Американский беспилотник подал сигнал тревоги в Чёрном море и улетел от Крыма
Разведывательный беспилотник ВВС США подал сигнал тревоги вблизи Крыма, следует из данных сайта FlightRadar24
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над акваторией Черного моря.
После подачи сигнала 7600 дрон начал отдаляться от Крымского полуострова и направился в сторону Сицилии.
Специальный код 7600 означает потерю связи.
Пунктом назначения летательного аппарата значится Sigonella. Авиабаза НАТО Сигонелла, где на постоянной основе базируются американские беспилотники, находится на Сицилии.
На карте FlightRadar24 видна траектория движения американского беспилотника.
© скриншот
© скриншот
Американские разведывательные беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Так, на минувшей неделе российские военные подняли в воздух истребитель Су-27 из-за приближения Global Hawk к государственной границе. Только после этого дрон изменил курс.