Из библиотек Киева изъяли более 400 тысяч русских книг - 05.10.2023 Украина.ру
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Из библиотек Киева изъяли более 400 тысяч русских книг
Из библиотек Киева изъяли более 400 тысяч русских книг - 05.10.2023 Украина.ру
Из библиотек Киева изъяли более 400 тысяч русских книг
Процесс извлечения русскоязычных изданий и пополнения фондов библиотек Киева продолжается. Об этом сообщила 5 октября директор Департамента культуры и туризма областной войсковой администрации Анна Куценко
2023-10-05T16:41
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Русскоязычными книгами укомплектовано большинство библиотек Киевской области. Сейчас библиотеки активно заменяют литературу на переведенные на украинский книги. Всего в Киевской области функционируют 817 библиотек, совокупный фонд которых составляет около 7 млн экземпляров.В конце сентября национальный заповедник "София киевская" презентовало современный перевод Библии на украинский язык.
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новости, книги, новости украины
Новости, книги, Новости Украины

Из библиотек Киева изъяли более 400 тысяч русских книг

16:41 05.10.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБиблиотека иностранной литературы в Москве
Библиотека иностранной литературы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Процесс извлечения русскоязычных изданий и пополнения фондов библиотек Киева продолжается. Об этом сообщила 5 октября директор Департамента культуры и туризма областной войсковой администрации Анна Куценко
Русскоязычными книгами укомплектовано большинство библиотек Киевской области. Сейчас библиотеки активно заменяют литературу на переведенные на украинский книги. Всего в Киевской области функционируют 817 библиотек, совокупный фонд которых составляет около 7 млн экземпляров.
"Киевская областная библиотека для детей получила и передала местным библиотекам более 9 тыс. экземпляров книг по Государственной программе пополнения библиотечных фондов и других источников", – уточнила Анна Куценко.
В конце сентября национальный заповедник "София киевская" презентовало современный перевод Библии на украинский язык.
Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 14:24
От Януковича до Зеленского. Зачем на Украине уничтожают книги на русском языкеПредставительница фракции "Слуги народа", замглавы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук (русскоязычная, разумеется) радостно отчиталась 7 февраля что продолжается дерусификация библиотек
 
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