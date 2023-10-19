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Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны

Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны - 19.10.2023 Украина.ру

Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны

Самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, а также два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании были обнаружены на подлёте к границе России над акваторией Чёрного моря. Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в министерстве обороны РФ

2023-10-19T18:18

2023-10-19T18:18

2023-10-19T18:18

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ВВС России подняли в воздух пару истребителей Су-27 для опознания и недопущения нарушения Государственной границы. При их приближении, иностранные военные самолеты выполнили разворот. В российском ведомстве также отметили, что полёт российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства. Ранее сообщалось, что американский беспилотник подал сигнал тревоги в Чёрном море и улетел от Крыма.

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новости, крым, минобороны рф, ввс рф, ввс сша, истребители, черное море