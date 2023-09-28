https://ukraina.ru/20230928/1049769353.html
Казахстан продолжит применять антироссийские санкции – Токаев
Казахстан продолжит применять антироссийские санкции – Токаев - 28.09.2023 Украина.ру
Казахстан продолжит применять антироссийские санкции – Токаев
Официальная Астана не имеет территориальных претензий к России, но будет продолжать поддерживать санкционный режим. Об этом 28 сентября на брифинге заявил казахстанский президент Касым Жомарт Токаев.
2023-09-28T16:27
2023-09-28T16:27
2023-09-28T16:27
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По итогам переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем лидер среднеазиатской республики прокомментировал перспективы приложения политических усилий официальной Астаны. По словам Токаева, в Берлине не должны опасаться нарушения режима установленных Западом антироссийских санкций."Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. И каких либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", - сказал Токаев.Ранее официальная Астана заявляла о соблюдении незаконных санкций, которые США, ЕС и их партнёры применяют к России. При этом именно с Россией у Казахстана интеграция в рамках ЕАЭС и ОДКБ, и именно Россия с подсанкционной Белоруссией спасла среднеазиатскую республику от местного аналога "майдана" за месяц до начала СВО.Также 28 сентября Токаев заявил, что Россия и Украина якобы готовы к переговорам. Москва и Киев не комментируют это сообщение Токаева по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
https://ukraina.ru/20230928/1049768660.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, казахстан, касым-жомарт токаев, одкб, еаэс, россия, олаф шольц, фрг, дипломатия, международные отношения, международное право, антироссийские санкции, сво, торговля, постсоветское пространство, средняя азия, бывший ссср
Новости, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, ЕАЭС, Россия, Олаф Шольц, ФРГ, дипломатия, международные отношения, международное право, антироссийские санкции, СВО, торговля, постсоветское пространство, Средняя Азия, бывший СССР
Казахстан продолжит применять антироссийские санкции – Токаев
Официальная Астана не имеет территориальных претензий к России, но будет продолжать поддерживать санкционный режим. Об этом 28 сентября на брифинге заявил казахстанский президент Касым Жомарт Токаев.
По итогам переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем лидер среднеазиатской республики прокомментировал перспективы приложения политических усилий официальной Астаны. По словам Токаева, в Берлине не должны опасаться нарушения режима установленных Западом антироссийских санкций.
"Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. И каких либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", - сказал Токаев.
Ранее официальная Астана заявляла о соблюдении незаконных санкций, которые США, ЕС и их партнёры применяют к России. При этом именно с Россией у Казахстана интеграция в рамках ЕАЭС и ОДКБ, и именно Россия с подсанкционной Белоруссией спасла среднеазиатскую республику от местного аналога "майдана" за месяц до начала СВО.
Также 28 сентября Токаев заявил, что Россия и Украина якобы готовы к переговорам. Москва и Киев не комментируют это сообщение Токаева по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.