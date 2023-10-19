Палата представителей США может продлить полномочия Макгенри – СМИ - 19.10.2023 Украина.ру
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Палата представителей США может продлить полномочия Макгенри – СМИ
Палата представителей США может продлить полномочия Макгенри – СМИ - 19.10.2023 Украина.ру
Палата представителей США может продлить полномочия Макгенри – СМИ
Палата представителей США рассмотрит предложение о продлении полномочий Патрика Макгенри в качестве исполняющего обязанности спикера до 3 января. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в конгрессе
2023-10-19T21:10
2023-10-19T21:10
новости
палата представителей когресса сша
спикер
кевин маккарти
сша
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По данным СМИ, сегодня в США сложилась патовая ситуация, связанная с выборами постоянного спикера палаты представителей конгресса. Продление полномочий для Макгенри позволит нижней палате возобновить полноценную работу и рассмотреть ожидаемые срочные запросы Белого дома о выделении средств в помощь&nbsp;Украине&nbsp;и&nbsp;Израилю. Напомним, конгрессмен Джим Джордан, выдвинутый республиканским большинством, не смог в двух турах голосования набрать необходимые 217 голосов и, по данным СМИ, вероятно поддержит продление и расширение полномочий Патрика Макгенри. Макгенри назначен временным спикером палаты представителей конгресса США 4 октября. Его кандидатуру выдвинул бывший спикер Кевин Маккарти.
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новости, палата представителей когресса сша, спикер, кевин маккарти, сша
Новости, Палата представителей Когресса США, спикер, Кевин Маккарти, США

Палата представителей США может продлить полномочия Макгенри – СМИ

21:10 19.10.2023
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Палата представителей США рассмотрит предложение о продлении полномочий Патрика Макгенри в качестве исполняющего обязанности спикера до 3 января. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в конгрессе
По данным СМИ, сегодня в США сложилась патовая ситуация, связанная с выборами постоянного спикера палаты представителей конгресса. Продление полномочий для Макгенри позволит нижней палате возобновить полноценную работу и рассмотреть ожидаемые срочные запросы Белого дома о выделении средств в помощь Украине и Израилю.
"Третьего тура для господина Джордана не будет ни сегодня, ни в обозримом будущем. Палата, вероятно, рассмотрит резолюцию, которая поддержит продление полномочий господина Макгенри в качестве временного спикера до 3 января", – сказал собеседник агентства.
Напомним, конгрессмен Джим Джордан, выдвинутый республиканским большинством, не смог в двух турах голосования набрать необходимые 217 голосов и, по данным СМИ, вероятно поддержит продление и расширение полномочий Патрика Макгенри.
Макгенри назначен временным спикером палаты представителей конгресса США 4 октября. Его кандидатуру выдвинул бывший спикер Кевин Маккарти.
 
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