10.2023 Украина.ру
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Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров военного назначения в РФ
Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров военного назначения в РФ - 19.10.2023 Украина.ру
Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров военного назначения в РФ
Казахстан ограничил экспорт дронов, внутренних деталей, специализированной электроники, чипов и аналогичной продукции в Россию. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев, сообщает "Интерфакс"
2023-10-19T19:02
2023-10-19T19:02
новости
казахстан
россия
экспорт
товары
военная техника
санкции
антироссийские санкции
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Уточняется, что под запрет попала продукция местных и иностранных производителей. Казахстан ограничил экспорт, в том числе и за рубеж, из-за санкций. В конце сентября казахстанский президент Касым Жомарт Токаев заявлял, что Астана не имеет территориальных претензий к России, но будет продолжать поддерживать санкционный режим. Позже Токаев выступил выступил против экономических санкций, указав на то, что они негативно влияют на торговлю в мире и благополучие государств.
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новости, казахстан, россия, экспорт, товары, военная техника, санкции, антироссийские санкции
Новости, Казахстан, Россия, экспорт, товары, военная техника, санкции, антироссийские санкции

Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров военного назначения в РФ

19:02 19.10.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг в День независимости Казахстана в Алма-Ате
Митинг в День независимости Казахстана в Алма-Ате
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Казахстан ограничил экспорт дронов, внутренних деталей, специализированной электроники, чипов и аналогичной продукции в Россию. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев, сообщает "Интерфакс"
"Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен", — сказал он.
Уточняется, что под запрет попала продукция местных и иностранных производителей. Казахстан ограничил экспорт, в том числе и за рубеж, из-за санкций.

"Основная проблема связана с экспортом. Весь товар мы экспортируем (прим. ред. - через территорию России]. Был ограничен экспорт только связанных с войной товаров", — уточнил Торебаев.

В конце сентября казахстанский президент Касым Жомарт Токаев заявлял, что Астана не имеет территориальных претензий к России, но будет продолжать поддерживать санкционный режим. Позже Токаев выступил выступил против экономических санкций, указав на то, что они негативно влияют на торговлю в мире и благополучие государств.
 
НовостиКазахстанРоссияэкспорттоварывоенная техникасанкцииантироссийские санкции
 
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