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Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны
Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны - 19.10.2023 Украина.ру
Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны
Самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, а также два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании были обнаружены на подлёте к границе России над акваторией Чёрного моря. Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в министерстве обороны РФ
2023-10-19T18:18
2023-10-19T18:18
2023-10-19T18:18
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ВВС России подняли в воздух пару истребителей Су-27 для опознания и недопущения нарушения Государственной границы. При их приближении, иностранные военные самолеты выполнили разворот. В российском ведомстве также отметили, что полёт российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства. Ранее сообщалось, что американский беспилотник подал сигнал тревоги в Чёрном море и улетел от Крыма.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, крым, минобороны рф, ввс рф, ввс сша, истребители, черное море
Новости, Крым, Минобороны РФ, ВВС РФ, ВВС США, истребители, Черное море
Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны
Самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, а также два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании были обнаружены на подлёте к границе России над акваторией Чёрного моря. Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в министерстве обороны РФ
"19 октября российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации три воздушные цели", – сказано в сообщении.
ВВС России подняли в воздух пару истребителей Су-27 для опознания и недопущения нарушения Государственной границы. При их приближении, иностранные военные самолеты выполнили разворот.
"Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", – отметили в минобороны.
В российском ведомстве также отметили, что полёт российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.
Ранее сообщалось
, что американский беспилотник подал сигнал тревоги в Чёрном море и улетел от Крыма.