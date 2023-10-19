Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны - 19.10.2023 Украина.ру
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Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны
Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны - 19.10.2023 Украина.ру
Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны
Самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, а также два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании были обнаружены на подлёте к границе России над акваторией Чёрного моря. Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в министерстве обороны РФ
2023-10-19T18:18
2023-10-19T18:18
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ВВС России подняли в воздух пару истребителей Су-27 для опознания и недопущения нарушения Государственной границы. При их приближении, иностранные военные самолеты выполнили разворот. В российском ведомстве также отметили, что полёт российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства. Ранее сообщалось, что американский беспилотник подал сигнал тревоги в Чёрном море и улетел от Крыма.
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новости, крым, минобороны рф, ввс рф, ввс сша, истребители, черное море
Новости, Крым, Минобороны РФ, ВВС РФ, ВВС США, истребители, Черное море

Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны

18:18 19.10.2023
 
© Пресс-служба Европейского командования ВС США / Перейти в фотобанкОпубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем
Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем
© Пресс-служба Европейского командования ВС США
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Самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, а также два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании были обнаружены на подлёте к границе России над акваторией Чёрного моря. Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в министерстве обороны РФ

"19 октября российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации три воздушные цели", – сказано в сообщении.

ВВС России подняли в воздух пару истребителей Су-27 для опознания и недопущения нарушения Государственной границы. При их приближении, иностранные военные самолеты выполнили разворот.
"Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", – отметили в минобороны.
В российском ведомстве также отметили, что полёт российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.
Ранее сообщалось, что американский беспилотник подал сигнал тревоги в Чёрном море и улетел от Крыма.
 
НовостиКрымМинобороны РФВВС РФВВС СШАистребителиЧерное море
 
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