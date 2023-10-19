https://ukraina.ru/20231019/1050338643.html

Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке

Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке - 19.10.2023 Украина.ру

Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке

Совет Республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) заявил о глубокой озабоченности ближневосточным конфликтом. Об этом говорится в принятом 19 октября заявлении президиума СР НС республики.

2023-10-19T18:02

2023-10-19T18:02

2023-10-19T18:02

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совет республики белоруссии

палестино-израильский конфликт

сектор газа

израиль

хамас

биньямин нетаньяху

гуманитарная катастрофа

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В заявлении сказано, что верхняя палата Нацсобрания Белоруссии "выражает глубокую озабоченность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и угрозами, которые она несет для обеспечения международного мира и безопасности".Члены СР НС Белоруссии заявили, что они "шокированы сообщениями о многочисленных жертвах среди мирного населения, в особенности женщин и детей, и масштабных разрушениях гражданской инфраструктуры"."Призываем незамедлительно прекратить военные действия и воздержаться от мер и решений, которые провоцируют тяжелую гуманитарную катастрофу в регионе", - сказано в заявлении.Члены СР НС Белоруссии призвали международные организации и парламентариев "консолидировать усилия, чтобы побудить стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право и вернуться к урегулированию ситуации мирными средствами".Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября с нападения боевиков палестинской группировки ХАМАС на военные и гражданские объекты Израиля. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о состоянии войны с ХАМАС. Израильская армия уничтожает жилые кварталы сектора Газа вместе с жителями.

https://ukraina.ru/20231007/1049992118.html

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новости, белоруссия, совет республики белоруссии, палестино-израильский конфликт, сектор газа, израиль, хамас, биньямин нетаньяху, гуманитарная катастрофа