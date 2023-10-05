https://ukraina.ru/20231005/1049938517.html

Из библиотек Киева изъяли более 400 тысяч русских книг

Из библиотек Киева изъяли более 400 тысяч русских книг - 05.10.2023 Украина.ру

Из библиотек Киева изъяли более 400 тысяч русских книг

Процесс извлечения русскоязычных изданий и пополнения фондов библиотек Киева продолжается. Об этом сообщила 5 октября директор Департамента культуры и туризма областной войсковой администрации Анна Куценко

2023-10-05T16:41

2023-10-05T16:41

2023-10-05T16:41

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Русскоязычными книгами укомплектовано большинство библиотек Киевской области. Сейчас библиотеки активно заменяют литературу на переведенные на украинский книги. Всего в Киевской области функционируют 817 библиотек, совокупный фонд которых составляет около 7 млн экземпляров.В конце сентября национальный заповедник "София киевская" презентовало современный перевод Библии на украинский язык.

https://ukraina.ru/20230208/1043365361.html

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