Рада проголосовала. На Украине сделан первый шаг к полному запрету Украинской православной церкви - 19.10.2023 Украина.ру
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Рада проголосовала. На Украине сделан первый шаг к полному запрету Украинской православной церкви
Рада проголосовала. На Украине сделан первый шаг к полному запрету Украинской православной церкви - 19.10.2023 Украина.ру
Рада проголосовала. На Украине сделан первый шаг к полному запрету Украинской православной церкви
В четверг, 19 октября, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской Православной Церкви (УПЦ)
2023-10-19T15:45
2023-10-19T16:03
эксклюзив
упц
верховная рада
гонения
религия
пцу
политика
вера
социология
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За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, еще 15 проголосовали против, двое воздержались. Речь идет о правительственном проекте закона №8371. Проект был разработан во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) в январе 2023 года.Кабмин Украины предложил такую модель: Госслужба по этнополитике и свободе совести путем экспертизы устанавливает, что определенная религиозная организация имеет свой центр в России и выдает предписание с требованием устранить нарушение. Если предписание не подействовало, то обращается в суд и просит запретить деятельность такой религиозной организации, информирует «ЛИГА.Новости».Издание отмечает, что «религиоведческая экспертиза устава УПЦ МП была сделана еще в январе 2023 года и установила: Украинская православная церковь МП продолжает подчиняться Русской православной церкви». Как сказано в заключении, «УПЦ в отношении РПЦ имеет церковно-каноническую связь части с целым».В Юридическом отделе УПЦ отметили, что проголосованный в первом чтении законопроект 8371 — «это еще не принятый закон, а проект, который не отвечает Европейской конвенции прав человека и Конституции Украины». В сообщении юротдела говорится о том, что «ни один из этих документов не предусматривает возможности запрета права на свободу вероисповедания».«Безусловно, принятие этого законопроекта будет свидетельствовать о том, что права и свободы человека, за которые также воюет наше Государство, теряют свой смысл», — считают в юротделе УПЦ.Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала законопроект о расширении списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ.Гонения на каноническую УПЦ приняли на Украине широкий размах, особенно они усилились после начала спецоперации России. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, многие священнослужители подвергаются преследованиям. В столице выселяют монахов из Киево-Печерской лавры после того, как Минкульт Украины сообщил о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке.Во многих регионах осуществляют серьезное давление на общины УПЦ, радикалы захватывают храмы и передают их раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ).Националисты угрожают как верующим УПЦ, так и всем, кто выступает в ее поддержку. Так, лидер неонацистской группировки С14* Евгений Карась угрожал расправой депутатам Верховной рады, если они не проголосуют за запрет этой церкви. Он потребовал дать ему списки нардепов, которые выступают против запрета.Отметим, что в октябре Всемирный совет церквей (ВСЦ) обратился к спикеру Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку с просьбой не принимать закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). В письме, которое подписал директор Комиссии церквей по международным делам ВСЦ Питер Прув, говорится о том, что законопроект «грозит взорвать социальное единство в Украине, особенно в то время, когда это единство критически необходимо в условиях внешней угрозы суверенитету Украины».Согласно тексту обращения, которое цитирует телеграм-канал «Политика Страны», «запрет или другое коллективное наказание УПЦ в целом, без четких и публичных доказательств того, что сама церковь представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины, будет глубоко разъединяющим и контрпродуктивным мероприятием».Однако просьбы Всемирного совета церквей и предостережения экспертов действия не возымели. Возможно, по той причине, что согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС) за июнь 2023 года, большинство украинцев будто бы начали поддерживать полный запрет УПЦ МП.Сообщается, что в декабре 2022 года в КМИС уже задавали вопросы гражданам по поводу целесообразной политики власти относительно УПЦ МП на фоне «резонансных дел против представителей этой церкви».В период до мая 2023 года ситуация вокруг УПЦ МП «сохраняла высокую напряженность», поэтому КМИС задал аналогичные вопросы украинцам. По результатам опросов, с 78% до 85% возросло количество тех, кто за вмешательство государства в той или иной степени в деятельность УПЦ МП. В частности, с 54% до 66% возросло количество поддерживающих полный запрет УПЦ МП на Украине, сообщили в КМИС.Правда, к результатам соцопросов на Украине в нынешних условиях следует относиться с большой осторожностью. Об этом говорят сами же украинские эксперты.Так, аналитик Алексей Кущ в интервью журналисту Александру Шелесту отметил (комментируя результаты другого соцопроса КМИС), что украинское общество пребывает в состоянии реактивного психоза. Что до самих соцопросов, то в условиях войны их быть не может — «это все абсолютная фикция и абсолютная манипуляция».* Признана в РФ террористической организацией.
https://ukraina.ru/20231013/1050140112.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, упц, верховная рада, гонения, религия, пцу, политика, вера, социология
Эксклюзив, УПЦ, Верховная Рада, гонения, Религия, ПЦУ, политика, вера, социология

Рада проголосовала. На Украине сделан первый шаг к полному запрету Украинской православной церкви

15:45 19.10.2023 (обновлено: 16:03 19.10.2023)
 
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В четверг, 19 октября, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской Православной Церкви (УПЦ)
За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, еще 15 проголосовали против, двое воздержались.
Речь идет о правительственном проекте закона №8371. Проект был разработан во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) в январе 2023 года.
Кабмин Украины предложил такую модель: Госслужба по этнополитике и свободе совести путем экспертизы устанавливает, что определенная религиозная организация имеет свой центр в России и выдает предписание с требованием устранить нарушение.
Если предписание не подействовало, то обращается в суд и просит запретить деятельность такой религиозной организации, информирует «ЛИГА.Новости».
Издание отмечает, что «религиоведческая экспертиза устава УПЦ МП была сделана еще в январе 2023 года и установила: Украинская православная церковь МП продолжает подчиняться Русской православной церкви». Как сказано в заключении, «УПЦ в отношении РПЦ имеет церковно-каноническую связь части с целым».
В Юридическом отделе УПЦ отметили, что проголосованный в первом чтении законопроект 8371 — «это еще не принятый закон, а проект, который не отвечает Европейской конвенции прав человека и Конституции Украины». В сообщении юротдела говорится о том, что «ни один из этих документов не предусматривает возможности запрета права на свободу вероисповедания».
«Безусловно, принятие этого законопроекта будет свидетельствовать о том, что права и свободы человека, за которые также воюет наше Государство, теряют свой смысл», — считают в юротделе УПЦ.
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Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала законопроект о расширении списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ.
Гонения на каноническую УПЦ приняли на Украине широкий размах, особенно они усилились после начала спецоперации России.
Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, многие священнослужители подвергаются преследованиям. В столице выселяют монахов из Киево-Печерской лавры после того, как Минкульт Украины сообщил о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке.
Во многих регионах осуществляют серьезное давление на общины УПЦ, радикалы захватывают храмы и передают их раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ).
Националисты угрожают как верующим УПЦ, так и всем, кто выступает в ее поддержку. Так, лидер неонацистской группировки С14* Евгений Карась угрожал расправой депутатам Верховной рады, если они не проголосуют за запрет этой церкви. Он потребовал дать ему списки нардепов, которые выступают против запрета.
Отметим, что в октябре Всемирный совет церквей (ВСЦ) обратился к спикеру Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку с просьбой не принимать закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ).
В письме, которое подписал директор Комиссии церквей по международным делам ВСЦ Питер Прув, говорится о том, что законопроект «грозит взорвать социальное единство в Украине, особенно в то время, когда это единство критически необходимо в условиях внешней угрозы суверенитету Украины».
Согласно тексту обращения, которое цитирует телеграм-канал «Политика Страны», «запрет или другое коллективное наказание УПЦ в целом, без четких и публичных доказательств того, что сама церковь представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины, будет глубоко разъединяющим и контрпродуктивным мероприятием».
Однако просьбы Всемирного совета церквей и предостережения экспертов действия не возымели. Возможно, по той причине, что согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС) за июнь 2023 года, большинство украинцев будто бы начали поддерживать полный запрет УПЦ МП.
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Сообщается, что в декабре 2022 года в КМИС уже задавали вопросы гражданам по поводу целесообразной политики власти относительно УПЦ МП на фоне «резонансных дел против представителей этой церкви».
В период до мая 2023 года ситуация вокруг УПЦ МП «сохраняла высокую напряженность», поэтому КМИС задал аналогичные вопросы украинцам. По результатам опросов, с 78% до 85% возросло количество тех, кто за вмешательство государства в той или иной степени в деятельность УПЦ МП.
В частности, с 54% до 66% возросло количество поддерживающих полный запрет УПЦ МП на Украине, сообщили в КМИС.
Правда, к результатам соцопросов на Украине в нынешних условиях следует относиться с большой осторожностью. Об этом говорят сами же украинские эксперты.
Так, аналитик Алексей Кущ в интервью журналисту Александру Шелесту отметил (комментируя результаты другого соцопроса КМИС), что украинское общество пребывает в состоянии реактивного психоза. Что до самих соцопросов, то в условиях войны их быть не может — «это все абсолютная фикция и абсолютная манипуляция».
* Признана в РФ террористической организацией.
 
ЭксклюзивУПЦВерховная РадагоненияРелигияПЦУполитикаверасоциология
 
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