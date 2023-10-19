На Украине задумали гражданам 18+ выдавать сертификаты на книги - 19.10.2023 Украина.ру
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На Украине задумали гражданам 18+ выдавать сертификаты на книги
На Украине задумали гражданам 18+ выдавать сертификаты на книги - 19.10.2023 Украина.ру
На Украине задумали гражданам 18+ выдавать сертификаты на книги
Сертификаты на приобретение книг на украинском языке намерены раздать жителям страны, достигшим 18 лет, сообщила заместитель председателя Комитета гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук
2023-10-19T18:33
2023-10-19T18:33
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Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении бюджет Украины на 2024 год. По окончании заседания Кравчук рассказала, что в приоритете страны будет находиться сектор безопасности и обороны. На него направят больше всего средств. Также особый акцент народные избранники решили сделать на информационной политике, а также культуре.По ее словам, многим жителям сейчас приобретение печатной литературы не по карману. Меж тем, Кравчук подчеркивает, что книги – это не только источник знаний, но инструмент критического мышления, что последнее особенно важно в условиях информационной войны.Ранее сообщалось, что в библиотеках Киева продолжается процесс изъятия русскоязычных изданий, которыми укомплектовано большинство библиотек Киевской области. Сейчас библиотеки активно заменяют литературу на переведенные на украинский книги. Всего в Киевской области функционируют 817 библиотек, совокупный фонд которых составляет около 7 млн экземпляров.
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новости, новости украины, верховная рада, книги
Новости, Новости Украины, Верховная Рада, книги

На Украине задумали гражданам 18+ выдавать сертификаты на книги

18:33 19.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Garik_11Книжный рынок Петровка в Киеве
Книжный рынок Петровка в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© commons.wikimedia.org / Garik_11
Читать в
Сертификаты на приобретение книг на украинском языке намерены раздать жителям страны, достигшим 18 лет, сообщила заместитель председателя Комитета гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук
Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении бюджет Украины на 2024 год. По окончании заседания Кравчук рассказала, что в приоритете страны будет находиться сектор безопасности и обороны. На него направят больше всего средств. Также особый акцент народные избранники решили сделать на информационной политике, а также культуре.

"В бюджете предусмотрено увеличение финансирования Института книги и внедрение сертификатов для приобретения книг для украинцев, достигших 18-летнего возраста. Это будет способствовать поддержке издателей и авторов, а также поможет сделать книги более доступными для украинцев", – сообщила председатель комитета.

По ее словам, многим жителям сейчас приобретение печатной литературы не по карману. Меж тем, Кравчук подчеркивает, что книги – это не только источник знаний, но инструмент критического мышления, что последнее особенно важно в условиях информационной войны.
Девушка книга - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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Минкультуры ДНР нашло в Донецке украинскую экстремистскую литературу, напечатанную в НАТОМинистерство культуры Донецкой Народной Республики уведомило прокуратуру ДНР о выявлении в республиканских библиотеках Донецка националистических материалов, которые содержат признаки экстремизма, но не входят в федеральный список экстремистской литературы. Об этом сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков
Ранее сообщалось, что в библиотеках Киева продолжается процесс изъятия русскоязычных изданий, которыми укомплектовано большинство библиотек Киевской области. Сейчас библиотеки активно заменяют литературу на переведенные на украинский книги. Всего в Киевской области функционируют 817 библиотек, совокупный фонд которых составляет около 7 млн экземпляров.
 
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Заголовок открываемого материала
18:39Голосование по запрету УПЦ в Раде проводилось под давлением – митрополит Климент
18:33На Украине задумали гражданам 18+ выдавать сертификаты на книги
18:25Запрет православной церкви. Итоги 19 октября на Украине
18:18Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны
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