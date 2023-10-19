Американский беспилотник подал сигнал тревоги в Чёрном море и улетел от Крыма - 19.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231019/1050321702.html
Американский беспилотник подал сигнал тревоги в Чёрном море и улетел от Крыма
Американский беспилотник подал сигнал тревоги в Чёрном море и улетел от Крыма - 19.10.2023 Украина.ру
Американский беспилотник подал сигнал тревоги в Чёрном море и улетел от Крыма
Разведывательный беспилотник ВВС США подал сигнал тревоги вблизи Крыма, следует из данных сайта FlightRadar24
2023-10-19T12:37
2023-10-19T12:37
новости
сша
беспилотник
крым
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101892/00/1018920096_0:172:3000:1860_1920x0_80_0_0_06158dfff1f3143af24f420548adb0a5.jpg
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над акваторией Черного моря.После подачи сигнала 7600 дрон начал отдаляться от Крымского полуострова и направился в сторону Сицилии.Специальный код 7600 означает потерю связи.Пунктом назначения летательного аппарата значится Sigonella. Авиабаза НАТО Сигонелла, где на постоянной основе базируются американские беспилотники, находится на Сицилии.На карте FlightRadar24 видна траектория движения американского беспилотника.Американские разведывательные беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Так, на минувшей неделе российские военные подняли в воздух истребитель Су-27 из-за приближения Global Hawk к государственной границе. Только после этого дрон изменил курс.
https://ukraina.ru/20231015/1050191943.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101892/00/1018920096_380:0:3000:1965_1920x0_80_0_0_3d6edf5be43b93dd1e638e328f04f33e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, беспилотник, крым, черное море
Новости, США, беспилотник, Крым, Черное море

Американский беспилотник подал сигнал тревоги в Чёрном море и улетел от Крыма

12:37 19.10.2023
 
© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi ZapkaRQ-4A Global Hawk беспилотник США
RQ-4A Global Hawk беспилотник США - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
Читать в
Разведывательный беспилотник ВВС США подал сигнал тревоги вблизи Крыма, следует из данных сайта FlightRadar24
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над акваторией Черного моря.
После подачи сигнала 7600 дрон начал отдаляться от Крымского полуострова и направился в сторону Сицилии.
Специальный код 7600 означает потерю связи.
Пунктом назначения летательного аппарата значится Sigonella. Авиабаза НАТО Сигонелла, где на постоянной основе базируются американские беспилотники, находится на Сицилии.
На карте FlightRadar24 видна траектория движения американского беспилотника.
© скриншот
© скриншот
Американские разведывательные беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Так, на минувшей неделе российские военные подняли в воздух истребитель Су-27 из-за приближения Global Hawk к государственной границе. Только после этого дрон изменил курс.
Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем
15 октября, 13:44
Минобороны: беспилотник США приблизился к границам России в Черном мореДля недопущения нарушения государственной границы в воздух поднялся истребитель Су-27
 
НовостиСШАбеспилотникКрымЧерное море
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:39Голосование по запрету УПЦ в Раде проводилось под давлением – митрополит Климент
18:33На Украине задумали гражданам 18+ выдавать сертификаты на книги
18:25Запрет православной церкви. Итоги 19 октября на Украине
18:18Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны
18:08Только по ночам: украинцев просят поменьше пользоваться электроприборами по вечерам
18:02Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
18:00Бучацкий мир: репетицая разделов Речи Посполитой
17:49Глава МИД Эстонии назвал Украину дешевым способом поставить Россию на место
17:47ФСБ задержала украинского агента за подготовку подрыва военной колонны в Запорожье
17:44"Послание солидарности". В США рассказали, о чём будет речь Байдена
17:41Коррупция - под запретом, ракеты ATACMS и черный рынок оружия. Что говорили об Украине в мире 19 октября
17:36Кирилл Фролов: После запрета УПЦ на Украине примут ещё один антиправославный закон
17:33Визит Сергея Лаврова в КНДР: взаимный интерес на фоне санкций
17:26Зеленский поблагодарил генсека ООН за $435 млн
17:24Верховная Рада Украины планирует заработать на повышении налогов для банков
17:23Украина рассчитывает получать ATACMS регулярно - глава МИД Украины
17:20Константин Асмолов о вероятном конфликте двух Корей и мифах об Ким Чен Ыне
17:10Что такое дружба для Китая, в чём можно упрекнуть Израиль и нужна ли России УПЦ - Ищенко
16:51Дмитрий Выдрин о конфликте Израиля и ХАМАС: Люди гибнут тысячами, а для США это зрелище под пивко и чипсы
16:45Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат
Лента новостейМолния