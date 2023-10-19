Голосование по запрету УПЦ в Раде проводилось под давлением – митрополит Климент - 19.10.2023 Украина.ру
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Голосование по запрету УПЦ в Раде проводилось под давлением – митрополит Климент
Голосование по запрету УПЦ в Раде проводилось под давлением – митрополит Климент - 19.10.2023 Украина.ру
Голосование по запрету УПЦ в Раде проводилось под давлением – митрополит Климент
Украинским депутатам угрожали и шантажировали во время голосования в Верховной раде по законопроекту о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Такое мнение выразил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент
2023-10-19T18:39
2023-10-19T18:55
новости
украина
упц
запрет
верховная рада
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По его словам, этот законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. В дальнейшем в стране примут ещё не один антихристианский законопроект, считает митрополит. В четверг, 19 октября, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской Православной Церкви. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, еще 15 проголосовали против, двое воздержались. Ранее на эту тему высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который отметил, что уничтожение канонической УПЦ преследует цель поссорить народы исторической Руси, которые имеют отношение к единому духовному и культурному наследию.
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новости, украина, упц, запрет, верховная рада
Новости, Украина, УПЦ, запрет, Верховная Рада

Голосование по запрету УПЦ в Раде проводилось под давлением – митрополит Климент

18:39 19.10.2023 (обновлено: 18:55 19.10.2023)
 
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Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
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Украинским депутатам угрожали и шантажировали во время голосования в Верховной раде по законопроекту о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Такое мнение выразил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент
По его словам, этот законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. В дальнейшем в стране примут ещё не один антихристианский законопроект, считает митрополит.
"Слово "приняли", мне кажется, меньше всего подходит к тому, что происходило в Раде. Депутатам открыто угрожали, их шантажировали. Но в целом этот закон даже не об УПЦ. В парламенте принят уже целый пакет антихристианских законопроектов, и ещё много такого же ожидается", – приводит слова священнослужителя РИА Новости.
В четверг, 19 октября, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской Православной Церкви. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, еще 15 проголосовали против, двое воздержались.
Ранее на эту тему высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который отметил, что уничтожение канонической УПЦ преследует цель поссорить народы исторической Руси, которые имеют отношение к единому духовному и культурному наследию.
 
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