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Голосование по запрету УПЦ в Раде проводилось под давлением – митрополит Климент

Голосование по запрету УПЦ в Раде проводилось под давлением – митрополит Климент - 19.10.2023 Украина.ру

Голосование по запрету УПЦ в Раде проводилось под давлением – митрополит Климент

Украинским депутатам угрожали и шантажировали во время голосования в Верховной раде по законопроекту о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Такое мнение выразил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент

2023-10-19T18:39

2023-10-19T18:39

2023-10-19T18:55

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По его словам, этот законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. В дальнейшем в стране примут ещё не один антихристианский законопроект, считает митрополит. В четверг, 19 октября, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской Православной Церкви. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, еще 15 проголосовали против, двое воздержались. Ранее на эту тему высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который отметил, что уничтожение канонической УПЦ преследует цель поссорить народы исторической Руси, которые имеют отношение к единому духовному и культурному наследию.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, упц, запрет, верховная рада