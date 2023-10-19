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Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров военного назначения в РФ
Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров военного назначения в РФ - 19.10.2023 Украина.ру
Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров военного назначения в РФ
Казахстан ограничил экспорт дронов, внутренних деталей, специализированной электроники, чипов и аналогичной продукции в Россию. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев, сообщает "Интерфакс"
2023-10-19T19:02
2023-10-19T19:02
2023-10-19T19:02
новости
казахстан
россия
экспорт
товары
военная техника
санкции
антироссийские санкции
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Уточняется, что под запрет попала продукция местных и иностранных производителей. Казахстан ограничил экспорт, в том числе и за рубеж, из-за санкций. В конце сентября казахстанский президент Касым Жомарт Токаев заявлял, что Астана не имеет территориальных претензий к России, но будет продолжать поддерживать санкционный режим. Позже Токаев выступил выступил против экономических санкций, указав на то, что они негативно влияют на торговлю в мире и благополучие государств.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, казахстан, россия, экспорт, товары, военная техника, санкции, антироссийские санкции
Новости, Казахстан, Россия, экспорт, товары, военная техника, санкции, антироссийские санкции
Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров военного назначения в РФ
Казахстан ограничил экспорт дронов, внутренних деталей, специализированной электроники, чипов и аналогичной продукции в Россию. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев, сообщает "Интерфакс"
"Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен", — сказал он.
Уточняется, что под запрет попала продукция местных и иностранных производителей. Казахстан ограничил экспорт, в том числе и за рубеж, из-за санкций.
"Основная проблема связана с экспортом. Весь товар мы экспортируем (прим. ред. - через территорию России]. Был ограничен экспорт только связанных с войной товаров", — уточнил Торебаев.
В конце сентября казахстанский президент Касым Жомарт Токаев заявлял
, что Астана не имеет территориальных претензий к России, но будет продолжать поддерживать санкционный режим. Позже Токаев выступил выступил против экономических санкций, указав на то, что они негативно влияют на торговлю в мире и благополучие государств.