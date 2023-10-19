https://ukraina.ru/20231019/1050341344.html

Палата представителей США может продлить полномочия Макгенри – СМИ

Палата представителей США может продлить полномочия Макгенри – СМИ - 19.10.2023 Украина.ру

Палата представителей США может продлить полномочия Макгенри – СМИ

Палата представителей США рассмотрит предложение о продлении полномочий Патрика Макгенри в качестве исполняющего обязанности спикера до 3 января. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в конгрессе

2023-10-19T21:10

2023-10-19T21:10

2023-10-19T21:10

новости

палата представителей когресса сша

спикер

кевин маккарти

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047132365_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_93b0977c4e2019bb7c7f1cb4a870745f.jpg

По данным СМИ, сегодня в США сложилась патовая ситуация, связанная с выборами постоянного спикера палаты представителей конгресса. Продление полномочий для Макгенри позволит нижней палате возобновить полноценную работу и рассмотреть ожидаемые срочные запросы Белого дома о выделении средств в помощь Украине и Израилю. Напомним, конгрессмен Джим Джордан, выдвинутый республиканским большинством, не смог в двух турах голосования набрать необходимые 217 голосов и, по данным СМИ, вероятно поддержит продление и расширение полномочий Патрика Макгенри. Макгенри назначен временным спикером палаты представителей конгресса США 4 октября. Его кандидатуру выдвинул бывший спикер Кевин Маккарти.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, палата представителей когресса сша, спикер, кевин маккарти, сша