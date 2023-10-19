На Украине задумали гражданам 18+ выдавать сертификаты на книги
Сертификаты на приобретение книг на украинском языке намерены раздать жителям страны, достигшим 18 лет, сообщила заместитель председателя Комитета гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук
Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении бюджет Украины на 2024 год. По окончании заседания Кравчук рассказала, что в приоритете страны будет находиться сектор безопасности и обороны. На него направят больше всего средств. Также особый акцент народные избранники решили сделать на информационной политике, а также культуре.
"В бюджете предусмотрено увеличение финансирования Института книги и внедрение сертификатов для приобретения книг для украинцев, достигших 18-летнего возраста. Это будет способствовать поддержке издателей и авторов, а также поможет сделать книги более доступными для украинцев", – сообщила председатель комитета.
По ее словам, многим жителям сейчас приобретение печатной литературы не по карману. Меж тем, Кравчук подчеркивает, что книги – это не только источник знаний, но инструмент критического мышления, что последнее особенно важно в условиях информационной войны.
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