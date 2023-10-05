Из библиотек Киева изъяли более 400 тысяч русских книг
Процесс извлечения русскоязычных изданий и пополнения фондов библиотек Киева продолжается. Об этом сообщила 5 октября директор Департамента культуры и туризма областной войсковой администрации Анна Куценко
Русскоязычными книгами укомплектовано большинство библиотек Киевской области. Сейчас библиотеки активно заменяют литературу на переведенные на украинский книги. Всего в Киевской области функционируют 817 библиотек, совокупный фонд которых составляет около 7 млн экземпляров.
"Киевская областная библиотека для детей получила и передала местным библиотекам более 9 тыс. экземпляров книг по Государственной программе пополнения библиотечных фондов и других источников", – уточнила Анна Куценко.
В конце сентября национальный заповедник "София киевская" презентовало современный перевод Библии на украинский язык.
8 февраля, 14:24От Януковича до Зеленского. Зачем на Украине уничтожают книги на русском языкеПредставительница фракции "Слуги народа", замглавы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук (русскоязычная, разумеется) радостно отчиталась 7 февраля что продолжается дерусификация библиотек