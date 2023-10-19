Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке - 19.10.2023 Украина.ру
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Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке - 19.10.2023 Украина.ру
Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
Совет Республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) заявил о глубокой озабоченности ближневосточным конфликтом. Об этом говорится в принятом 19 октября заявлении президиума СР НС республики.
2023-10-19T18:02
2023-10-19T18:02
новости
белоруссия
совет республики белоруссии
палестино-израильский конфликт
сектор газа
израиль
хамас
биньямин нетаньяху
гуманитарная катастрофа
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В заявлении сказано, что верхняя палата Нацсобрания Белоруссии "выражает глубокую озабоченность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и угрозами, которые она несет для обеспечения международного мира и безопасности".Члены СР НС Белоруссии заявили, что они "шокированы сообщениями о многочисленных жертвах среди мирного населения, в особенности женщин и детей, и масштабных разрушениях гражданской инфраструктуры"."Призываем незамедлительно прекратить военные действия и воздержаться от мер и решений, которые провоцируют тяжелую гуманитарную катастрофу в регионе", - сказано в заявлении.Члены СР НС Белоруссии призвали международные организации и парламентариев "консолидировать усилия, чтобы побудить стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право и вернуться к урегулированию ситуации мирными средствами".Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября с нападения боевиков палестинской группировки ХАМАС на военные и гражданские объекты Израиля. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о состоянии войны с ХАМАС. Израильская армия уничтожает жилые кварталы сектора Газа вместе с жителями.
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новости, белоруссия, совет республики белоруссии, палестино-израильский конфликт, сектор газа, израиль, хамас, биньямин нетаньяху, гуманитарная катастрофа
Новости, Белоруссия, Совет Республики Белоруссии, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, Израиль, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, гуманитарная катастрофа

Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке

18:02 19.10.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗакрытый погранпереход "Видзы" на белорусско-литовской границе
Закрытый погранпереход Видзы на белорусско-литовской границе
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Совет Республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) заявил о глубокой озабоченности ближневосточным конфликтом. Об этом говорится в принятом 19 октября заявлении президиума СР НС республики.
В заявлении сказано, что верхняя палата Нацсобрания Белоруссии "выражает глубокую озабоченность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и угрозами, которые она несет для обеспечения международного мира и безопасности".
Члены СР НС Белоруссии заявили, что они "шокированы сообщениями о многочисленных жертвах среди мирного населения, в особенности женщин и детей, и масштабных разрушениях гражданской инфраструктуры".
"Призываем незамедлительно прекратить военные действия и воздержаться от мер и решений, которые провоцируют тяжелую гуманитарную катастрофу в регионе", - сказано в заявлении.
Члены СР НС Белоруссии призвали международные организации и парламентариев "консолидировать усилия, чтобы побудить стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право и вернуться к урегулированию ситуации мирными средствами".
Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября с нападения боевиков палестинской группировки ХАМАС на военные и гражданские объекты Израиля. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о состоянии войны с ХАМАС. Израильская армия уничтожает жилые кварталы сектора Газа вместе с жителями.
Здание МИД Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
7 октября, 19:15
МИД Белоруссии обеспокоен ситуацией в ИзраилеОфициальный Минск выразил "серьезную обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации в Израиле, сопровождающимся человеческими жертвами". Об этом сказано в публикации 7 октября на сайте МИД Белоруссии.
 
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