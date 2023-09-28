Казахстан продолжит применять антироссийские санкции – Токаев - 28.09.2023 Украина.ру
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Казахстан продолжит применять антироссийские санкции – Токаев
Казахстан продолжит применять антироссийские санкции – Токаев - 28.09.2023 Украина.ру
Казахстан продолжит применять антироссийские санкции – Токаев
Официальная Астана не имеет территориальных претензий к России, но будет продолжать поддерживать санкционный режим. Об этом 28 сентября на брифинге заявил казахстанский президент Касым Жомарт Токаев.
2023-09-28T16:27
2023-09-28T16:27
новости
казахстан
касым-жомарт токаев
одкб
еаэс
россия
олаф шольц
фрг
дипломатия
международные отношения
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По итогам переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем лидер среднеазиатской республики прокомментировал перспективы приложения политических усилий официальной Астаны. По словам Токаева, в Берлине не должны опасаться нарушения режима установленных Западом антироссийских санкций."Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. И каких либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", - сказал Токаев.Ранее официальная Астана заявляла о соблюдении незаконных санкций, которые США, ЕС и их партнёры применяют к России. При этом именно с Россией у Казахстана интеграция в рамках ЕАЭС и ОДКБ, и именно Россия с подсанкционной Белоруссией спасла среднеазиатскую республику от местного аналога "майдана" за месяц до начала СВО.Также 28 сентября Токаев заявил, что Россия и Украина якобы готовы к переговорам. Москва и Киев не комментируют это сообщение Токаева по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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новости, казахстан, касым-жомарт токаев, одкб, еаэс, россия, олаф шольц, фрг, дипломатия, международные отношения, международное право, антироссийские санкции, сво, торговля, постсоветское пространство, средняя азия, бывший ссср
Новости, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, ЕАЭС, Россия, Олаф Шольц, ФРГ, дипломатия, международные отношения, международное право, антироссийские санкции, СВО, торговля, постсоветское пространство, Средняя Азия, бывший СССР

Казахстан продолжит применять антироссийские санкции – Токаев

16:27 28.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Армению
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Армению - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальная Астана не имеет территориальных претензий к России, но будет продолжать поддерживать санкционный режим. Об этом 28 сентября на брифинге заявил казахстанский президент Касым Жомарт Токаев.
По итогам переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем лидер среднеазиатской республики прокомментировал перспективы приложения политических усилий официальной Астаны. По словам Токаева, в Берлине не должны опасаться нарушения режима установленных Западом антироссийских санкций.
"Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. И каких либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", - сказал Токаев.
Ранее официальная Астана заявляла о соблюдении незаконных санкций, которые США, ЕС и их партнёры применяют к России. При этом именно с Россией у Казахстана интеграция в рамках ЕАЭС и ОДКБ, и именно Россия с подсанкционной Белоруссией спасла среднеазиатскую республику от местного аналога "майдана" за месяц до начала СВО.
Также 28 сентября Токаев заявил, что Россия и Украина якобы готовы к переговорам. Москва и Киев не комментируют это сообщение Токаева по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
16:13
Токаев: Россия и Украина заявили о готовности к переговорамОфициальная Астана готова содействовать прекращению российской спецоперации на Украине и мирным переговорам сторон конфликта на основе устава ООН. Об этом 28 сентября заявил президент Касым Жомарт Токаев.
 
НовостиКазахстанКасым-Жомарт ТокаевОДКБЕАЭСРоссияОлаф ШольцФРГдипломатиямеждународные отношениямеждународное правоантироссийские санкцииСВОторговляпостсоветское пространствоСредняя Азиябывший СССР
 
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