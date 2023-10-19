https://ukraina.ru/20231019/1050338643.html
Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке - 19.10.2023 Украина.ру
Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
Совет Республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) заявил о глубокой озабоченности ближневосточным конфликтом. Об этом говорится в принятом 19 октября заявлении президиума СР НС республики.
2023-10-19T18:02
2023-10-19T18:02
2023-10-19T18:02
новости
белоруссия
совет республики белоруссии
палестино-израильский конфликт
сектор газа
израиль
хамас
биньямин нетаньяху
гуманитарная катастрофа
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В заявлении сказано, что верхняя палата Нацсобрания Белоруссии "выражает глубокую озабоченность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и угрозами, которые она несет для обеспечения международного мира и безопасности".Члены СР НС Белоруссии заявили, что они "шокированы сообщениями о многочисленных жертвах среди мирного населения, в особенности женщин и детей, и масштабных разрушениях гражданской инфраструктуры"."Призываем незамедлительно прекратить военные действия и воздержаться от мер и решений, которые провоцируют тяжелую гуманитарную катастрофу в регионе", - сказано в заявлении.Члены СР НС Белоруссии призвали международные организации и парламентариев "консолидировать усилия, чтобы побудить стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право и вернуться к урегулированию ситуации мирными средствами".Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября с нападения боевиков палестинской группировки ХАМАС на военные и гражданские объекты Израиля. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о состоянии войны с ХАМАС. Израильская армия уничтожает жилые кварталы сектора Газа вместе с жителями.
https://ukraina.ru/20231007/1049992118.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, совет республики белоруссии, палестино-израильский конфликт, сектор газа, израиль, хамас, биньямин нетаньяху, гуманитарная катастрофа
Новости, Белоруссия, Совет Республики Белоруссии, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, Израиль, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, гуманитарная катастрофа
Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
Совет Республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) заявил о глубокой озабоченности ближневосточным конфликтом. Об этом говорится в принятом 19 октября заявлении президиума СР НС республики.
В заявлении сказано, что верхняя палата Нацсобрания Белоруссии "выражает глубокую озабоченность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и угрозами, которые она несет для обеспечения международного мира и безопасности".
Члены СР НС Белоруссии заявили, что они "шокированы сообщениями о многочисленных жертвах среди мирного населения, в особенности женщин и детей, и масштабных разрушениях гражданской инфраструктуры".
"Призываем незамедлительно прекратить военные действия и воздержаться от мер и решений, которые провоцируют тяжелую гуманитарную катастрофу в регионе", - сказано в заявлении.
Члены СР НС Белоруссии призвали международные организации и парламентариев "консолидировать усилия, чтобы побудить стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право и вернуться к урегулированию ситуации мирными средствами".
Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября с нападения боевиков палестинской группировки ХАМАС на военные и гражданские объекты Израиля. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о состоянии войны с ХАМАС. Израильская армия уничтожает жилые кварталы сектора Газа вместе с жителями.