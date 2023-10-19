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Палата представителей США может продлить полномочия Макгенри – СМИ
Палата представителей США может продлить полномочия Макгенри – СМИ - 19.10.2023 Украина.ру
Палата представителей США может продлить полномочия Макгенри – СМИ
Палата представителей США рассмотрит предложение о продлении полномочий Патрика Макгенри в качестве исполняющего обязанности спикера до 3 января. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в конгрессе
2023-10-19T21:10
2023-10-19T21:10
2023-10-19T21:10
новости
палата представителей когресса сша
спикер
кевин маккарти
сша
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По данным СМИ, сегодня в США сложилась патовая ситуация, связанная с выборами постоянного спикера палаты представителей конгресса. Продление полномочий для Макгенри позволит нижней палате возобновить полноценную работу и рассмотреть ожидаемые срочные запросы Белого дома о выделении средств в помощь Украине и Израилю. Напомним, конгрессмен Джим Джордан, выдвинутый республиканским большинством, не смог в двух турах голосования набрать необходимые 217 голосов и, по данным СМИ, вероятно поддержит продление и расширение полномочий Патрика Макгенри. Макгенри назначен временным спикером палаты представителей конгресса США 4 октября. Его кандидатуру выдвинул бывший спикер Кевин Маккарти.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, палата представителей когресса сша, спикер, кевин маккарти, сша
Новости, Палата представителей Когресса США, спикер, Кевин Маккарти, США
Палата представителей США может продлить полномочия Макгенри – СМИ
Палата представителей США рассмотрит предложение о продлении полномочий Патрика Макгенри в качестве исполняющего обязанности спикера до 3 января. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в конгрессе
По данным СМИ, сегодня в США сложилась патовая ситуация, связанная с выборами постоянного спикера палаты представителей конгресса. Продление полномочий для Макгенри позволит нижней палате возобновить полноценную работу и рассмотреть ожидаемые срочные запросы Белого дома о выделении средств в помощь Украине и Израилю.
"Третьего тура для господина Джордана не будет ни сегодня, ни в обозримом будущем. Палата, вероятно, рассмотрит резолюцию, которая поддержит продление полномочий господина Макгенри в качестве временного спикера до 3 января", – сказал собеседник агентства.
Напомним, конгрессмен Джим Джордан, выдвинутый республиканским большинством, не смог в двух турах голосования набрать необходимые 217 голосов и, по данным СМИ, вероятно поддержит продление и расширение полномочий Патрика Макгенри.
Макгенри назначен временным спикером палаты представителей конгресса США 4 октября. Его кандидатуру выдвинул бывший спикер Кевин Маккарти.