https://ukraina.ru/20231019/1050339731.html

На Украине задумали гражданам 18+ выдавать сертификаты на книги

На Украине задумали гражданам 18+ выдавать сертификаты на книги - 19.10.2023 Украина.ру

На Украине задумали гражданам 18+ выдавать сертификаты на книги

Сертификаты на приобретение книг на украинском языке намерены раздать жителям страны, достигшим 18 лет, сообщила заместитель председателя Комитета гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук

2023-10-19T18:33

2023-10-19T18:33

2023-10-19T18:33

новости

новости украины

верховная рада

книги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102331/50/1023315089_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_cc594278d5671a7a48ac830869a2ca52.jpg

Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении бюджет Украины на 2024 год. По окончании заседания Кравчук рассказала, что в приоритете страны будет находиться сектор безопасности и обороны. На него направят больше всего средств. Также особый акцент народные избранники решили сделать на информационной политике, а также культуре.По ее словам, многим жителям сейчас приобретение печатной литературы не по карману. Меж тем, Кравчук подчеркивает, что книги – это не только источник знаний, но инструмент критического мышления, что последнее особенно важно в условиях информационной войны.Ранее сообщалось, что в библиотеках Киева продолжается процесс изъятия русскоязычных изданий, которыми укомплектовано большинство библиотек Киевской области. Сейчас библиотеки активно заменяют литературу на переведенные на украинский книги. Всего в Киевской области функционируют 817 библиотек, совокупный фонд которых составляет около 7 млн экземпляров.

https://ukraina.ru/20230929/1049779649.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, верховная рада, книги