https://ukraina.ru/20230928/1049769353.html

Казахстан продолжит применять антироссийские санкции – Токаев

Казахстан продолжит применять антироссийские санкции – Токаев - 28.09.2023 Украина.ру

Казахстан продолжит применять антироссийские санкции – Токаев

Официальная Астана не имеет территориальных претензий к России, но будет продолжать поддерживать санкционный режим. Об этом 28 сентября на брифинге заявил казахстанский президент Касым Жомарт Токаев.

2023-09-28T16:27

2023-09-28T16:27

2023-09-28T16:27

новости

казахстан

касым-жомарт токаев

одкб

еаэс

россия

олаф шольц

фрг

дипломатия

международные отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103309/98/1033099865_0:375:2915:2015_1920x0_80_0_0_6dba8e680a757c4ebd9f8b8dddcb8237.jpg

По итогам переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем лидер среднеазиатской республики прокомментировал перспективы приложения политических усилий официальной Астаны. По словам Токаева, в Берлине не должны опасаться нарушения режима установленных Западом антироссийских санкций."Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. И каких либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", - сказал Токаев.Ранее официальная Астана заявляла о соблюдении незаконных санкций, которые США, ЕС и их партнёры применяют к России. При этом именно с Россией у Казахстана интеграция в рамках ЕАЭС и ОДКБ, и именно Россия с подсанкционной Белоруссией спасла среднеазиатскую республику от местного аналога "майдана" за месяц до начала СВО.Также 28 сентября Токаев заявил, что Россия и Украина якобы готовы к переговорам. Москва и Киев не комментируют это сообщение Токаева по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

https://ukraina.ru/20230928/1049768660.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, казахстан, касым-жомарт токаев, одкб, еаэс, россия, олаф шольц, фрг, дипломатия, международные отношения, международное право, антироссийские санкции, сво, торговля, постсоветское пространство, средняя азия, бывший ссср